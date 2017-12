„Großer Krieg“ voraus – billigste US-Psycho-Lügie

World-Pieces: Eine der ausgeprägtesten deutschsprachigen Kriegs-Hetz-Postillen transatlantischer Prägung brachte passend zur seligen Weihnachtszeit noch die folgende frohe Hassbotschaft: Truppenbesuch in Norwegen 🇺🇸 US-General stimmt Soldaten auf “großen Krieg” ein … [SpeiGel auf Linie]. Also wenn das keine schöne Bescherung für alle Lebensmüden, die Rüstungsindustrie, Kriegstreiber und Hetzer ist, was dann? Aber eines muss man diesem Schmierblatt lassen. Diesmal haben sie dabei, vermutlich ungewollt, ein veritables Betrübsgeheimnis des Militärs verraten.

Die einleitende Verwendung von World-Pieces = Mehrzahl von Weltfrieden nach amerikanischer Lesart, war durchaus beabsichtigt. Der vernünftige Mensch würde dazu einfach sagen, das ist und bleibt Stückwerk. Der gewichtigste Teil der Botschaft steckt am Ende des verlinkten Artikels. Das was auf der einen Seite wie ein Beschwichtigungsversuch des militärischen Pressesprechers aussehen soll, offenbart die tatsächliche Psychologie solcher Propaganda. Nur muss man in einer ruhigen Minute einmal darüber nachdenken, um diesen miesen Trick zu durchschauen. Es ist nichts anderes als übelste Manipulation. Aus diesem Grunde zitieren wir mal die entscheidenden Sätze daraus:

“Nellers Äußerungen sollten die Soldaten dazu anspornen, weiter hart zu trainieren” und “Ich kann mir keinen professionellen Militärführer vorstellen, der seinen Soldaten vorschlägt, nicht an einen Konflikt zu denken”.

Wir bekommen das was wir denken

Wir bekommen in aller Regel exakt das, wovon unser Geist überquillt, also das, was unser Denken real bestimmt. Leute die mit NLP zu tun haben oder hatten, kennen diesen Mechanismus. Man kann sich also selber manipulieren … oder auch manipulieren lassen. Man muss sich halt nur einreden, dass beispielsweise Krieg eine ganz feine Sache ist. Demjenigen Soldaten, dem das nicht auf Anhieb einleuchtet, der bekommt dann die Extraansprache vom General, damit auch er versteht, dass er lediglich dafür da ist, exklusiv für den guten Zweck zu töten. Und derlei umsichtige Vorgesetzte hat der Soldat schließlich nur deshalb, um selber nicht denken zu müssen. Und damit wären wir schon mitten drin in der großen Manipulation.

Für viele Leute scheint das noch immer ein echtes Geheimnis zu sein, aber die Militärstrategen kennen den Beschiss der eigenen Leute schon sehr sehr lange. Deshalb muss man den Leuten (sogar zu Weihnachten noch) von Mord und Totschlag erzählen, sodass Furcht und Angst sie stets im Würgegriff hält. Und so ist es selbstverständlich nur eine Frage der Zeit, bis wir exakt das bekommen, worauf sich alle Truppen tagtäglich vorbereiten: Krieg! Endlich wieder für den guten Zweck morden. Natürlich muss es stilistisch korrekt jetzt “Verteidigung” oder “humanitäre Mission” heißen. Formal sauber ist darauf zu achten, dass der Feind den Konflikt anzettelt. Das wiederum ist Sache einer gut eingebetteten Propaganda-Presse, zu der sich auch der edle Hetz-Spiegel rechnen darf.

Nur keinen Weltfrieden herbeidenken

Gar nicht vorzustellen, wenn alle Welt tatsächlich Tag ein Tag aus nur an Frieden, Freude und Eintracht dächte, das auch noch real lebte! Sowas könnte das rasche Ende fast jeder heutigen Regierung bedeuten, die in aller Regel auch nur mit Zuckerbrot, Peitsche und Psychotricks arbeitet um die Schäfchen zu gängeln. Selten, eigentlich nie, arbeiten die wirklich zugunsten der von ihnen angeblich vertretenen Menschen. Der sogenannte Wählerauftrag muss immer nur als Alibi herhalten, zumal der sowieso nirgends niedergeschrieben wird. Das eigene Wohlergehen der Politiker ist vermutlich die realistischere Einschätzung.

Warum ist das Übel so erfolgreich

Das liegt vornehmlich daran, dass der Mensch nicht geduldig ist. Wenn beispielsweise binnen weniger Sekunden zwei riesige Hochhäuser zur Strecke gebracht werden, ist das ein Spektakel über das Jahrzehnte noch geredet wird. Der Aufbau derselben Gebäude, der Tausende von “Mann-Jahren” an Arbeit benötigte, ist dagegen nicht die Erwähnung wert. Viel zu unspektakulär und eben langweilig. Infolgedessen ist Destruktion allezeit erfolgreicher als Konstruktion. Gerade das darf uns in diesem Zusammenhang arg zu denken geben.

Und so werden wir jeden Tag aufs neue von allen Seiten manipuliert. Glotze an, Verstand aus! Exakt so, wie man sich das zweibeinige Nutzvieh von oben herab wünscht. Man muss sich nur einmal umsehen und stellt fest, dass es nach wie vor so funktioniert. Diejenigen die es andersrum machen, Glotze aus, Verstand ein … werden zwar tagtäglich mehr, aber scheinbar reicht es noch nicht. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir einfach so in den nächsten Krieg hinein manipuliert.

Das ist aber schon wieder mieses Denken. Also drehen wir den Spieß doch mal um und sagen: Frieden brauche ich, Frieden will ich und deshalb ist nur der für mich relevant. Diese Vorstellung einblenden, Krieg ausblenden und schon ist meine Geisteskraft raus aus dem negativen Aspekt. Vielleicht sollten wir einmal über Strategien nachdenken, wie wir unseren obersten Berufsmördern, Regierungsvertretern, Lobbyisten und allen anderen Menschenschindern diese positiven Werte verständlich machen können. Es geht kein Weg dran vorbei, das große Ändern fängt bei jedem einzelnen im Kopf an. Dieses Geheimnis hat das US Militär uns einmal mehr verraten … in Erinnerung gerufen. Da ist jeder gut beraten, seine eigene geistige Polung täglich daraufhin zu überprüfen.