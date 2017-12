Europa endlich auch für arme Flüchtlinge zugänglich

B-Rüssel: Ein Meilenstein im seit Jahren umkämpften Flüchtlingsmarkt. Erstmals konnte jetzt auch Italien einen humanitären Direktimport von Flüchtlingen aus Afrika per Flugzeug realisieren. Für Deutschland ist das bereits seit Jahren bewährte Praxis ist. Deutschland hat mangels passender Außengrenzen keinen eigenen und somit keinen direkten Zugang zu den hier seitens der Regierung überaus begehrten Bestandserhaltungs-Migranten. Deshalb ist man bei dieser durchaus brisanten Thematik schmerzlichst auf die europäischen Nachbarn angewiesen.

Das Novum an der italienischen Aktion, über die es heute zu berichten gilt, ist der nachweislich “humanitäre Charakter“. War und ist Europa bislang immer noch das Ziel verhältnismäßig wohlhabender Flüchtlinge, ist es ein EU-Bedürfnis dies nachhaltig zu ändern. Böse Menschen sprechen bei dieser Gruppe immer wieder abschätzig von “Wirtschaftsflüchtlingen“. Solche Menschen eben, die überhaupt in der Lage sind, die nicht gerade billigen Schlepper- und Schleuser-Dienstleistungen auch bezahlen zu können.

Endlich kommen mit dieser neuen Maßnahme auch die wirklich bedürftigen, armen und kranken Flüchtlinge in den Genuss des nicht minder nach “Menschenmaterial” dürstenden Europa. So jedenfalls muss man das Geschehen interpretieren, soweit man dieser Erfolgsstory folgt: “Historischer Tag” ♦️ Erstmals Flüchtlinge aus Afrika nach Italien geflogen … [T-Online]. Für Italien ist es tatsächlich ein Novum, denn bislang kamen all die Menschen unkontrolliert über den Seeweg. Gut, da kommen sie auch heute noch zusätzlich.

Offensichtlich vertraut die italienische Regierung den privaten Luftfrachtschleppern diesbezüglich noch nicht. Um einen realistischen Überblick zu bekommen, setzt es dafür zunächst einmal das eigene Militär und entsprechendes Militärgerät ein. Langfristig dürften solche Transporte aber privatwirtschaftlich erheblich kostengünstiger zu erledigen sein. Entsprechende Schlepperdienste sind dann unter Umständen EU-weit auszuschreiben. Das war auch schon einmal Thema für die Bundesmarine. Air Berlin kann sich daran leider nicht mehr beteiligen. Aber für diesen erlesenen Zweck möchte die Lufthansa womöglich eine Sonder-Airline ausgründen.

Barrierefreiheit als “humanitärer Korridor” neu definiert

Mit dem zuvor verlinkten Bericht wird klar, dass sich auch das Vokabular langsam aber sicher ein wenig verändern muss, um dem aktuellen “Neusprech” gerecht zu werden. Haben wir beispielsweise in Deutschland von dem Begriff Barrierefreiheit eine ureigene Vorstellung, ist diese mit internationalen Anforderungen offenbar nicht mehr kompatibel. Die nun praktizierte Weiterung der Barrierefreiheit durch die italienische Armee dürfte richtungsweisend für ganz Europa sein.

Um diesen Neuerwerb an Menschenmaterial in Europa emotional korrekt in Empfang zu nehmen, also kleine Misstöne aufkommen zu lassen, helfen folgende Details beim Verständnis. So weist der italienische Innenminister explizit darauf hin, dass diese Leute ohne entsprechende Hilfe chancenlos gewesen wären. Neben Familien, Müttern, unbegleiteten Kindern und Menschen mit Behinderungen, handelt es sich überwiegend um Menschen, die von den Menschenschmugglern in Libyen unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten wurden. Das kann jetzt innerhalb der EU geschehen. Damit sollte der emotionale Sprengstoff aus dieser Menschenladung zielsicher entfernt worden sein.

Flüchtlingsrouten freibomben

Es war eine überaus große und humanitäre Kraftanstrengung, unter der Führung der USA nebst NATO-Vasallen, im Jahre 2011 notwendig, um Libyen überhaupt erst zu einem veritablen Transitland für Flüchtlinge aufbauen zu können. In dem besagten Jahr konnte Muammar al-Gaddafi erfolgreich beseitigt werden, der Europa ansonsten diese Flüchtlingsströme zielsicher vorenthalten hätte. Natürlich gab es noch 58 Billionen weitere Gründe diesen Wüstling von der Macht zu entfernen. Nicht zuletzt weil der Umbau Libyens diesbezüglich noch nicht gänzlich abgeschlossen ist, kommt es immer wieder zu so unangenehmen Erscheinungen mit den Menschen, die von dort aus nach Europa überströmen möchten.

Genau diese humanitären “Negativerscheinungen” gilt es durch die vorerst militärischen Direkttransporte abzumildern. Es ist so wichtig, dass Europas Regierungen endlich den Menschenhandel selbst in die Hand nehmen. Ziel ist es, den europäischen “Nutzmenschbestand” auf einem konstant hohem Niveau zu halten. Wie immer und zu jeder Zeit, sind die Menschen stets nur Mittel zum Zweck, ob sie nun aus Afrika kommen oder schon länger hier leben. Nur gut (für die Nutzmenschhalter), dass selbige ihren Nutzvieh-Status gar nicht wahrhaben wollen. Der Flucht-Markt ist ein weites, teils noch sehr unerschlossenes Feld, mit enormem Potential an Umverteilung von unten nach oben.