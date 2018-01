Merkel empfiehlt dem Iran schärferes NetzDG

Iron-i: Merkel ist weltweit extrem um den Erhalt echter Demokratie nebst Rede- und Meinungsfreiheit bemüht. Deshalb bekam die Bananenrepublik Deutschland bereits unter ihrer Ägide das NetzDG. So kann sich die BRD, anderes als andere geschundene Länder, wie die Türkei oder der Iran, einer Teil- oder Komplettabschaltung des Internets entziehen. Hier hat man mittels des NetzDG die Betreiber sozialer Netzwerke mit horrenden Geldbußen bei den goldenen Profit-Eiern gepackt.

Genau an der Stelle sind die Asozialen Netzwerke und ihre Aktionäre besonders empfindlich. Nur so erreicht man schnell und ökonomisch ohne großen Aufwand, eine gesunde, regierungskonforme und grundsolide Volksmeinung. Eben frei von störenden Einflüssen irgendwelcher Querulanten, die sich regelmäßig bei ihren Kritiken in der Wortwahl vergreifen. Das weiß auch unser Pack-Minister, der Erzenkel Gabriel von den Sozis und holt vorsorglich schon mal alle verfügbaren Äppel für den diplomatischen Weitwurf in Richtung Iran raus: Gabriel appelliert an iranische Regierung … [Bundesregierung].

Merkel selbst gibt natürlich auch immer wieder gerne gute Tipps zum besseren Funktionieren der Demokratie. Sie begnügt sich zuweilen schon mit dem bescheidenen Hinweis auf das Recht und schweigt weiterhin vornehm, sofern die Gegenleistung stimmt: Merkel fordert Rechtsstaatlichkeit in China … [NZZ]. Anders als im diskussionsverseuchten Deutschland, kann das Recht andernorts durchaus im Rahmen eines “kurzen Prozesses” gewahrt bleiben. Hauptsache Merkel hat es alles korrekt angemahnt.

Im Rahmen der sogenannten “stillen Diplomatie” soll Merkel angeblich ihrem iranischen Amtskollegen unter Hand den Hinweis gegeben haben, doch im Eilverfahren ein dem NetzDG vergleichbares Gesetz zu erlassen. Ein möglicher positiver Effekt ist, dass man nicht arg so viel aufgebrachte Menschen im Lande erschießen muss. Neben den Blutlachen ist es stets unangenehm darüber auch noch Rechenschaft ablegen zu müssen. Gerade solche Forderungen, nach Aufklärung, lassen sich so ganz schnell als Volksverhetzung wegretuschieren. Ferner führt größtmögliches Ignorieren solcher Umstände extrem schnell zur Befriedung kritischer Situationen, weil einfach keine kritische Masse davon Kenntnis bekommt. Hier wiederum kann Merkel im Brustton der inneren Überzeugung, aus bundesdeutscher Erfahrung berichten und sogar auf erste Erfolge verweisen.

Merkel weiß für jeden Rat

Weiteren, völlig unbestätigten Gerüchten zufolge, soll Merkel der iranischen Führung direkte Unterstürzung angeboten haben. Demnach könnte sich Heiko Maas höchstselbst im Iran als politischer Leiharbeiter in den kommenden Monaten um ein entsprechendes Gesetz bemühen. Er hat weder in der Bundesregierung noch in der Bundespolitik eine planbare Zukunft. Maas wird ganz stramm mit der GroKo Wasser saufen gehen, deshalb ist ein schneller Wechsel für ihn, zum jetzigen Zeitpunkt ideal. Schließlich hat er zukünftig genügend Zeit sein “Erfolgsmodell NetzDG” für ein demokratisches Iran zu portieren und weiterzuentwickeln. Bestimmt finden sich weitere angeschlagene Demokratien, die sein Erfolgsmodell um jeden Preis kopieren möchten.