Merkel-Jugend beschützt Mutti jetzt mit Gewalt

Deutsch-Absurdistan: Da muss man sich tatsächlich einmal fragen ob Angela Merkel nach der Wende auch wirklich in der richtigen Partei untergekommen ist. Sollte sie nicht vielmehr mit der PDS heute irgendwo im linken Spektrum rumgeistern oder gar bei der SPD Dienst schieben? Wenn man sie allerdings als Stasi-Trojaner bei der CDU begreift, geht die Rechnung viel besser auf. Dass sie beim “Arbeiterverrat” sogar die SPD noch locker in den Schatten stellt, ist ein offenes Geheimnis. Das ist nicht unbedingt ihren christlichen Werten geschuldet.

In der Bibel steht auch was davon, dass man sie an “ihren Früchten” oder Früchtchen erkennen wird. Das klappt bei Merkel nur bedingt, weil da ringsherum alles verdorrt und persönlich hat sie auch keine Leibesfrüchte anzubieten. Sie ist vielmehr in jeder Hinsicht eine “taube Nuss“. Nur die Gläubigen von der CDU getrauen sich das noch nicht zu denken, geschweige denn laut auszusprechen. Zuweilen befürchten sie, bei solchen Ambitionen in den parteilichen Beichtstuhl einbestellt zu werden. Das ist die Instanz, die regelmäßig innerparteilich die mentalen Enthauptungen aller Merkel-Kritiker vornimmt. Natürlich nur um den Merkel-Kult nicht in Gefahr zu bringen.

Allem Anschein nach hat Merkel inzwischen ihre eigenen Schlägertrupps auf der Straße, wie schon mal ein Führer vor ihr. Letztlich ist es völlig egal ob das ein brauner, ein grüner oder roter Anstrich ist, wenn der Faschismus wieder um die Ecke lugt. Zuweilen genügt es die eigenen Ambitionen mit einem “Anti” davor zu zieren. Schon sind die Schläger gemeinhin über alle Anwürfe erhaben. Letzteres besonders wegen der überaus gelungenen Umerziehungsarbeit nach dem zweiten Weltkrieg. Entscheidend heute ist halt, den Abweichlern gut was auf die Fresse zu geben … wie schon zu Adolfs Zeiten. Nur eben mit anderen Vorzeichen und moralisch korrekt unterlegt.

So tut sich die Antifantastische Merkel-Jugend nicht nur bei der Durchsetzung der merkel’schen Flüchtlingspolitik hervor. Inzwischen geht sie auch direkt auf Merkel-Gegner los. Das bekam jetzt die bösartige Organisatorin einer Merkel muss Weg Demo schon mal zu verkosten: Linke Gewalt 💣 Antifa verübt Anschlag auf Haus von Initiatorin der „Merkel muss weg“-Demo in Hamburg … [Philosophia-Perennis]. Wer heute demonstrieren geht und “Merkel muss weg” auf seinem Papp-Schild spazieren führt, der muss von vornherein mit körperlichen Züchtigungen seitens der Merkel-Jugend rechnen. Wer hätte vor Jahren mit einer solchen Entwicklung gerechnet? Und wenn sich die “Schläger fürs Gute” mal verrannt haben, dann wird fix nachgeschoben, dass es sich bei den Angegriffenen garantiert um Nazis handelte. Dann ist die Welt schnell wieder in Ordnung und Muttis Reputation nicht beschädigt.

Personenkult wiederholt sich

Nicht jede/r Politiker/in kann von sich behaupten eine so schlagfertige Jugend†ruppe zu haben. Mit öffentlichem Lob hält sich CDU-Trojaner Merkel allerdings auffallend zurück. Offenbar möchte man diese Verbindung gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit thematisiert sehen. Deshalb firmieren die Jung-Faschisten eben auch gerne mit dem “Anti” davor. Anti ist schließlich seit den 68er Jahren immer noch ziemlich hipp, wenngleich die Nachwuchsschläger eher aus den 90er Jahren stammen und neben viel Sch…ße noch irgendwelche überkommenen Anekdoten in der Birne haben.

Es ist einfach rührend zu sehen, wie sehr sich der Nachwuchs in Form der Merkel-Jugend für Muttis Flüchtlingspolitik als auch für ihren Regierungsfortbestand aufreibt. Darauf kann sich Merkel eine ganze Menge einbilden, sowas macht man nicht für jede politische Größe. Ob sie wohl auf Honecker neidisch war? Für den ist sie ja auch mal bei der FDJ strammgestanden. Ihre Nachwuchsorganisation hat außer Gewalt ebenso wenig Plan hat wie Merkel selbst, was die Zukunft Deutschland für die Leute anbelangt, die schon länger hier leben. Schade eigentlich.