Beschneidungstourismus von Island nach Deutschland vor dem Durchbruch

Mekka nich rum: Die Isländer gehen schon seit der Finanzkrise recht pragmatische Wege. Sie bevorzugen es beispielsweise Banker einzusperren, anstatt die Steuerzahler einfach so für deren Fehler zahlen zu lassen. Bei der rituellen Genitalverstümmelung von kleinen Jungs könnte Island nunmehr auch einen eigenen Weg beschreiten. Demnach gibt es erste Planungen, für damit verbundene Taten bis zu sechs Jahren Gefängnis aufzurufen. Das ist ein Novum und dürfte vielleicht doch die ein oder anderen Leute davon abhalten, einfach so und ohne Not an kleinen Buben rumzuschnibbeln.

In Deutschland meint man etwas fortschrittlicher zu sein, weil man die Genitalverstümmelung von kleinen Jungs hier schon mal eigens per Gesetz geregelt hat. Bei jedem Fortschritt gibt es auch geringfügigen Schwund: Tod durch Beschneidung … [Beschneidung von Jungen]. Aber das ist nun mal der Preis für eine fortschrittliche Gesellschaft, die auch das finsterste Mittelalter noch völlig harmoniesüchtig zu integrieren gedenkt. Für den Schutz von Woodoo und dem gesetzlichen Segen zur Verstümmlung von kleinen Mädchen hat es interessanterweise in der BRD noch nicht gereicht, obgleich afrikanische Traditionen immer kräftiger nach Europa/Deutschland drängen. Spötter behaupten, dass die Lobby der afrikanischen Medizinmänner in Deutschland noch zu ohnmächtig sei.

Warum aber sollte man nicht auch dem Ansinnen afrikanischer Verstümmlungsfetischisten nachgeben? So ist es doch eine elende Ungleichbehandlung. Muslime und Juden dürfen an ihren männlichen Kindern diesbezüglich in dem gesetzlich geregelten Rahmen nach Herzenslust herumschnibbeln und den Afrikanern möchte man das bei ihren Mädels verwehren? Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung. Hier sind die Frauenbewegungen gefragt, das gleiche Recht auch für die Mädchen hierzulande zu erstreiten. Man kann die Kleinen, ob männlich oder weiblich, gar nicht früh genug für den Satanismus urbar machen. Schmerz, Leid und Verstümmlung sind dazu hervorragende Einstiegsmethoden, die nur einem Gott gefallen können, der auch Hörner und Klumpfuß hat.

Der Segen eines Beschneidungsverbots

Zurück nach Island, wo man völlig rückschrittlich von solchen Gebräuchen rein gar nichts wissen will. Mit dieser ablehnenden Haltung zur Genitalverstümmelung an Jungen verabschiedet sich Island wieder ein Stück mehr aus dem europäischen Wertekanon der gutmenschlichen EU. Interessanterweise ist das für unsere heimischen Medien kaum ein Thema. Unser Segen dabei liegt im Unwissen und die Aufgabe der hiesigen Presse besteht offenbar im erfolgreichen Ausblenden der Thematik. Wenn es kein Thema ist, kommt auch keine öffentliche Erregung dazu auf. Die braucht man schließlich für weit wichtigere Themen, beispielsweise für den Erhalt des FeindBILDes Russland. Man muss schon entsprechende Feindsender bemühen, um zu dem hier behandelten Thema an Informationen zu gelangen. So wie hier: Keine Beschneidung von Jungen in Island … [RT-Deutsch]. Und die bringen das natürlich auch nur, um uns hier zu zersetzen.

Immerhin könnte ein Beschneidungsverbot in Island schon mal den Beschneidungstourismus in Richtung Deutschland ein klein wenig ankurbeln. Die Geschäftsmöglichkeit hatten wir schon damals, zur Feier des deutschen Beschneidungsgesetzes, ausgiebig erörtert. Damit das allerdings ein boomendes Geschäftsmodell wird, müssen sich noch einige Länder mehr zu einem Beschneidungsverbot bekennen. Hernach kann bei uns die Beschneidungsbude so richtig brummen. Eine Zipfelentfernung kann, verbunden mit den entsprechenden Feierlichkeiten, schon zigtausend Euro Umsatz machen. Umso weniger Länder die Beschneidung zulassen, desto besser brummt hernach das Geschäft in Deutschland. Vielleicht bietet ja die Lufthansa alsbald eigens Beschneidungstickets an, mit denen dann ganze Familien aus Island (natürlich auch aus anderen Ländern) nach Deutschland touren, beschneiden, feiern und retouren können. Bestens als all-in Beschneidungs(tor)tour.