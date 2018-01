Die „Endlösung“, für den Spiegel das Mittel der Qual

Bad Ballerburg: Psychologie muss nicht unbedingt das Steckenpferd von Journalisten sein. Artgerechter scheint für diese Sippschaft das unendliche Feld der Propaganda zu sein. Infolgedessen ist die Gratwanderung zwischen Berichterstattung und Meinungsmache, zumindest für Spiegel-online, locker überwunden. Dort hat man sich vorzugsweise auf letzteres, die harte Propaganda verlegt, als hätte die Redaktion mal einen Nachhilfekurs bei Goebbels belegt. Passend zur Neujahrstagung der CSU, dem Flüchtlingsdrama als eines der Haupthindernisse zur Regierungsbildung, bietet sich das Ereignis für den Spiegel an, mal wieder ganz behände die ohnehi®n im Dauereinsatz befindliche “Nazi-Keule“, als letzte Karte auszuspielen.

Immerhin hat sich die CSU erdreistet, zu ihrer Neujahrstagung in Seeon, den ungarischen Präsidenten Viktor Orbán einzuladen. Ein absolutes No-Go für jeden Gutmenschen. So etwas darf seitens des Spiegel, als “Vierte Gewalt” im Staate, natürlich nicht ungesühnt stehen bleiben. Und so wurde postwendend und überaus angestrengt von den Häschern besagter Postille gefahndet, ob man nicht noch irgendeinen aktuellen braunen Knochen im Umfeld der CSU ausbuddeln könne. Normalerweise ist es eher ein Stilelement des Sarkasmus, auch das letzte Krümelchen noch irgendwie (un)sinnstriftend zu verwerten. Doch die Not beim Spiegel, etwas zu (er)finden, war wohl derart groß, dass man auch “das Letzte” noch an den Haaren herbeiziehen mochte.

Und so verfiel der Spiegel auf die immer noch beliebte und schlagzeilenträchtige Endlösung: CSU-Spitzenpolitiker ☠️ Weber spricht von “finaler Lösung der Flüchtlingsfrage” … [SpeiGel auf Linie]. Bedauerlich nur, dass das Flüchtlingsproblem auch Flüchtlingsfrage genannt wird. Das exakt für dieses Problem nach Lösungen gesucht wird, ist keine Neuigkeit. Und noch bekannter ist, dass definitiv eine abschließende Lösung dieser Problematik her muss. Sogar sehr intensiv und nicht nur von den Regierungsparteien wird danach gefahndet. Aber warum sollten wir bei einer so steilen verbalen Vorlage des Herrn Weber nicht sogleich wieder die wunderschöne “Nazi-Keule” schwingen? Ist das geil? Nichts liegt näher, wenn man mit einem Hieb den Weber, die CSU und den von ihr eingeladenen Orbán so richtig treffen kann. Da geht die Keule gleich viel beschwingter, gelle. So stellt man sich guten, sachlichen Journalismus vor, immer korrekt aufklärend.

Die dahinter stehende Spiegel-Psychologie ist ziemlich simpel strukturiert. Alles was nicht Spiegel-links genug ist, muss zwangsläufig extrem rechts und somit Nazi sein. Einem Normal-Linken mag das peinlich erscheinen, aber bestimmt ist der dann aus Spiegel-BILD-licher Sicht auch rechts. So ist der Spiegel allzeit legitimiert mit seiner Rechten diese Keule zu schwingen. Dafür hat man schon zeitnah nach dem Krieg die transatlantischen Doping-Spritzen in Empfang genommen. Somit sich selbst stets zu beruhigen, doch niemals den falschen zu treffen. Offenbar zeichnet sich der gute, neue Journalismus durch derlei Spitzfindigkeiten aus. Das Corpus Delicti, um welches es geht, fügen wir einfach mal als O-Ton bei. Vorsorglich gibt der Spiegel den Autor des zuvor verlinkten Traktats einfach nur mit “koe” an.

Bitte denken sie keinesfalls an einen rosa Elefanten

Die Psychologie hinter dieser Form der Berichterstattung ist erschreckend einfach. Ob sich der Bericht am Ende als wahr oder unwahr erweist, ist dabei völlig egal, es geht eh nur um eine Meinung. In den Köpfen der Leute, die das lesen, muss lediglich die neuronale Verbindung von CSU … Orbán … Weber … NAZI geknüpft werden, dann ist der Auftrag schon erfüllt. Bitte denken sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten! Selbst wenn der so gescholtene Weber postwendend eine zutreffende wie nachvollziehbare Darstellung hinterherschickt, bleibt doch die erste Programmierung in den Köpfen hängen. Deshalb werden solche Aufsätze geschrieben. Und somit ist exakt das Ziel erreicht, welches ausgetüftelte Propaganda zu erreichen sucht.

In diesem Fall natürlich die richtige Propaganda, nämlich die faschistische mit einem Anti davor. Kurz um, es muss nur genügend und vermeintlich passender Dreck in die richtige Richtung geworfen werden. Irgendwas davon wird schon hängen bleiben … bitte denken Sie jetzt keinesfalls an den rosa Elefanten. Und so liefert der Spiegel abermals einen mustergültiges Beispiel für Presse- und Meinungsfreiheit auf Konzernebene, die noch gleich welchen Vorgaben folgt? Ach ja, der Konzerndirektive, die jetzt mit einem Mal in Form sachlicher, gut recherchierter journalistischer Berichterstattung die Meinung vom “koe” ist. Ach könnte sich doch nur jeder für seine Meinungsfreiheit gemäß Grundgesetz Artikel 5 einen “Spiegel-online” kaufen.