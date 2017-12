Nationales Glyphosat-Verbot ist nicht machbar

Deutsch-Absurdistan: Jetzt regt sich ganz Deutschland auf, weil der Landwirtschaftsminister Schmidt von der CSU dieses tolle Gift von Monsanto bei der EU für weitere fünf Jahre durchgewinkt hat. Am meisten bläst sich derzeit die SPD auf. Sie fühlt sich vollends in dieser Sache übergangen, obgleich sie immer noch an der aktuellen Regierung beteiligt ist. Zwar nur kommissarisch, aber sie ist dabei. Und wenn alles gut geht, kann man natürlich mit gespielter Empörung ein paar Beliebtheitspunkte einfahren.

Auch wenn es um den vorherigen Koalitionsvertrag ging, der von der SPD Basis abgesegnet wurde, war es eigentlich ziemlich egal was da drin stand. Man hat mit Merkel “gut und gerne” daran vorbei regiert. Solche Spielchen mit der Basis sind eine Spezialität der SPD, um sie zumindest bei der Verantwortung 100 Prozent einzubinden. Bei den lobbybedingten Entscheidungen braucht man die Basis allerdings nicht. Deshalb darf man gespannt sein, welchen Extrabonus Angela Merkel für die jetzt wunderbar gespielte SPD-Empörung bezüglich des Glyphosat-Aufruhrs ausspucken wird.

Dass auch die Grünen inzwischen für den Einsatz von Glyphosat votierten, scheint deren Machtgeilheit geschuldet zu sein. Das jedenfalls hat der FDP-Chef an dieser Stelle verpetzt: Lindner: Glyphosat-Verlängerung war in Jamaika-Sondierungen nicht strittig – auch Grüne waren dafür … [Epochtimes]. Am Ende werden wir feststellen müssen, dass nur undemokratische Kräfte gegen den Einsatz dieses Pestizids votieren können. Die AfD jedenfalls hat sowas ähnliches in ihrem Parteiprogramm.

Da die SPD-Empörung wohl noch ein Weilchen anhalten muss, um den Preis gegenüber Mutti in die Höhe zu treiben, überlegt man an anderer Stelle öffentlichkeitswirksam eine andere Lösung. Demnach schwadroniert die SPD von einer Lösung wie in Frankreich: EU lässt Glyphosat weiter zu – Frankreich will es verbieten … [T-Online]. Selbstverständlich würde das gehen, soweit man sich auf nationaler Ebene wirklich einig wäre. Wir werden jetzt klipp und klar darlegen, warum auch das nationale Verbot des Monsanto Giftes in Deutschland scheitern muss.

Schutz der Demokratie vergiftet die Bevölkerung

Es gibt ein ungeschriebenes Übereinkommen innerhalb des Bundestages, wonach man grundlegend gegen alle Anträge der AfD stimmen will. Angeblich um die Demokratie zu schützen. Jetzt könnte die AfD, weil sie für das Verbot von Glyphosat ist, einen entsprechenden Antrag in Parlament einbringen. Dann wäre der aus Gründen der Staatsräson von der Mehrheit des Bundestages natürlich abzulehnen. Nun hat allerdings auch die SPD erwogen einen entsprechenden Antrag zu stellen, um das Monsanto-Gift auf nationaler Ebene zu stoppen. Hier bestünde allergrößte Gefahr, dass die AfD einem solchen nationalen Verbot, obgleich von der SPD eingebracht, einfach zustimmen könnte. Das ist brandgefährlich.

Soweit sich diese Situation abzeichnen sollte, wären also alle (vermeintlich) demokratischen Kräfte gefordert und gehalten ein nationales Verbot von Glyphosat in Deutschland zu verhindern. Das ist exorbitant wichtig, um der AfD hier keinen Punktsieg zu erlauben. Die Verbraucher in Deutschland haben garantiert Verständnis dafür, dass zur Niederhaltung der AfD auch weiterhin Glyphosat auf die Felder kommt. Die zu erwartenden Folgen und Gesundheitsschäden muss man mental als Kollateralschaden unserer funktionierenden Demokratie begreifen. Diesbezüglich sind die Bürger ihren umsichtigen Politikern im Bundestag zu größtem Dank verpflichtet. Lieber Glyphosat schlucken, als sich vor der AfD ducken.