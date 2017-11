Unvermeidlich: Berlin muss an funktionierenden Großflughafen umziehen

Deal-Emma: Die Katastrophenmeldungen rund um den geplanten und in Bau befindlichen internationalen Flughafen BER wollen nicht abreißen. Inzwischen wird ganz vorsichtig das nächste Jahrzehnt für die planmäßige Eröffnung des Mega-Geldgrabes ins Gespräch gebracht. Die Situation ist in dieser Form einfach nicht mehr tragbar. Die Hauptstadt Deutschlands benötigt einen funktionierenden internationalen Flughafen. Das gebietet schon das Renommee, welches es ansonsten zu verlieren gilt. Weiterhin die Tatsache, dass man die mächtigste Frau der Welt in besagtem Kaff beherbergt.

Jüngst erschüttern weitere Hiobsbotschaften die Beteiligten wie auch die finanzierenden Gemüter, die man landläufig als Steuerzahler kennt. Schon wieder gravierende Mängel beim Flughafen BER … [Manager Magazin]. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der neuerlichen Erkenntnisse, kann man davon ausgehen, dass es sich beim BER um ein physischen und monetäres Endlosprojekt handelt, quasi um ein schwarzes Loch. Das sind Dinge, die man insbesondere mit Blick auf die interstellare Zukunft der Menschheit (sofern sie eine hat) tunlichst vermeiden sollte. Letzteres veranschaulicht eine kleine Zeitreise, die im nachstehenden Video publikumswirksam festgehalten ist.

Die einzig logische Konsequenz die sich hieraus ergeben kann, ist der Komplettumzug Berlins an einen bereits funktionierenden internationalen Großflughafen. Hierzu sollte es kurzfristig eine Ausschreibung geben. Es würde Sinn machen den Umzug Berlins innerhalb von Deutschland zu gestalten. Im Rahmen der weiteren Europäisierung ist das allerdings nicht zwingend erforderlich. So könnten im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung auch Standorte wie London, Paris, Warschau oder Madrid Berücksichtigung finden. Ein strategisches und völkerverständigendes Moment, welches man nicht außer Acht lassen darf, wäre die Einbeziehung Moskaus bei einer solchen Ausschreibung. Dort ist auf alle Fälle genügend Platz und auch in technischer Hinsicht sind sie voll auf der Höhe.

Die positiven Wirkungen eines Umzuges

Für Berlin hätte ein solcher Umzug weitere signifikante Vorzüge. Die soziale Struktur könnte sich durch eine solche Maßnahme entscheidend verbessern. Denn bislang belegt Berlin auf der Karte der Armut in Deutschland … [Welt] einen der führenden Plätze im Land der ehemaligen Dichter und Denker. Durch die Ausgliederung in irgendein beliebiges anderes EU-Land oder auch nach Moskau, könnte man diese Statistik quasi im Nebeneffekt deutlich aufbessern. Für die Berliner selbst stellt ein solcher Umzug überhaupt keine Hürde dar. Sie haben relativ wenig mit dem Umland zu tun und sind auch so schon ziemlich multinational aufgestellt. Ergänzend ergäben sich für die Berlin beherrschenden arabischen Familienclans großartige neue Märkte. Ein Faktor den man ebenfalls nicht verachten sollte.

Bei einer konsequenten Umsetzung des Wegzuges Berlins an einen beliebigen funktionierenden internationalen Großflughafen ergäbe sich quasi eine WIN-WIN-WIN-WIN-WIND Situation. Gerade die Wind-Situation darf man für Starts und Landungen nicht unterschätzen. Und wenn die verantwortlichen Politiker diesen Umzugsplan so ernsthaft und gründlich verfolgen, wie den Neubau des BER, wird Berlin auch in 100 Jahren noch an demselben schwarzen Loch für Steuergelder stehen.