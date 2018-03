Skripale Affekte – London dreht am Giftrad

Giftbolzen: Wer dieser Tage das Drama rund und dem Ex-Doppelagenten Skripal in London mitverfolgte, kommt nicht umhin festzustellen, dass die Vokabeln Gift, Vergiftung sowie Russland und Putin immer irgendwie eine Einheit bilden. Einmal mehr hat jetzt Putin zugeschlagen. Die Schlagzeilen bleiben nicht aus, weil er der ideale Bösewicht ist. Manchen erscheint das bereits „natürlich“. Da entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass Russland überall nur so mit Gift um sich wirft, um angeblich irgendwelche unliebsamen Leute loszuwerden. Halt, war da nicht noch mehr Gift? In Syrien? Ahh … da hat doch der Putin auch irgendetwas mit zu tun, oder? Na dann ist ja alles sonnenklar.

Bemerkenswert an der Geschichte ist, dass bereits sehr kurz nach dem Vorfall ziemlich eindeutig gesagt werden konnte, dass Russland an diesem Vorfall die Schuld trage. In der Folge erleben wir nun propagandistisch hervorragend ausgearbeitete journalistische Aufklärungs- und Informationswerke, die genau diese Stoßrichtung sehr eloquent untermauern. Hier so ein Paradestück der Augsteiner Lausbuben: Vergeltung für Giftanschlag 💉 Die neun Daumenschrauben der Theresa May … [SpeiGel auf Linie]. Der Artikel ist gleichsam ein wunderbares Beispiel für gut „betreutes Denken„. Letzteren Umstand möchten wir hier etwas näher unter die Lupe nehmen und dabei lediglich die aufgeworfenen Fragestellungen etwas erweitern.

Vorab darf man feststellen, dass diese Form der giftigen und ggf. unfreiwilligen Kollaboration mit Todesfolge, bislang immer nur aus Großbritannien bekannt wurde. Und in der Konstellation ist für gewöhnlich Russland der Täter und Großbritannien das Opfer. Dass will natürlich noch gar nichts heißen. Man sollte diesen Umstand lediglich im Hinterkopf halten und dabei wissen, dass derlei Vorgänge mit/in anderen Ländern selten bis gar nicht vorkommen. Oder sie werden nur nicht laut. Immerhin ist es bemerkenswert, dass sowas vorwiegend in Großbritannien passiert, wo doch die Widersacher Russlands über die ganze Welt verstreut sind.

Eine weitere interessante Aufgabe bestünde darin, einmal zu klären, wer vielleicht noch gute Gründe gehabt haben könnte, so einen Doppelagenten zu entsorgen. Sollte sich beispielsweise der Doppelte überlegt haben, vielleicht doch lieber wieder für den alten Arbeitgeber zu arbeiten, könnte Großbritannien ein größeres Interesse als Russland gehabt haben den Typen kaltzustellen. Das ist selbstverständlich reine Spekulation, wie eigentlich alles, was uns bislang zu diesem Vorgang als „Information“ untergejubelt und als „Beweis“ verkauft wird.

Die logischen Schlussfolterungen

Gleich im ersten Satz berichtet der Spiegel, dass Skripal mit einem Mittel aus der Sowjetunion vergiftet wurde. Nun stellt sich die Frage, woher wissen die Briten, dass es ein Mittel aus der Sowjetunion ist? O.k., sie wissen es! Demzufolge scheinen sie auch die gesamten Bestandteile des Giftes zu kennen. Demnach ist es also kein sonderliches Geheimnis mehr. Wenn also die Briten schon wissen was für ein Gift es ist, scheint es etwas zu sein was fachkundige Leute auf diesem Planeten sicher leicht nachbauen können. Kann man das ausschließen? Ja, zu Propagandazwecken muss man das sogar ausschließen. Natürlich ist der normale Leser ab hier längst in der Pflicht seinen eignen Verstand abzuschalten und sich vollends dem betreuten Denken hinzugeben … zu seiner eigenen Sicherheit.

Jetzt will die Regierung um Theresa May von Russland binnen 24 Stunden entsprechende Erklärungen und veranstaltet den dazugehörigen und sehr martialisch anmutenden Budenzauber. Mit Einbestellung des russischen Botschafters und der Androhung von Sanktionen. Eben das ganze Programm. Für die Bulldogge Regierungschefin eine willkommene Ablenkung vom Dauerstress den sie intern hat. Bestens kann man diese Situation beispielsweise mit den internationalen Waffen in den Händen der syrischen Rebellen vergleichen. Offiziell dürften die auch gar nicht dort sein und wir, die westliche Wertegemeinschaft, würden auch zu jedem Zeitpunkt eine Mitschuld daran von der Hand weisen. Das gilt übrigens auch für die chemischen Substanzen, die die Rebellen dort benutzen um Giftgase zu improvisieren, um es hernach Assad in die Schuhe zu schieben. Schließlich ist weltbekannt, dass Assad sein Volk mit Giftgas ausradieren will und nur so kann die Weltgemeinschaft dann mit Genugtuung als auch Vergeltung darauf reagieren.

Zweifel sind unangebracht

Alles in allem, wird in keiner der hiesigen Berichterstattungen überhaupt auch nur der geringste Zweifel daran zugelassen, dass dieser Anschlag auf das Konto der Russen geht. Beweise? Wozu! Es ist doch alles so offensichtlich und sogar noch um sehr vieles klarer als damals die Massenvernichtungswaffen im Irak. Lediglich über Art und Weise, Ausprägung und direkte Verantwortungen innerhalb des russischen Lagers darf noch verhandelt werden. Die Schuldfrage ist also definitiv geklärt. Im Spiegel liest sich das dann so:

Die Ermittler gehen gegenwärtig von zwei Anschlagsszenarien aus: Der russische Staat steht direkt hinter dem Anschlag.

Oder der Kreml hat die Kontrolle über das Nervengift verloren und es ist in die Hände der Angreifer gelangt.

Hat da noch wer Fragen? Nein, selbstverständlich nicht. Und da die Schuldfrage nun zweifelsfrei geklärt ist, können wir (es betrifft so oder so Russland) auch sofort zu den Strafmaßnahmen übergehen und mal nachsehen was sich da nun so zaubern lässt, bevor man einen militärischen Präventivschlag gegen Russland anordnet, um Wiederholungen dieser Art garantiert zu unterbinden. Sehen wir mal nach welche Sanktionsmöglichkeiten der Spiegel bereits eigenständig herausgefunden hat, ohne diese mit der englischen Regierung abzustimmen.

Neun mögliche Reaktionen

Sollte sich der Vorwurf gegen Russland bestätigen, hätte London der britischen Zeitung „Guardian“ zufolge aber noch mehr Möglichkeiten, um auf den Angriff zu reagieren: Ausweisung diplomatischer Vertreter. Die britische Medienbehörde könnte TV-Sender wie „RT“ (früher Russia Today) die Sendelizenz aberkennen. Vertreter von Sportverbänden in der Europäischen Union könnten aufgerufen werden, nicht an der Fußballweltmeisterschaft im Sommer teilzunehmen, die in Russland stattfindet. Bestehende Sanktionen ausbauen, sowohl national als auch europaweit. Vermögen russischer Oligarchen in Großbritannien einfrieren. Die Nato-Präsenz an der russischen Grenze aufstocken. Russland des staatlichen Terrorismus bezichtigen; hierdurch könnten weitere unilaterale Sanktionen folgen. Russische Banken vom internationalen Finanzdatenaustauschverfahren Swift ausschließen. Geheimdokumente über mutmaßliche Geldwäsche von Präsident Wladimir Putin und engen Vertrauten veröffentlichen oder leaken.

Ist es nicht wundervoll, dass in dem gesamten Aufsatz, rund um diesen Vorgang, zumindest dieser kleine Nebensatz noch eingeschoben wurde: „Sollte sich der Vorwurf gegen Russland bestätigen„. Das ist natürlich reine Formsache und eigentlich gar nicht mehr vonnöten, da doch alles bereits völlig klar ist. Selbstverständlich wird hier niemand von Vorurteilen oder Vorverurteilung reden wollen, wo doch das rechtsstaatliche Verfahren via Medienaufklärung schon fast abgeschlossen ist. Aber wie das bei der Wahrheitsfindung im gut bezahlten Konzern-Journalismus nun einmal so ist, brauchen die Journalisten das allerletzte Hintertürchen. Angesichts des unübersehbaren Brottellers auf ihrem Schreibtisch wissen sie sehr genau wessen Lied sie zu singen haben.