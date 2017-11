Ignoranz ist keine Staats- und Regierungsform

Schloss Schönblick: Im Moment überschlagen sich noch immer alle “angeblich demokratischen Kräfte”, der ausgebüxten FDP den Ranzen straff zu schnüren. Die kollektive Klassenkeile ist dem widerborstigen Wiedereinsteiger in den Parlamentsbetrieb nachhaltig gewiss. Dem Grunde nach ist das kindische Gehabe der hinterbliebenen Jamaika-Reste nichts anderes als pure Eifersucht auf die Logikleistung der FDP. Die simple Feststellung, dass nicht zusammengeht was nicht zusammenpasst. Gerne hätte auch die CSU diese Gespräche abgebrochen, um in der Heimat einen Achtungserfolg einzufahren. Nur hat sich der unter Muttis Pantoffel stehende Seehofer das nicht getraut.

Eine besonders dümmliche Figur macht derzeit der vormalige SPD-Außen-Schreihals und jetzige Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier. Er schwadroniert von Demokratie, von Wählerauftrag und Verantwortung der Parteien und des Parlaments. Man müsse mit allen demokratischen Kräften reden, um exakt den gegebenen Wählerauftrag zu erfüllen. Man könne nicht einfach wegen eigener Unfähigkeit diesen Auftrag an den Wähler zurückgeben. Die präsidiale Demenz sowie die eigene Unfähigkeit scheint von seiner Ansage ausgenommen zu sein. Selbstkritik kann man sich als “Nummer Eins” im Staate nicht mehr leisten, schließlich ist man qua Position bereits vollständig abgehoben. Statt der präsidialen Alimentation sollte er besser Krankengeld beziehen.

Fernab der Demokratie scheint Lagerdenken und Fraktionszwang ohnehin die Geschicke unseres Landes zu unterminieren. Die Verantwortung der Parlamentarier, auch wenn man sich jetzt grundgesetzwidrig fast 100 mehr geleistet hat, steht offenbar nur auf dem Papier. Den Rest des widerlichen Klüngels besorgen die Parteien und deren Spitzen. Und wenn irgendwo überflüssigerweise einmal eine Parteibasis dazu befragt wird, setzt sich die Parteispitze in vielen Belangen sogleich darüber hinweg. Der letzte Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU ist der beste Beleg für diese Unsitte.

Genau dieser Tradition sieht sich offenbar auch der aktuelle Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verpflichtet. Er ist, auch wenn er jetzt besonders heilig tut, diesem Sumpf niemals wirklich entkommen. Was interessiert der Wähler, der ist nur Mittel zum Zweck und Alibi. Wer genauer hinsieht, dürfte bemerkt haben, das der Wähler ziemlich genau bestimmt was er will. Darüber gibt es diverse Auswertungen, Grafiken und Statistiken, die etwas über die Zusammensetzung des Parlaments aussagen. Wenn Frank-Walter Steinmeier nun sagt, man müsse mit allen demokratischen Kräften reden, aber nicht an einer Stelle das Wort AfD in den Mund nimmt, stellt sich zurecht die Frage ob er dement ist oder offen demokratiefeindlich?

Der Wähler hat, soweit man beim Blockdenken bleiben möchte, eine Mehrheit im rechtsliberalen Raum geschaffen. CDU, AfD und FDP könnten also bequem das Land regieren, mit 418 von 709 Sitzen (59 Prozent). Wenn man nun hingeht und eine demokratische Kraft wie die AfD parteiübergreifend, bis ins höchste Staatsamt, ignoriert, als gäbe es sie gar nicht, negiert man sogleich die dahinterstehenden Wähler. Das ist zutiefst undemokratisch und disqualifiziert im Grunde alle Ignoranten. Besonders aber die Parteien, die vorgeben demokratisch zu sein, letztlich aber wegen undemokratischen Verhaltens eher als staatsfeindlich eingestuft werden müssten. Ein Fall für den Staatsschutz?

Dass ausgerechnet der Bundespräsident, der nach dem Grundgesetz noch eine ganz andere Verantwortung haben sollte, sich so blöd stellt ist überaus beeindruckend. Da scheint auch das “ruhende Parteibuch” nur ein Placebo zu sein. Sein vermeintlich staatstragendes Geschwafel ist nichts anderes als die Fortsetzung der bisherigen verkappten und undemokratischen SPD-Politik. Vielleicht sollte man von vorne anfangen und zunächst den Bundespräsidenten entsorgen und jemand mit klarem Verstand und einer besseren geistigen Gesundheit für die Position bestimmen. Leider war das bei seiner Wahl nicht die Anforderung, sondern lediglich die Entsorgung seiner Person als möglicher Kanzlerkandidat.

Ignoranz ist keine Staats- und Regierungsform

Man muss wahrlich kein Freund der AfD sein. Streckenweise ein Idiotenhaufen der es immer wieder schafft sich selbst zu entlarven. Es reichte, sie dabei vernünftig zu begleiten, dann wäre das Thema schnell durch. Sie zu ignorieren verschärft unnötig die Situation. Sich letztlich noch blöder zu stellen, als diese durchaus demokratisch ins Parlament gelangte Partei, haut dem Fass den Boden gänzlich raus. Und ausgerechnet der Bundespräsident betätigt sich als oberster Verschrotter der deutschen Reste-Demokratie?

Wenn also vermeintlich undemokratische Kräfte zu ignorieren sind (Wer bestimmt die Maßstäbe dafür? Die politische Konkurrenz?), worin sich offenbar auch Steinmeier jetzt üben will, dann gäbe es weit mehr zu ignorieren. Besonders hilfreich wäre es, eine entsprechende Stelle im Grundgesetz zu finden, die das Ignorieren von demokratisch legitimierten Parteien regelt. Solange muss man wohl davon ausgehen dass die Ignoranz demokratisch gewählter Parteien zutiefst undemokratisch ist. Wäre es da nicht viel korrekter, der Bundespräsident würde die CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP von Regierungsbildung oder den Regierungsbildungsversuchen ausschließen? Irgendwie steht die Bananenrepublik mit all ihrem unfähigen Führungspersonal gerade Kopf und selbiges Personal will dem Wähler weismachen, er sei gerade falsch herum aufgestellt?