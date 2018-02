Annegret Kramp-Karrenversenker zeigt wo’s hergeht

BRDigung: Wir schlittern gerade in die nächste Phase der omnipotenten Merkel-Junta. Das Motto: “Alter Wein in neuen Schläuchen” oder auch “Abgetragene Politik mit unverbrauchten Gesichtern” ist dabei die nächste Kriegslist gegen den bösen Pöbel, um nicht wirklich etwas an der “volksfeindlichen” Politik ändern zu müssen. Verzeihung bitte für den Begriff “volksfeindlich”! Der ist natürlich rechtspopulistisch bis rechtsradikal und sollte normal keine Verwendung mehr finden. Selbst dann nicht, wenn der Begriff mit linker Intonation vorgetragen wird. Aber jeder anständige Deutsche nimmt schließlich das Wort Volk nicht mehr in den Mund, weil es zum sogenannten “Hate Speech” gehört … und sei es auch nur im Rahmen eines gepflegten Selbsthasses.

Kommen wir zurück zur abgewählten Regierung. Der sogenannten GroKo, die trotz der großen Verluste (14 Prozent) noch ihr Werk vollenden möchte. Alles bevor die Bevölkerung absehbar dieser Regierung ein Ende bereitet. Aktuell hat das Volk das Pack gerade nichts mehr zu melden. Alle Stimmen wurden im September 2017 für 4 Jahre eingesammelt und entwertet. Dieses Zeitfenster von vier Jahren muss genutzt werden um endgültige Fakten zu schaffen. Noch deutlich bevor sich das Blatt zu Ungunsten der Merkel-Junta wenden könnte.

Eines der neuen Gesichter, zur Umsetzung der alten und eigentlich längst gescheiterten Politik, ist die neue CDU Generalsekretärin, Annegret Kramp-Karrenversenker. Nomen est omen, dachte sich wohl auch der Friedens-Tauber als er selbigen Job schmiss, um die Umdeklaration des anhaltenden Betruges an den Menschen nicht auch noch rechtfertigen zu müssen. Aber die neuen blassen Gesichter der Merkel-Riege lassen eine Menge Raum fürs effektvolle Erröten oder auch alle anderen Schamlosigkeiten, die man dort noch ersinnen wird. Immerhin ist die hier angegangene Annegret schon mal mit folgendem Zitat auffällig geworden.

„Rente muss für die Wirtschaft bezahlbar sein“

An dieser Stelle wurde darauf verweisen, nur leider kommt man ohne Bezahlung dort nicht an die Inhalte. Ob das wohl ein Zeichen ist? Die Aussage selbst ist in jeder Hinsicht grundfalsch, weil die Menschen sich die Renten erschuften müssen und diese eben nicht von Wirtschafts Gnaden kommen. Die Kramp-Karrenversenker meint damit eigentlich nur den deutschen Europameister-Titel im Niedriglohn. Den sieht sie gefährdet, sollte jemand auf die Idee kommen, der Wirtschaft die reich- und nachhaltige Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft (Human Ressources) in Deutschland unnötig zu erschweren. Deshalb faselt sie etwas von der Wirtschaft, um ggf. die Menschen vermehrt zu belasten. Das alles, nachdem die Politik über Jahrzehnte der Rentenkassen-Plünderung für sachfremde Zwecke jetzt das Elend der Unterdeckung entdeckt haben will?

Letztlich hat das bestehende System völlig ausgedient, weil wir ein komplett neue Gesellschafts- und Finanzsystem benötigen. Das sich selbstvermehrende, blähende Zinseszins-Geld taugt nicht um über mehr als drei Generationen den Frieden zu sichern. Dann muss wieder alles in Schutt und Asche gelegt werden, damit das System neu erstehen kann. Nun ist man aber auch in der Merkel-Junta noch so drauf, dass man das bestehende System bis zum Letzten ausreizen möchte (Umverteilung von unten nach oben vollenden) und auf den großen Knall wartet. Den Tag an dem gar nichts mehr geht, an dem der Euro nebst aller Papiergeldanlagen den Gang der vielen Vorgängerwährungen geht und zu seinem inneren Wert, den Heizwert, zurückkehrt. Voltaire bezifferte den seinerzeit noch mit „Null“.

Umverteilung von unten nach oben bis zum Letzten

Damit sind dann logischerweise auch die Renten kaputt und vor allem aber die marginalen Reserven, die der kleine Mann über sein Arbeitsleben meint erfolgreich zusammengeschuftet zu haben. Im Vertrauen darauf, diese paar Kröten irgendwann einmal verleben oder vererben zu können. Die Werte werden dann längst bei den Mega-Reichen sein, denen alle Assets und somit der Planet gehört. Die kleinen bunten Zettel, die man dem schwitzenden Malocher für seine Mühe in die Hand drückte, gereichen kaum mehr fürs Hintern abputzen.

Für eines steht die demnächst antreten wollende Merkel-Riege der GroKo mit Sicherheit nicht: Für einen krassen und nachhaltigen Wandel der Gesellschaft. Und für einen Wandel des Wirtschaftssystems zugunsten der Menschen schon mal gar nicht! Die letzte Merkel-Junta, soweit sie tatsächlich noch zustande kommt, ist tatsächlich das letzte Aufgebot der Konzerne. Es soll wirklich auch die letzten Reste noch aus dem alten System und somit aus den modernen Sklaven herauszupressen. Die invers, janusköpfige Kramp-Karrenversenker hat somit das Privileg, dieses letzte Aufgebot anzuführen. Merkel ist die Besetzung völlig egal, solange das Ziel nicht aus den Augen verloren wird. Das Ziel könnte sein, Deutschland nachhaltig zu entschärfen. Dafür, so kann man vermuten, ist ihr nun wirklich jedes Mittel recht.

Leider müssen wir mit der Diskussion und Gestaltung bezüglich neuer und nachhaltiger Systeme / Gesellschaftsordnungen solange warten, bis wir vollständig mit dem Gesicht im Dreck liegen. Ein vorheriges Erwachen ist scheinbar völlig ausgeschlossen. Nicht zuletzt wegen der amtierenden Regierung. Angela Merkel hat tatsächlich das Zeug dazu, uns an diesen Punkt zu führen … da wo sie selbst bereist seit geraumer Zeit steht. Es ist wirklich nur ein kleiner Schritt! Aber sollten wir sie wirklich dafür feiern?