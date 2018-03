Sind Anzeigen gegen Polygamisten der richtige Weg

Deutsch-Absurdistan: Polygamie hört sich so chemisch, technisch und unecht an, sie ist aber handfeste Realität. Wir haben einen überlieferten Begriff für diesen Sachverhalt. Wir nennen es “Vielweiberei“, wobei sich der Begriff ein wenig diskriminierend anhört und deshalb ist auch der logischerweise nicht mehr wirklich zeitgemäß. Zumindest dann nicht, wenn wir im Rahmen der Gleichberechtigung davon ausgehen müssen, dass Polygamie inzwischen nicht mehr nur von Männern betrieben werden kann. Auch Frauen müssten sich, im Rahmen der gelebten und gesetzlichen Gleichberechtigung einen entsprechenden Harem an Männern halten dürfen.

Wir haben bereits auskömmlich dargelegt, dass die Polygamie, ausgehend von Frauen, die sich mehrere Männer halten, sogar die gesellschaftlich und ökonomisch sinnvollere Ausgestaltung dieses Traums ist. Siehe dazu unseren Bericht: „Ehe für alle“ in „ökonomische Polygamie“ migrieren. Aber bei aller Offenheit, mit der wir dieses Thema hier angehen wollen, scheint es tatsächlich noch einige anachronistische, gar nicht so kleine Hürden zu geben. Mit diesen kleinen Stolperfallen wollen wir uns heute vertraut machen und darüber nachdenken, wie wir als Gesellschaft den anfängliche Polygamie-Spagat in eine tragende gesellschaftliche Normverschiebung migrieren können.

Derzeit gibt es noch Leute, die sich irrwitzigerweise auf “Recht und Gesetz” berufen und die Polygamisten als auch alle Dulder, Unterstützer und Förderer mit Strafanzeigen überziehen. Das ist absolut nicht nett und behindert auch die Integration der Rest-Deutschen in eine neue Kultur. Hier haben wir so ein exemplarischen Beispiel: Syrer mit Harem: Bürger erstattet Strafanzeige gegen den Syrer und alle offiziellen Beteiligten … [Politikstube]. Das widerspricht natürlich allen gelebten, gutmenschlichen Einsichten in unserer Bananenrepublik. Zur besseren Beurteilung der Sachlage wollen wir die Rechtsquellen kurz angehen, die nach Auffassung der Anzeigenerstatter einen dergestalt modernisierten Lebenswandel angeblich vereiteln sollten.

Was sagt das Strafgesetzbuch dazu?

Zunächst wäre das Strafgesetzbuch da ein interessanter Anlaufpunkt. Da finden wir die folgende Bestimmung: Strafgesetzbuch (StGB) § 172 Doppelehe; doppelte Lebenspartnerschaft. Selbige soll zumindest für die Biodeutschen angeblich noch Gültigkeit haben:

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer verheiratet ist oder eine Lebenspartnerschaft führt und 1. mit einer dritten Person eine Ehe schließt oder

2. gemäß § 1 Absatz 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes gegenüber der für die Begründung der Lebenspartnerschaft zuständigen Stelle erklärt, mit einer dritten Person eine Lebenspartnerschaft führen zu wollen. Ebenso wird bestraft, wer mit einer dritten Person, die verheiratet ist oder eine Lebenspartnerschaft führt, die Ehe schließt oder gemäß § 1 Absatz 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes gegenüber der für die Begründung der Lebenspartnerschaft zuständigen Stelle erklärt, mit dieser dritten Person eine Lebenspartnerschaft führen zu wollen.

Anhand der bisherigen Ereignisse können wir sofort erkennen, dass hier großer Handlungsbedarf besteht. Um keinen weiteren sozialen Unfrieden aufkommen zu lassen, wäre es wohl eine gute Idee diesen Paragrafen schnellstens aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Das hätte das Parlament eigentlich schon mit der letzten Diätenerhöhung machen können. Offenbar hatte man zu dem Zeitpunkt aber keinen Sinn dafür. Jetzt drückt es. Damit könnten wir unser Strafrecht quasi im Wege einer kleinen Entschlackungskur schon einmal an die neuen Lebensrealitäten in Deutschland anpassen. Die Monotonie … ähh … Monogamie, sollte doch nun wirklich bald mal eine Ende haben. In Zeiten der Wiederkehr von Sodom und Gomorrha können wir uns mit solchen Beschränkungen wirklich nicht mehr belasten. Auch wird es uns jeder als unfreundlichen Akt gegenüber der Ersatzbevölkerung ankreiden, was es ja auch ist.

Und was können wir mit dem Grundgesetz anfangen?

Für den Fall, dass man sich an eine Modifikation des Strafrechts (noch) nicht herantraut, kann man auch ein wenig am Grundgesetz fummeln. Da steht schon soviel Unsinn drin, da kommt es auf die ein oder andere Streichung nicht mehr an. Sehen wir uns dazu den Artikel 3 an und was der uns zu vermitteln versucht.

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Na, das ist ziemlich eindeutig. Die Menschen sind also “nur vor dem Gesetz alle gleich“! Das hat ja mit der Lebenspraxis nun rein gar nichts zu tun. Das führt uns die “Kanzlerette” ja schon seit geraumer Zeit vor. Aber nichts desto trotz sollten wir uns mal für etwas entscheiden. Entweder sind wir auch so gleich wie die Polygamisten oder eben nur Biodeutsche zweiter Klasse mit minderen Rechten. Oder aber wir verständigen uns gleich darauf, dass wir zweierlei Recht zulassen, was wir ja faktisch schon haben. Wir behalten unser Recht und die neuen Deutschen ihre Scharia. In Zweifelsfällen hat dann der Stärkere Recht oder der, der ein Messer hat.

Wie weiter …

Wer den Sachverhalt der Polygamie in Deutschland zur Anzeige bringt, ist erstens ein Spielverderber, zweitens ein Kulturbanause, drittens ein Frauenfeind und zu guter Letzt garantiert noch ein Nazi. Kurz um, so was zeigt man einfach nicht an, um niemanden in Verlegenheit zu bringen. Das hat zur Folge, das die Justiz jetzt wieder politisch entscheiden muss. Denn nur diese schlimmen Finger von Nazis gönnen unseren Neudeutschen diese Lebensfreuden einfach nicht. Mit etwas gutem Willen, der weiteren Öffnung der “Ehe für alle” für “alles” und vor allem auch der Zulassung von Frauen als Haremsbetreiber, könnten wir gesellschaftlich einen großen Sprung machen. Diejenigen, die sich hier auf “Recht und Gesetz” berufen, sind einfach asozial. So ist eine nachhaltige Zersetzung der Gesellschaft nicht zu machen. Das braucht eben mehr gesetzliche Freiräume oder vielleicht so gesetzliches Niemandsland, wie wir es gerade erst anfangen zu dulden.