FIXIT: Fangen die Finnen jetzt auch an zu spinnen

Hell sinki schneller: Wieder einmal muss man ausländische Medien studieren, um mitzubekommen welche kritischen Geister sich innerhalb der EU noch so regen. Zwar sind die Spannungen in der EU kaum mehr zu übersehen, aber wir können mit vereinten Kräften versuchen alles schönzureden. Den letzte Lapsus dazu leistete sich der Ratspräsident, Donald Tusk, indem er die Migrationspolitik der EU als “extrem spalterisch” und “ineffektiv” bezeichnete: Flüchtlinge: Die Methode Tusk … [Zeit]. In den skandinavischen Ländern gärt es ohnehin schon etwas länger und von den teils bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Schweden muss man auch nicht wirklich etwas wissen.

Um das Projekt Großreich EU nicht unnötig zu gefährden, ist es also besonders “hipp” alle kritischen Stimmen dazu nach Möglichkeit großflächig auszublenden. Die Kapitalseite, mithin also die Mainstream Medien und vermeintliche “Vierte Gewalt“, sind logischerweise an einer normierten Nutzmenschhaltung interessiert. Für die großflächige Haltung von KonsumEnten auf diesem Kontinent, ist aus ihrer Sicht eine Brüsseler Zentralverwaltung gar nicht so schlecht. Aus diesem Grunde leidet auch die sogenannte “neutrale Berichterstattung” zu dem Thema ein wenig. Gemäß der vorerwähnten Interessenlage kann die so neutral nicht ausfallen.

Martin Schulz sprach sich erst jüngst dafür aus, Deutschland so rasch wie irgend möglich, zu einer europäischen Provinz zu degradieren. Seine Eile ist nachvollziehbar. Bei den anhaltenden Missständen innerhalb der EU besteht größte Gefahr, dass “die schon länger hier lebenden Menschen” beginnen Zweifel zu bekommen und sich aufgrund dessen einer endgültigen Souveränitätsabgabe total verweigern könnten. Nach einer allumfassenden Integration in die EU, ginge der Rückweg nur noch über einen Aufstand. Und der würde, wie im Vertrag von Lissabon bereit vorgesehen, zur Wahrung des inneren Friedens, vermutlich einfach niedergeschossen. Ähnlich ruhmreiche Entwicklungen kennen wir bereits aus dem real nicht mehr existierenden Sozialismus.

Finnland rutscht nach rechts

In Finnland geht man mit der Sache erheblich offensiver um. Die dortige Präsidentschaftskandidatin, Laura Huhtasaari, oben im Bild, hat da sehr konkrete Vorstellungen. Mit Blick auf die dort anstehenden Wahlen lockt sie die Wähler für ihre als rechtsnational geltende Partei mit einem konkreten Austritt Finnlands aus der EU. Ein weiterer Kernpunkt ihrer Politik ist die Straffung der Einwanderungsgesetze. Weiterhin will Sie Finnland mehr zur Schweiz des Nordens umbauen. So gedenkt sie die Unabhängigkeit und ggf. Neutralität des Landes zu wahren.

Entsprechende Hinweise auf diese Umstände, die man in unseren Mainstream Medien eher vergebens sucht, kann man an dieser Stelle finden: Presidential hopeful wants Finland out of EU, says nationalists will bounce back … [Business Insider]. Aus welchem Grunde auch immer, wird sie gerne als Marine Le Pen Finnlands bezeichnet, ob nun aufgrund ihrer inneren oder äußeren Blondheit, das lassen wir jetzt bewußt außen vor.

In jedem Fall hat sie bereits erkannt, dass Finnland, als Euro-Teilnehmerstaat in dem Segment schon mal zu den Verlierern zählt. Das wiederum spricht sehr dafür, dass sie so blond nicht sein kann, wenn sie so einfache Sachverhalte noch so schnell erfasst. Dagegen ist Angela Merkel durch und durch “betriebsblond“, aber auch das ist Programm. Ebenso wenig ist es Huhtasaaris Absicht Finnland zu einer reinen Provinz der EU verkommen zu lassen. Hier steht sie im direkten Widerspruch zu Martin Schulz, der als baldiger Befürworter einer solchen Diktatur gilt.

Wofür braucht es den Rechtsruck in der EU

Alles weitere ergibt sich aus dem verlinkten, englischsprachigen Artikel. Aber einen Hinweis sollte man durchaus noch anfügen. Zumindest ein temporärer Rechtsruck wird in Europa über die nächsten Jahre dringend benötigt. Es ist absehbar, dass einerseits das komplette Finanzsystem kollabieren wird und anderseits die EU implodiert. Da macht es ausgesprochen Sinn, dass zu diesem Zeitpunkt dann überwiegend rechte Regierungen in Europa am Ruder sind. Die Kurzform dazu heißt Sündenbockfunktion.

Dann kann man sagen, diese rechten Parteien trügen die Schuld an dem totalen Desaster. Mit der Argumentation lässt sich späterhin vielleicht doch noch die sogenannte “Neue Weltordnung” durchsetzen. Damit würde aber Europa selbst schlagartig zu einer Provinz von was auch immer. Wir sehen, die Möglichkeiten die Menschen zu hintergehen, zu belügen und zu manipulieren sind sehr vielfältig. Davon bekommen wir in den kommenden Jahren noch eine Menge zu verkosten.