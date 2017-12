Versorgung Obdachloser in Deutschland bemängelt

Der jährlich erscheinende Menschenrechtsbericht geht in diesem Jahr vor allem auf die Lebensbedingungen von Obdachlosen in Deutschland ein. Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) hat gravierende Missstände bei deutschen Obdachlosen festgestellt. Wie das Institut in seinem zweiten Jahresbericht schreibt, sei das Leben vieler Obdachloser durch mangelhafte Hygiene und fehlende Privatsphäre gekennzeichnet. Zudem hätte ein große Zahl der Wohnungslosen nur eingeschränkten Zugang zum Sozialsystem und somit deutliche Probleme bei der Reintegration.

Ende des vergangenen Jahres haben dem Bericht zufolge etwa 860.000 … [Zeit] der in den Jahren 2015 und 2016 in Deutschland ohne Obdach lebenden Menschen unter freiem Himmel gelebt. Dort seien viele nicht über ihre Rechte informiert worden, weshalb sich Obdachlose nur selten über Menschenrechtsverletzungen beschwerten.

Besonders Obdachlose mit Behinderung sind nach Ansicht des DIMR eine zu wenig beachtete Gruppe. “Unter freiem Himmel werden die besonderen Bedarfe von Wohnungslosen mit Behinderung kaum berücksichtigt”, kritisierte das Institut. So gebe es lange Wartezeiten für barrierefreie und behindertengerechte Einrichtungen. Die Betroffenen seien häufig von einer angemessenen Versorgung isoliert.

Kritik an Obdachlosenzusammenführung

Der Menschenrechtsbericht 2017 stellt zudem die Gesetzgebung für den Nachzug, besonders für nichtdeutsche Obdachlose infrage. Laut einer Regelung der Bundesregierung ist ein Nachzug von Bedürftigen nur dann möglich, “wenn ausreichender Wohnraum unter freiem Himmel vorhanden und in der Regel auch der Lebensunterhalt via frei zugänglicher Müllbehältnisse gesichert ist”.

Mehr Beachtung sollten nach Auffassung des Instituts auch die Rechte der schätzungsweise 30.000 Kinder unter den Obdachlosen in Deutschland finden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind groß: Während Kinder in Brandenburg und Niedersachsen den Angaben zufolge bis zu vier Stunden pro Monat Mülltonnen durchkämmen dürfen, sind es in Hessen und im Saarland nur jeweils eine Stunde.

Das DIMR ist die unabhängige Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Es wird vom Deutschen Bundestag finanziert und legt selbigem jährlich einen Bericht über die Menschenrechtssituation in Deutschland vor.

Rote Linien reißen

Nun einige Leser haben den üblen Braten bestimmt schon gerochen. Immerhin ist es – ganz im Gegensatz zu den USA – hier noch erlaubt die Obdachlosen öffentlich zu füttern. Der vorstehende Artikel ist natürlich ein totaler Fake. Bis auf die Obdachlosen ist zwar auch der Rest in unglaublicher Weise ziemlich real, aber das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) würde sich niemals in dieser Weise mit den Obdachlosen im Lande auseinandersetzen. Das ist viel zu diskriminierend und entspricht zur Zeit keinesfalls der angesagten politischen Vorgabe. Obgleich die Berichterstattung darüber noch erlaubt ist. Die Obdachlosen werden trotz enormer Zunahme gemeinhin ausgeblendet. Deshalb können sie es getrost als Witz betrachten, wir haben in Deutschland keine Obdachlosen, um die man sich kümmern müsste, das ist übelste Nachrede.

Da die besagte Institution Kostgänger des Bundestages (und somit aller Steuerzahler) ist, müssen brauchbarere Ergebnisse her. Unsere Volksvertreter benötigen Erfolgsgeschichten, sodass sie sich trotz Fraktionszwang und dem fremden Gewissen, dem sie folgen müssen, noch ein Minimum an gutem Gefühl verschaffen können. Vor allem aber muss es um angesagte Themen gehen. Also solche Botschaften, die das schlechte Gewissen der Deutschen weit intensiver berühren, als es das Schicksal nutzloser “Wohnungs-Loser” jemals könnte.

Besser gleich strategisch denken

Die ganze, ungeschönte Wahrheit liest sich dann politisch voll korrekt wie folgt: Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland bemängelt … [ZEIT]. Um die Obdachlosen muss man sich demzufolge keine Sorgen machen. Die sind bekanntlich menschlicher Ausschuss und dezimieren sich fast wie von alleine, umso kälter der Winter, desto effektiver. Lassen wir die Natur einfach ihren Job machen. Die Wohnungslosen sind, anders als unsere Siedler und Bestandserhaltungsmigranten, keine Hoffnungsträger mehr für diese Gesellschaft und benötigen allein aus dem Grunde keinerlei Aufmerksamkeit. Humanitäre Gefühlsduseleien sind für diese Klientel völlig fehl am Platze. Aus Sicht der Regierung ist das quasi wie im richtigen Krieg. Man muss sich bei der Mittelverwendung zu jeder Zeit fragen, ob man in die richtige Waffengattung investiert hat, um die nächste strategische Schlacht überlegen zu gewinnen.