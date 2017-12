Klagemauer der Palästinenser jetzt 708 km lang

Jer-US-Alarm: Eine Reise nach Jerusalem kann sehr lustig sein. Weniger charmant ist sie dann, wenn man sich zuvor noch um einen angemessenen Sitzplatz prügeln muss. Bereits aus dem Kindergarten wissen wir verbindlich, dass die Sitzplätze zum Beginn dieser speziellen Reise immer knapper werden und am Ende nur einer die Reise antritt. Wenn man allerdings Donald Trump heißt, muss man darauf keine Rücksicht nehmen, man bekommt einen Extrastuhl. Das hat einen guten Grund, denn die Liebschaft zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu ist derzeit nicht zu übersehen.

Mit der jüngsten Erklärung der USA, abgegeben von Donald Trump, zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, könnte sich genau das Gegenteil von dem ergeben, was Donut Trump in seiner blumigen Ansprache dazu beabsichtigte. Die bessere Lösung wäre diese gewesen: US Botschaft in Israel wird nach Ramallah verlegt … [qpress]. Eines ist jedoch bereits heute gewiss. Er hat mit seiner Entscheidung bedeutend mehr Leuten auf den Schlips getreten, als er damit geholfen hat. In einer Hinsicht wird er zwangsweise Recht behalten. Seine Entscheidung trägt dazu bei, diverse Prozesse in Israel und in den besetzten Gebieten enorm zu beschleunigen.

Womöglich wäre es angemessener gewesen, Jerusalem zeitgleich als Hauptstadt von Palästina anzuerkennen. Soweit reicht aber seine Freundschaft zu den Palästinensern nicht, er scheint nur jüdische Verwandtschaft zu haben. Hier zum besseren Verständnis sein Monolog zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels im Original:

Ein Wirtschaftszweig, der dem amerikanischen Präsidenten schon seit Mexiko überaus am Herzen liegt, ist der Mauerbau. Die Israelis haben Erfahrung damit und ein kurzes Stück Mauer im Herzen Jerusalems dient als sogenannte Klagemauer. Das israelische Volk hat über die Jahrtausende hinweg eine Menge zu beklagen gehabt, GOTT kann davon ein leidvolles Liedchen singen. Deshalb ist diese Klagemauer schon eine Berühmtheit für sich. In diesem Punkt zeigt sich Israel überaus spendabel und gönnt den Palästinensern eine eigene, überaus luxuriöse Klagemauer, um ja keinen Streit aufkommen zu lassen. Schließlich soll den Israelis bei dem Spektakel auch niemand weglaufen. Das oben gezeigte Bild von Netanjahu und Trump ist eine Kult-Zeichnung, die es auf der palästinensischen Seite besagter (Klage)Mauer zu bestaunen gibt.

Mauerbau zur Völkerverständigung

In Israel und den besetzten Gebieten wird die Mauer bezüglich ihrer Länge nicht so pompös ausfallen wie jenes Bollwerk in seiner Heimat, mit Blick nach Mexiko. Dafür wird die Mauer rund um das Westjordanland aber etwas höher. Genau dieses Bauwerk darf man somit zurecht als die ureigene Klage-Mauer der Palästinenser bezeichnen. Spendiert von einem großzügigen aber besorgten Israel, welches jeden Moment damit rechnet, dass die bösen Palästinenser das von ihnen geraubte Land wiederhaben wollen.