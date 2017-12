Russland erkennt Katalonien an, bestreitet vehement jedwede Wahlmanipulation

Barzel ohne: Wie es ausschaut, hat der richtungsweisende “Putschdämon” jetzt sogar aus dem fernen Belgien nochmals richtig in seiner angestammten Heimat nachgelegt. Ganz zum Leidwesen der Zentralisten in Spanien und der EU. Besonders die EU ist “not amused“! Sie ziert sich wie die Queen auch nur einen Ton zu diesem Vorgang über die Lippen zu bringen. Sie möchte auf lange Sicht das einige Spanien gerne im Stück schlucken und nicht etwa häppchenweise, wie es der Fall wäre, wenn sich Katalonien verselbständigte. Das muss man einfach verstehen.

Obwohl in Katalonien gewählt wurde, scheint der große Verlierer dieser Wahl Mariano Rajoy zu heißen. Das ist der irre Typ, der in Madrid residiert und der den “Putschdämon” lieber im Gefängnis sähe. Der köchelt jetzt weiter vor sich hin und wartet darauf, dass der wieder nachhause kommt, damit er ihn verhaften und einsperren lassen kann. Ob die Abspaltung Kataloniens von Spanien jetzt richtig oder falsch ist spielt dabei gar keine Rolle. Es muss ein Exempel statuiert werden. Sollte Katalonien damit durchkommen, drohte noch ganz anderen Regionen in Europa ein ähnliches Schicksal … außer in Deutschland, mit den Bayern, den wurde das bereits verboten.

Und wie das nach einem solchen Mega-Desaster nun mal so ist, muss jetzt ganz dringend ein Schuldiger her. Alle anderen Medien halten sich diesbezüglich, aus welchem Grunde auch immer, noch auffallend zurück. Wir kennen natürlich den Grund der Katastrophe. Dabei muss doch allen System-Konfirmanten klar sein, dass diese Wahl in Katalonien von Russland aus manipuliert worden sein muss. Kein anderer Umstand kann das nunmehr vorliegende Ergebnis rechtfertigen.

Infolgedessen kann es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich Russland dazu bekennt, oder auch nicht. Natürlich nicht zu der Wahlmanipulation, die bleibt aus verständlichen Gründen geheim. Aber Russland könnte Katalonien selbst anerkennen. Das Land wäre übrigens ein überaus attraktiver Standort für eine neue russische Militärbasis im Mittelmeer. Die NATO rückt zwar unentwegt weiter nach Russland vor, aber mit solch einer Maßnahme könnte Russland der NATO durchaus ein wenig entgegenkommen.

Machtpoker sucht Verlierer

Anders als Russland, welches sich dazu noch nicht konkret geäußert hat, war anfänglich von den USA ebenfalls eine Anerkennung Kataloniens zu erwarten: Erkennen die USA ein unabhängiges Katalonien an? … [Telepolis]. Offenbar hat sich Donald Trump inzwischen bezirzen lassen und thematisiert die Unabhängigkeit Kataloniens nicht weiter. Mal ganz ehrlich, damit hätte er doch einen Geschäftspartner mehr. Sollte er allerdings der EU damit noch einmal richtig vor den Koffer sch**ßen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass er das Thema irgendwann wieder ausbuddelt.

Selbst wenn es noch nicht ganz so grotesk ist, wie hier bereits im Vorgriff beschrieben, dürfen wir in den nächsten Wochen und Monaten mit allerhand Stilblüten aus der Region rund um Katalonien/Spanien rechnen. Die abschließende Frage die sich stellt ist nur die eine: Bröckeln zuerst die Katalanen oder zerfällt doch eher die Machtstruktur der EU? Bei der Beantwortung dieser Frage hilft am letztlich auch der angestrengte Fingerzeig in Richtung Russland und Putin rein gar nichts. Aber eine nette Nebelbombe ist Putin zu jedem Zeitpunkt.