450.000 SPD’ler ersetzen Neuwahl des Bundestages

Demo | Amokratie: Die Bundespolitik der bisherigen Merkel-Junta ist an sich schon eine derbe Zumutung und bei Lichte betrachtet eine Totalvera®schung des Wahlvolkes. Trotz vorhandener technischer Möglichkeiten des dritten Jahrtausends, werden dem Pöbel nur vormittelalterliche Ausdrucksmittel zugestanden, um seinen umfassenden politischen Willen zu artikulieren. Letzteres wohl eher mit Bedacht, denn die Panik vor einer realen Entmachtung mittels “mehr Demokratie“, ist bei der agierenden Polit-Mafia offensichtlich tief verwurzelt.

Nun hält sich die SPD-Führung in Deutschland für besonders clever, indem sie die Verantwortung für ihr kriminelles Treiben schnellstmöglich auf die Basis auslagern möchte, schließlich wollen sie selbst am Ende ungern die Deppen sein. Noch ist die Parteileitung diesbezüglich ziemlich zuversichtlich, dass ihr der Coup abermals gelingt. So gedenken sie, relativ gefahrlos ihre Pöstchen in Merkels neuem Wichsfiguren-Kabinett zu sichern. Regelmäßig, bei vergleichbaren kriminellen Aktionen gegen die Demokratie, hat die offensichtlich minderbemittelte Basis den Wünschen ihrer Bonzen den Segen gegeben. Dabei ist es amüsant, das die Praxis nachher weit von der Abstimmungsgrundlage entfernt war. Alles eh nur Makulatur und geduldiges Papier. Hauptsache die SPD hält ihre dicken Stinkefinger auf der Macht.

Was ist diesmal anders?

Die SPD hat mehr oder minder die Merkel-Position von 2015 adaptiert und das Thema Zuwanderung als eigenes Thema entdeckt. Hier mehr zu dem Vorgang: Familiennachzug – Kollision mit der Wirklichkeit … [Cicero]. Die SPD setzt auf “Grenzenlosigkeit” in jeder Hinsicht. Bei den Diäten, den Landesgrenzen und auch bei den sogenannten Obergrenzen bei der Zuwanderung. Derweil legt die regierende Merkel ihre Hände in den Schoß und beäugt die exzessiven SPD-Abwrackarbeiten an Deutschland mit genussvoller Genugtuung und stillschweigender Duldung. Nicht einmal die eigne Partei wollte den Drecks-Job vollenden, den “Hells Angela” 2015 begonnen hat. Das allerdings soll nun neues Markenzeichen der SPD werden … denn Verrat braucht Qualität!

Genau solche Umtriebe sind nicht wirklich Sache der SPD-Basis. Dieser kleine Schönheitsfehler oder auch geringfügige Wahrnehmungsdifferenz, ist den Schönen und Mächtigen im elfenbeinern Willy-Turm zu Berlin ganz offensichtlich durchgegangen. Die SPD-Basis kennt sehr wohl die Probleme, die sich aus der Massen-Nutzmenschhaltung ergeben und stimmt nicht so sehr mit den Bevölkerungsersetzungsplänen der SPD-Führung überein. Schließlich schafft das nachweislich “Zeck” auf den hiesigen Weidegründen und welchem Stimmvieh gelüstet es heute noch nach Stress? Genau das haben die Nutzmenschhalter bei ihrem bereits vollständig globalisierten Hirntod total übersehen.

Da ist es äußerst ungeschickt die Basis zu befragen. Jetzt wird es zum Lotteriespiel für die SPD-Bonzen. Ergo muss bis zur SPD-Basis-Abstimmung noch eine Menge gelogen, getrickst, manipuliert und weiter wahllos versprochen werden, dass sich die bereits mächtig gebogenen Balken vor den Augen der SPD-Basis wieder halbwegs von alleine begradigen, sonst wird es augenfällig.

Ist die Vorgehensweise gerecht?

Selbstverständlich ist das alles nicht gerecht und auch nicht demokratisch, dass 450.000 SPD’ler nunmehr eine überfällige Bundestagswahl ersetzen sollen. Keine Angst vor Neuwahlen? Das war gestern! In der Wirtschaft würde man ohne Federlesen und völlig unmissverständlich von Wettbewerbsverzerrung reden, wenn so am Ergebnis manipuliert werden sollte. Bei der SPD ist zwar der tägliche Meinungswechsel innerhalb der Führungsriege an der Tagesordnung, dafür haben sie ja auch den Nutzen daraus. Diese offensichtliche Demenz allerdings seitens der Partei-Basis legitimieren lassen zu wollen, wertet die Führungsqualitäten der Bonzen nicht unbedingt auf. Hier mal eine “schulzige” Gedächtnisstütze, was in wenigen Monaten mit den SPD-Pappnasen so alles machbar ist:

Da kann die logische Konsequenz nicht ausbleiben. Es muss ein neues Ministerium geschaffen werden und das ist von Martin Schulz zu besetzen. Wir haben erste Vorabinformationen dazu: Martin Schulz wird Minister für Verarsche, Wortbruch und Wählerbetrug … [Der Postillon]. Nicht jedes Medium mag das heiße Eisen so schonungslos anfassen wie diese bereits seit der Steinzeit operierende Postille. Es trifft aber den Kern und ob die SPD-Basis so ein Ministerium auch für gut befindet, das lässt sich nicht mal aus den uringelben Sternen der EU auf blauem Grund erlesen.

Fazit: Das stärkste Stück in Sachen Abschaffung der minimalen Restdemokratie, die es hierzulande noch gibt, versucht die SPD-Führung nunmehr ihrer politisch unbedarften Basis anzuhängen. Auch hier gilt nach wie vor: Die GroKo wurde mit 14 Prozent Verlust abgewählt. Daraus kann man beim besten Willen keinen Auftrag zur Regierungsbildung ableiten. Gut, das tun CDU/CSU und SPD ja auch nicht, sie versuchen lediglich ihre Macht und ihre Pöstchen zu retten. In diesem Fall auf dem Rücken der SPD-Basis und der ausgeklammerten Menschen, die schon länger hier leben. Nun , qualitativ hochwertiger Verrat ist und bleibt das Hauptgeschäft der SPD.