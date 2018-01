Sondierungsende: Merkel, Schulz, Seehofer Abtritt

Mimimimimi: Das Ende der ominösen Sondierungsgespräche war lange angekündigt und somit ganz fahrplanmäßig, nur eben nicht dieses dicke Ende. Am eisernen Willen zum Machterhalt der Wahlverlierer scheiterte es nicht, der war bis zum Schluss ungebrochen. Eine gesunde Volksausbeute steht gerade bei Langzeit-Politikern hoch ihm Kurs. Dafür kann man locker mal die ein oder andere Schmähung in Kauf nehmen. Zugegeben, wir müssen jetzt noch einige Tage hoffnungsfroh in die Zukunft blicken, um dieses Ergebnis auch faktisch zu Gesicht zu bekommen.

Das hier beschriebene Ende stimmt in der Form noch nicht ganz mit den offiziell verlautbarten Absichten der drei erwähnten Zocker überein. An der Stelle wird wohl die SPD-Basis am 21. Januar dieses Jahres ein wenig nachhelfen müssen. Völlig unabhängig von den erzielten Übereinkünften ist in den Nachwuchsorganisationen der Parteien eine überwiegende Ablehnung der nächsten GroKo vernehmbarer Tenor. Wie bereits erwähnt, muss dies die eigentlichen Wahlverlierer (Merkel, Schulz und Seehofer) nicht hindern, sich weiter an die Macht zu klammern. Immerhin geht es dabei um allerhand fette Pfründe, die man nicht ohne Not sausen lässt.

Kein einziger Gewinner hat mitverhandelt

Sehr demokratisch ist das alles nicht, aber das ist der gesamte Parteien-Filz auf Bundesebene ohnehin nicht. Für diese Sondierungsrunde muss man sich einmal genüsslich zu Gemüte führen, dass dabei kein einziger Wahlgewinner mit am Verhandlungstisch saß. Dort saßen definitiv nur Wahlverlierer, die von der Macht nicht lassen wollen. In mehrfacher Hinsicht ist das ein historisches Novum. Im Nachkriegsdeutschland hat es das bislang noch nicht gegeben. Die Wahlverlierer sind nach der Wahl nicht abgetreten und verhandeln jetzt ausschließlich (als Wahlverlierer) über eine Regierungsbildung? Sehr seltsam!

Zwischenergebnisse

Warum sollten sich die erwähnten Polit-Marionetten auch nur im geringsten um die Leute sorgen, die am 24. September 2017 zur Wahl gegangen sind? Immerhin haben die ihre Stimme abgegeben und mithin definitiv nichts mehr zu vermelden. Wenn darüber hinaus der Fokus mal eine kleine Umfrage macht, ob die überhaupt eine weitere Amtszeit von Angela Merkel wünschen, sind die Protagonisten gut beraten das tunlichst zu ignorieren. An besagter Umfrage des Focus haben bislang gut 220.000 Menschen teilgenommen. Sicher die sind ein absolutes Nichts gegen die 600 SPD-Würdenträger, die dann über die weiteren Bezüge ihrer Bonzen und das Schicksal Deutschlands entscheiden dürfen.

Rein zu diesem Zweck, dem des eigenen Machterhalts, schmieden sie ein Bündnis gegen die Wahlgewinner und somit gegen die Mehrheit der Wähler. An Muttis Rezepturen von 2013 haben sich also nur einige Bezeichnungen geändert. Sonst sind die Zäpfchen noch dieselben und scheinen auch noch zu passen. Hier sei noch einmal in Erinnerung gerufen, dass das Wahlergebnis vom 24. September 2017 eine eindeutige Abwahl der GroKo war, die sich hier gerade wieder neu erfinden will. Unter Verlust von 14 Prozentpunkten wurde ihr am Wahltag angezeigt, dass man sie nicht mehr wolle. Ergo hat sie dafür schlicht kein Mandat. Die Ignoranz dieser Politiker ist einfach unübertrefflich und belegt eiskalt, dass es noch höhere Interessen als die des Souverän geben muss.

Noch undemokratischer wird es, wenn in dieser Schicksalsfrage zur abgewählten GroKo ausschließlich die SPD-Basis befragt werden soll, ob sie eine Fortsetzung ihrer Bonzen-Sorglos-Versorung wünscht? Wie krank ist denn das? SPD-Vorstand mit großer Mehrheit für Koalitionsverhandlungen … [Locus]. Da sollen dann knapp 600 SPD-Nasen ihren Segen zu dem Unfug geben? Es ist doch angeblich Sache des Souveräns darüber zu befinden und nicht Anliegen irgendwelcher Parteigänger. Von der CDU/CSU ist bislang nicht bekannt, dass Sonderparteitage über die frisch gestrickte GroKo abstimmen sollen. Das mag an Merkels Habitus liegen, die Mitbestimmung in der eigenen Partei ohnehi®n nicht zulässt. Oder anders ausgedrückt, eine imaginäre CDU-Basis muss man dazu gar nicht befragen, weil Angela Merkel die CDU ist und bereits das jetzt vorliegende Sondierungsergebnis mitgestaltet hat.

Die SPD Basis wird’s hin|richten

Soweit der liebe Gott bis zum 21. Januar noch ein wenig Hirn auf die SPD-Basis herabwirft (und nicht nur Schulz-Drops), könnte Deutschland nach 150 Jahren übelster SPD-Verräterei vielleicht doch noch eine einzige Sternstunde mit dieser Partei erleben, indem sie der GroKo konsequent entsagt. Hoffnungsfroh stimmt dabei, dass zumindest der Sozi-Nachwuchs schon über ein Mindestmaß von dem herabfallenden Hirn verfügt und die neue Große Koalition vehement ablehnt. Die Machtgeilheit der alten Parteibonzen wiegt leider immer noch viel schwerer. Auch “Maddin” will mal Kanzlerin Deutschland werden. Lieber fahren sie die SPD endgültig vor die Wand, als dem Nachwuchs auch nur die geringste Chance zu lassen einst eine halbwegs brauchbare Partei zu erben.