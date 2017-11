Wähler entschieden abermals veralbert zu werden

GroKo-Manien: Mehr als zwei Monate haben die vormaligen Partner der großen Koalition, die CDU/CSU und die SPD benötigt, um jetzt endgültig den wahren Wählerwillen zu entschlüsseln. Dabei stand Merkels Traumregierung längst. Gut acht Wochen lang galt, dass die große Koalition aufgrund des desaströsen Wahlergebnisses abgewählt ist. Das vernichtende Wahlergebnis für die CxU-Parteien als auch für die SPD, wurde über diesen Zeitraum als Beleg genau dafür angeführt. Nunmehr ist eine Neuinterpretation des Wählerwillens zu dem Ergebnis gelangt, dass eben der wohl doch die Wiederauflage der GroKo gewollt hat.

Exakt diese Neuinterpretation ist nunmehr der Grund dafür, dass sich CDU/CSU und SPD erneut zur GroKo zusammenfinden wollen. Besagtes Wahlergebnis wird jetzt hergenommen, um Deutschland verschärft und noch mehr zum Wohle des Volkes zu regieren. Die Interpretation des Wählerwillens ist eine sehr hohe Kunst, von der insbesondere der Wähler rein gar nichts versteht. Dies liegt zum Teil daran, dass das Volk so unendlich blöde ist. Dass es tatsächlich alle seine Befindlichkeiten nur mit zwei “X”-Kreuzen auf einem Zettel ausdrücken kann. Das ist ein beängstigend niedriges Niveau und macht die Aufgabe der Politiker unendliche Male schwerer.

Eine dieser Besonderheiten ist, das die undemokratischen Parteien nicht mit demokratisch legitimierten Parteien, wie beispielsweise die AfD reden und verhandeln wollen oder können. Eine amateurhafte und unkundige Interpretation des Wählerwillens, kommt zu anderen Einsichten. Aufgrund ganz profaner Auswertungsmethoden sieht man, dass eine rechtsliberale Regierung auf Anhieb über 60 Prozent der Mandate im Bundestag verfügte. Es ziemt sich aber nicht für die erwiesenermaßen undemokratischen Parteien, demokratisch gewählte Kräfte in die zukünftige Merkel-Junta und Parteien-Diktatur einzubeziehen. Vermutlich der ursächliche Grund für eine große Koalition, um genau diese demokratischen Kräfte unbedingt zu unterdrücken. Es würde sonst das bereits in der letzten Legislaturperiode begonnene Konzept zunichte machen. Deshalb bekommen wir jetzt die Neuauflage der Abgewählten.

Dass der Wähler saudoof ist, hätte er selbst wahrscheinlich in dem Ausmaß gar nicht vermutet. Aber CDU/CSU und SPD sind dabei es ihm ultimativ zu bescheinigen. Er hat wenig Einspruchsmöglichkeiten gegen diese Form der Belehrung und es ist auch nur zu verständlich, dass die neuen, alten Gro-Koalitionäre mehr Angst vor Neuwahlen haben, als davor, die Wähler abermals zu vera®schen, wie bereits in der letzten Legislatur. Besser jetzt noch einmal ganz entschieden gegen das Volk regieren, bevor man sich 2021 gut und gerne ein neues Volk erwählen kann.

Noch unverschämter, SPD wälzt schwarzen Peter auf Basis ab

Denken wir einfach nochmal zurück an die letzte große Koalition. Da gab es einen Koalitionsvertrag, über den ließ man die SPD Basis abstimmen. Das letztendliche Problem an diesem Koalitionsvertrag war, dass sich weder SPD noch CDU daran gehalten haben. D.h. also die SPD-Basis hat die Zustimmung zu etwas gegeben, was später die Parteileitungen überhaupt gar nicht interessierte. Auch hier möchte man vermutlich diese Nummer, zumindest bei der SPD wiederholen. Basis soll entscheiden ♦️ SPD offen für Gespräche über Regierung … [Abendzeitung München]. Statt also das Volk in Gänze darüber abstimmen zu lassen, ob es wirklich eine erneute große Koalition will, wo es doch gerade vorher angeblich ganz entschieden diese Mischpoke abgewählt hat, verheizt man jetzt die SPD Basis. Mit welchem Recht soll das entscheiden. Betrifft das nicht doch erheblich mehr Menschen als die SPD-Basis. Immerhin passt sowas exquisit in den Reigen undemokratischer Tugenden.

Und das alles ausschließlich, um den Arsch der Bonzen-Genossen nochmal zu vergolden? Dass die Jusos bereits nein gesagt haben, muss ja die SPD Parteiführung nicht sonderlich interessieren. “Nie wieder Groko” Jusos knöpfen sich Schulz vor … [N-TV]. Kommen wir zurück auf den entschiedenen Wählerwillen. Allein die Tatsache, dass man acht Wochen brauchte um den Wählerwillen dahingehend zu interpretieren (oder zu verbiegen), dass er doch wieder eine Große Koalition will, disqualifiziert genau diese Parteien komplett?