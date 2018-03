Lohndumping: USA zahlen Terroristen nur 400$/Mo

Bad-Guys-World: Sie werden immer lauter, die unzufriedenen Terroristen. Nach neusten Erkenntnissen ist es die internationale Organisation der unterbezahlten Terroristen, die künftig mehr Druck auf die USA ausüben will, um die materielle Absicherung ihrer Kämpfer zu verbessern. In einer Bananenrepublik mag es üblich sein, für ein Almosen die eigene Birne in den Ring zu werfen. In zivilisierten Ländern – zumindest wenn die Auftraggeber aus solchen stammen – sollte das einiges mehr wert sein. Uns allen ist das Problem der berufsunabhängigen sozialen Absicherung hinlänglich bekannt.

Zum besseren Verständnis der Materie ist es angebracht, an dieser Stelle zu erwähnen, dass die USA, die von Ihnen bezahlten Terroristen lieber „Rebellen“ nennen. Die Tätigkeiten besagter Fachkräfte sind allerdings grundlegend dieselben. Aus politisch/kosmetischen Gründen legen die USA wert darauf, die von ihnen bezahlten Spezialisten als „echte Freiheitskämpfer“ zu deklarieren. Das größte Kontingent dieser Terroristen wird derzeit in Syrien unterhalten, um dort primär die Freiheit der USA zu verteidigen, auch weiterhin machen zu dürfen was sie wollen. Offiziell wehren sich die bürgerkriegsbeteiligten Rebellen aus über 30 Nationen natürlich nur gegen einen bösartigen Diktator, der fortlaufend versucht mit improvisierten Giftgas-Attacken seine eigene Bevölkerung zu vernichten. Blöderweise protegiert der Diktator auch noch das falsches Pipeline-Projekt. Aber das hat natürlich mit dem Freiheitskampf dort rein gar nichts zu tun. Das ist eher ein unglücklicher Zufall.

Wir können unschwer erkennen, die Gemengelage in Nahost ist ein wenig komplexer als im ersten Moment vermutet. Das sollte allerdings die Konsumenten hierzulande nicht verunsichern. Sie müssen sich lediglich merken, dass die USA die Guten sind. Nicht zuletzt, weil sie natürlich auch in unserem Interesse diese Terroristen unterhalten. Wo allerdings der effektive Nutzen für uns ist, das ist derweil noch immer ein streng gehütetes und strategisches Militärgeheimnis. Gerüchtweise geht man davon aus, dass es die unkomplizierte Umlenkung von Fachkräften nach Europa befördern soll. Hinsichtlich der hier zu beobachtenden Ergebnisse ist dieses Gerücht nicht gänzlich von der Hand zu weisen.

Einen weniger pathetischen und sehr offenen Bericht zur Unterbezahlung besagter Terroristen kann man an dieser Stelle finden: U.S. military pays Syrian rebels up to $400 per month: Pentagon … [Reuters]. Wobei die 400 Dollar bereits der Spitzenlohn für die Höchstqualifizierten sind. Die geringer qualifizierten bekommen teils nur 250 Dollar im Monat. Das ist erbärmlich und eigentlich der USA nicht würdig. Besonders deshalb widerwärtig, weil die USA hier garantiert von Saudi-Arabien co-finanziert werden. Womöglich machen die Amerikaner da sogar nebenher noch einen extra fetten Reibach. Wir kennen die Thematik bereits von den hiesigen Zeitarbeitsunternehmen.

Die sozialen Folgen der Unterbezahlung

Die hier erläuterte Lohnstruktur muss zwangsläufig irgendwann zu sozialen Verwerfungen führen. Die Bewaffnung dieser Kräfte macht es ungleich schwerer dann auch noch den sozialen Frieden zu wahren. Streiks sind in diesem Metier normalerweise nicht üblich. Vorzugsweise wendet man sich dann einem neuen Arbeitgeber zu. Das kann in diesem Fall, speziell in Syrien, durchaus der Islamische Staat sein. Die Aktionäre dieser Zeitarbeitsfirma sind allerdings auch die USA, Saudi-Arabien und womöglich sogar die Türkei. Der berufliche Wechsel vor Ort gilt vorzugsweise für die minderbemittelte Klientel unter den Rebellen, die für sich selbst kaum eine andere Perspektive mehr erkennen können. Das sind vermutlich exakt die Jungs, die selbst aus Sicht des US-Militärs keinen Schuss Pulver mehr wert sind. Die etwas helleren unter diesen Fachkräften gehen da ganz andere Wege.

Teilzeit-Terror vs. Vollzeit-Asylbewerber

Wie in Deutschland oder überhaupt in Europa, bedeutet das dann Teilzeitterror und weitere harmlose Jobs, beispielsweise auf dem Markt oder in handwerklichen Bereichen. Irgendwie müssen ja auch diese Spezialisten sich und ihre Familien durchbringen. Selbst dazu gibt es noch eine Steigerungsform, die wir keineswegs aus den Augen verlieren dürfen.

Die ganz harten unter ihnen holen sich den sogenannten „Rough-Guide“ und machen sich mit dessen Hilfe dann auf ins „gelobte Land“ und das hat einen noch viel interessanteren Hintergrund. In Europas besten Winkeln beträgt das bedingungslose Grundeinkommen, für Asylbewerber die nicht arbeiten dürfen, immerhin noch deutlich mehr als der Höchstsold den das US-Militär für lebensgefährliche Einsätze in Syrien auslobt. Wer also mittels Umsiedlung nach Europa den sozialen Aufstieg vom Teilzeit-Terroristen zum Vollzeit-Asylbewerber geschafft hat, der gilt in diesen Kreisen als gemachter Mann. Man(n) muss ja deshalb auch nicht gleich seine erlangten Qualifikationen verleugnen.

Die Verantwortung europäischer Politiker

In diesem Zusammenhang wäre es die Aufgabe unserer neuen Bundesregierung, überprüfen zu lassen, ob die USA diese Unterbezahlung absichtlich so gestaltet oder ob der Umstand lediglich deren Geiz und Gewinnerzielungsabsicht geschuldet ist. Eine andere Option, um soziale Verwerfungen in Europa zu vermeiden, wäre, dass die EU, gemeinsam mit den USA und Saudi-Arabien diese Fachkräfte in Syrien höher bezahlt. Schließlich dienen sie ja dort „unseren Interessen“, Sonst hätten unsere besten Freunde, die USA, das so in der Form niemals angefangen.

Eine weitere Frage, die wir von hier aus nicht beantworten können, ist die folgende. Beziehen die hier eingetroffenen Fachkräfte neben den Asylbewerberleistungen auch noch Sold vom Islamischen Staat? Aus Sicht der Hauptaktionäre des Islamischen Staats würde dies Sinn ergeben. Allein schon, um auf lange Sicht und nachhaltig die Konkurrenz in der Region Europa kurz zu halten. Rational können wir das als gute Kapitalisten mit nachgewiesenen Selbstgenozid-Tendenzen spielend nachvollziehen, wenngleich wir emotional nicht zwangsläufig damit übereinstimmen müssen. Emotionen haben eben in diesem Geschäft ohnehi®n keinen Platz.