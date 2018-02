Biodiesel verhindert deutsche Kriegsteilnahme

Deutsche-Absurdistan: Na, das ist doch endlich mal eine richtig erfreuliche Botschaft. Wegen der grünen Politik dürfen erstmals die Kampfflieger der Luftwaffe am Boden bleiben. Dabei ist es doch Rot|Grün, neben dem Biodiesel zu verdanken, dass Deutschland erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an einem Krieg teilnehmen durfte (Balkan, Ex-Jugoslawien), der dazu noch völkerrechtswidrig war. Auch sonst gibt es immer weniger funktionstüchtiges Kriegsgerät bei der Bundeswehr. Ein Trend, den man sich nicht nur für Bundeswehr und Luftwaffe wünschen sollte. Als weltweite Erscheinung wäre das der absolute Friedens-Brüller und mit Sicherheit die effektivste Friedenspolitik, die man sich überhaupt derzeit vorstellen kann.

Da allerdings Umsätze und Profite der Kriegsindustrie weit über jedweden, nichtsnutzigen und wenig lohnenswerten Frieden stehen, wird dies wohl ein unerfüllter Wunschtraum der ewigen Friedensträumer bleiben. Ein Recht auf Frieden lässt sich noch nirgends einklagen und wenn … dann wäre der garantiert nur mit Waffengewalt durchsetzbar. Wohl aber gibt es ein solides Verlangen nach Profiten. Damit einhergehend faktisch ein ungeschriebenes Gesetz, welches diese noch sehr viel härter schützt als jede körperliche Unversehrtheit von Menschen. Letztere zählen in jedem Kriegsspiel, als “humane Ressourcen“, zu den begehrtesten “nachwachsenden Rohstoffen” die man in einem Krieg verheizen kann, um bei einer ökologischen Klassifizierung zu bleiben. Die Aktion Brot für den Tank (siehe Titelbild) hatte ein nicht minder profitorientierten Hintergrund.

Der Rest zum Biodiesel im Kerosin ist mehr eine Verwaltungsposse, wie man hier nachlesen kann: Zu viel Biodiesel im Kerosin – Startverbot für Luftwaffen-Tornados … [Handelsblatt]. Das führt unweigerlich zu der Überlegung, ob man nicht grundsätzlich in dieser Weise Kriege boykottieren sollte, indem man einfach Biodiesel draufkippt. Aus den Zeiten, in denen Sprit preislich noch fast wie Wasser gehandelt wurde, wissen wir, dass man auch mal fix in den Tank der Widersacher pinkeln konnte, mit noch viel besseren Ergebnissen. Leider sind die meisten Tanks heutzutage, wegen der hohen Spritpreise, verschlossen … schade.

Bei der Bundeswehr, liebevoll auch Gurken-Truppe genannt, könnte es durchaus der Sache dienlich sein, wenn man das Antragsformular auf Kriegsteilnahme generell aus dem Formularsatz der Bundeswehr heraussabotierte. Der Logik folgend: “Wo kein Formular, da keine Aktion“! Leider erleben wir gerade den gegenteiligen Trend. Die kleine “Pandora“, mit der noch kleineren Büchse. Eben jenes smarte Großmäulchen, welches den Lesern eher unter “Flinten-Uschi” oder “Ursula von den Laien” bekannt ist. Die versucht wieder massiv fürs Sterben zu werben.

Mehr Geld und weniger Formulare fürs Sterben

Die Etats zur potentiellen “Vernichtung von Menschenleben” sollen besonders in Deutschland wieder rapide wachsen. Man(n) (von der transatlantischen Brücke) sagt, wir hätten da einen Nachholbedarf. Kann man hier nachlesen: Münchner Sicherheitskonferenz 2018: Von der Leyen lobt den Koalitionsvertrag … [Telepolis]. Das Streben Sterben für Profit und Macht muss wieder in den Daseinsmittelpunkt gerückt werden und insgesamt viel attraktiver gestaltet werden. Das braucht jetzt richtig Knete, besonderes für die Rüstungsindustrie. Genau dafür steht die neue “GroKo” und die geplante, massive Remilitarisierung Deutschlands. Die neue GroKo hat zwar keiner gewählt, aber sie muss dennoch vom Wähler verantwortet werden. Die Erwähnung des geschichtlichen Vorbildes ersparen wir uns an dieser Stelle.

Da kann man sich nur noch sehr viel mehr Biodiesel an allen Ecken und Kanten der motorisierten Totmach-Technik wünschen! Auf dass sich diese dann unwiederbringlich im Formulardschungel verfahren möge. Hilfsweise dürfen gerne auch die regierungsamtlichen Kriegstreiber in selbigem, grünen Edelelixier ersaufen. Das hätte eine ähnlich entspannende und weltweit befriedigende Wirkung zur Folge. Naja, als nächstes wird man uns nicht nur erzählen, dass im Himmel Jahrmarkt ist, sondern auch, dass der böse Russe vor unserer Tür auf- und abreitet und nur daran denkt uns zu überfallen. Wann war das eigentlich das letzte Mal der Fall? Ach, auch egal, aber genau deshalb müssen wir jetzt aufrüsten und auf der Hut sein. Bestens wir sehen gleich noch mal nach, ob nicht der Biodiesel bei der Luftwaffe ebenfalls auf das Konto der Russen geht, wie die letzten Wahlmanipulationen in den USA.