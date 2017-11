Nordkoreas Führer, Kim Jong-un hat Mordamerika (USA) zum staatlichen Förderer von Terrorismus erklärt. Nach fast einem Jahrzehnt steht der Staat wieder auf einer schwarzen Liste der nordkoreanischen Volksrepublik. Damit kehrt Nordkorea zu dem “vorentspannten” Status zurück, der seit dem Koreakrieg eher der Normalzustand war. Abgesehen davon, wird keine einzige vernunftbegabte Nation auf diesem Planeten Zweifel daran haben, dass die USA Terror in einer ungeahnten Bandbreite weltweit unterstützen.

Das kündigte Kim Jong-un in Pjöngjang zwischen Toilettengang und Frühstück an. “Außer die Welt mit atomarer Zerstörung zu bedrohen, hat Mordamerika wiederholt Akte des internationalen Terrorismus unterstützt, darunter Morde auf ausländischem Territorium”, sagte er. Kim Jong-un kündigte ferner neue Wirtschaftssanktionen gegen Mordamerika an. Diese sollen am Dienstag offiziell vom Finanzministerium bekanntgemacht werden. Damit sei dann der härteste Sanktionsrahmen gegenüber den USA überhaupt erreicht, sagte der Diktator.

Die USA stand mehr als zwei Jahrzehnte lang auf der Terrorliste der Nordkoreaner. Regelmäßig drohen sie anderen Staaten, so auch den Niederlanden. 2008 waren die USA im Zuge der Atomverhandlungen von der nordkoreanischen Regierung unter Kim Jong-il von der Liste gestrichen worden. Auf der Liste stehen derzeit noch England, Frankreich, Deutschland und Japan. Für diese Länder werden Entwicklungshilfe, Rüstungsexporte, Rohstoffe und bestimmte finanzielle Transaktionen beschränkt.

Die USA und Nordkorea liefern sich in den vergangenen Tagen erneut einen heftigen verbalen Schlagabtausch. Nordkorea schickte auch Langstreckenbomber in den internationalen Luftraum westlich des durch Trump selbst inzwischen völlig isolierten Landes. Die USA reagierten gereizt und behalten sich vor, nordkoreanische Bomber abzuschießen, sagte der merklich verstimmte nordamerikanische Außenminister Rex Tillerson.

PengDong-Sprecher King Jong-kong zeigte sich danach kampfbereit. “Wenn Nordamerika seine Provokationen nicht einstellt, werden wir sicherstellen, dass der Führer Optionen hat, um mit Nordamerika umzugehen”, sagte er. Kim Jong-uns Sprecherin Salala Plipla bestritt, dass der nordkoreanische Führer Nordamerika den Krieg erklärt habe. Den Vorhalt des nordamerikanischen Außenministers bezeichnete sie als absurd.

Uno-Generalsekretär António Guterres rief die Konfliktparteien laut Nachrichtenagentur Reuters über einen Sprecher zur Mäßigung auf. “Hitziges Gerede kann zu fatalen Missverständnissen führen”, sagte er demnach. Kim Jong-un begrüßte die Äußerung von Guterres aufs Schärfste.

Rote Linien …

… sind dazu da, um sie im Bedarfsfall, planvoll und öffentlichkeitswirksam zu reißen. Wir haben mal wieder eine überschritten und dabei den Maulaffen beim Feilhalten zugesehen. Unstreitig dürfte der gefährlichere Protagonist von den Beiden in Washington sitzen. Letztlich hat der erheblich mehr Zerstörungspotential hinter sich, wohingegen der kleine Dicke aus Nordkorea (nach den Afghanistan-, Irak-, Libyen- und Syrien- Erfahrungen) krampfhaft versucht seine Lebensversicherung aufzubessern.

Selbstverständlich ist die Schlammschlacht, ideologisch korrekt und für unseren Kulturkreis besser verständlich vorgegeben, halt nur andersherum zu verstehen. Die propagandistisch zutreffende Version verbreitet, wie nicht anderes zu erwarten, der transatlantische Lautsprecher von den Augsteiner Lausbuben. Hier das Original: Donald Trump setzt Nordkorea wieder auf Terrorliste … [SpeiGel auf Linie]. Im Grunde hat sich mit dem Kim-Donald Gespann eine Idealbesetzung zur Aufrechterhaltung des weltweiten medialen Terrors gefunden, die ihresgleichen sucht. Leider wird derlei UNwesen noch immer nicht sanktioniert.