Frauen verheizen: IS probt NATO Armee-Standards

Absurdistan: Ein Blick in die Geschichtsbücher lehrt uns unmissverständlich, dass im Krisenfall auch das “letzte Aufgebot” immer noch irgendwie verheizt werden muss. Es mutet an wie bei Spielsüchtigen im Casino, die meist erst dann wieder Ruhe geben, wenn das letzte Hemd den Besitzer gewechselt hat. Das gilt für Kriege umso mehr. Solange die Entscheider selbst nicht zum Schlachten an die Front müssen, gibt es kein Halten mehr bei dem was für den Endsieg alles aufgefahren wird. Diesen Umstand darf man durchaus als weltweite Tradition begreifen.

Hatte man bislang angenommen, das der Islamische Staat seine Frauen ausschließlich zur massenhaften Nachwuchsproduktion gebrauchen wollte, lernen wir dieser Tage neues von dem Halsabschneider-Verein. Was bisher niemand für möglich hielt, der Islamische Staat passt sich den internationalen, also auch den NATO-Standards an und gibt die Frauen endlich zum Verheizen frei. Abgesehen davon ist das betriebswirtschaftlich sehr sinnvoll, denn die Frauen sind im Islamischen Staat sowieso nichts wert. Statt sie bei Nichtgefallen hobbymäßig zu steinigen, macht es Sinn sie mit einem Bauchweggürtel auf den Feind loszulassen. Will sagen, die Logik ist nachvollziehbar, nur hatte niemand eine so schnelle Annäherung an westliche Standards bei der Kriegführung des IS erwartet.

Anders als über den Einsatz von Frauen in unseren Armeen, wird an dieser Stelle ziemlich hämisch über die Neuerung beim IS berichtet: Terrormiliz in Syrien “Islamischer Staat” schickt jetzt Frauen an die Front … [SpeiGel auf Linie]. Vermutlich übt sich der Spiegel irgendwie in so einer Art unterschwelliger Schadenfreude. Völlig unverständlich, wenn man daran denkt, dass alle modernen Armeen ebenfalls Frauen zum Verheizen vorhalten. Ein wenig Anerkennung für diese Adaption westlicher Werte wäre bestimmt angemessener gewesen.

An anderer Stelle wäre sogar ein dickes Lob fällig gewesen, aber das mochte die Spiegel-Redaktion vermutlich nicht über sich bringen. Wahrscheinlich sieht sie den IS irgendwie feindlich statt freundlich. Letzteres ist völlig unverständlich, wenn man der Islamisierung in unseren Breiten Vorschub leistet. Es ist auch nicht sonderlich neutral und bei der Berichterstattung wertend bis unschön.

In einer Hinsicht ist der IS nunmehr weltweit führend. Nämlich bei der Art und Weise bei der kriegerischen Verwertung von Frauen. Das betrifft die Ästhetik. Die IS Mädels laufen quasi gleich in so einer Art Cadaver-Bag (Leichensack) auf. Wenn alles gut geht und die Frauen vom Gegner mit einem “Blattschuss” und nicht mit Sprengkörpern erlegt werden, ist das eine super saubere Sache. Niemand muss die Einzelteile der Frauen einsammeln oder sich gar die schmerzverzerrten Gesichter der frisch verreckten Mädels ansehen. Das bleibt alles fein sauber unter der Burka (dem modernen Leichensack) verborgen. Es schont die Nerven der übrigen Kämpfer und ist somit ausgesprochen gut für die Moral der Truppe.

Sicher ist die besagte Kampf-Montur für einen regulären Kampfeinsatz im Feld ein wenig unpraktisch. Für den Einsatz in Fußgängerzonen und beim Body-Bombing wiederum ideal. Unter Kostengesichtspunkten kommt eine Zweituniform natürlich nicht in Betracht, weil dann die Ausrüstung teuer wäre als die nackte Kämpferin. Die Frauen sehen wegen der Verschleierung schlecht, können viel zu langsam rennen und sind in der wüstenfarbenen Umgebung ideale Ziele, da jederzeit sehr gut zu erkennen.

Wenn der IS allerdings genügend Frauen hat, dann kann er den Gegner ganz kriegslistig mit “Häschen schießen” volle Pulle ablenken, während dabei die strammen Jungs entweder weglaufen oder sich irgendwas martialisches einfallen lassen, um den Feind angemessen zu vernichten oder unter Kontrolle zu bekommen. Der bisherige Kriegsverlauf zeigt, dass sie sich überwiegend für erstere Option entscheiden.

Erkenntnisgewinn ist nicht gleich Durchblick

Die entscheidende Erkenntnis bleibt, dass der IS endlich anfängt die westlichen Werte vorbehaltlos anzuerkennen. Dass er insbesondere in Sachen Kriegführung schon mal diese Werte selbst praktiziert und die Mädels zum Verheizen ins Feld schickt. Gerade Deutschland hat sich ja unter den Grünen ebenfalls wieder zur Kriegsnation entwickelt. Ausweislich des rechten Bildes hat der IS “grünen Krieg” bislang wohl noch falsch verstanden. Was bei uns die “Ökologische Kriegführung” ist, scheint dort nur zur grünen Burka zu reichen … vermutlich für den zukünftigen Einsatz in den grünen Auen Europas.

Das alles lässt irgendwie hoffen! Fälschlich werden Frauen in der Arme gerne als Zeichen von Gleichberechtigung gewertet. Das ist es natürlich grober Unfug und nur eine These für die Dummbeutel. Die Praktiker wissen, dass der bewaffnete Einsatz von Frauen in der Armee Garant dafür ist, dass uns Mord und Totschlag auf ewig erhalten bleiben. Wenn man beide Geschlechter intensiv in vergleichbare Mordprojekte einbindet, ist ein Ausweg aus diesem Gewaltkarussell unmöglich zu finden. Das dürfte wohl eher dem tatsächlichen Plan entsprechen.

IS ist Geschöpf des Westens

Andererseits ist der IS schon immer ein “Kind des Westens” gewesen. Letztlich um eigene Interessen in der islamischen Welt zu forcieren, darüber hinaus allzeit einen vermeintlich validen Gegner zu haben, um die Menschheit unter sicherheitspolitischen Aspekten in den Würgegriff nehmen zu können. Die USA und besonders Saudi-Arabien haben sehr viel Geld in diese Truppenteile investiert. Ansonsten hätten sie ihren überlebenswichtigen Krieg gegen den Terror schon vor Jahren wegen Desinteresse potentieller Gegner einstellen müssen.

Wenn man sich allerdings den Gegner selbst züchtet (siehe auch al Qaida), weiß man was man hat und wie verlässlich der ist. Alles in allem wird das Thema IS und deren Listigkeit, wohl auf einige Zeit dem gemeinen Publikum recht schleierhaft bleiben. Das ist gewollt. Nicht nur wegen der nunmehr übers Schlachtfeld laufenden weiblichen Leichensäcke, sondern auch weil die Erfinder, Urheber und Ausrüster dieser Truppenteile, gar kein Interesse an einem klaren Blick auf diese elende Geschichte haben. Und solange sich genügend Idiot|innen für diese Zwecke rekrutieren lassen, muss sich niemand ernstliche Sorgen zum Aussterben der Gewalt auf diesem Planeten machen.