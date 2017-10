Direktbewaffnung des IS durch die NATO

Damn Asskiss: Offenbar muss man das Ganze etwas sportlicher angehen als das zur Zeit der Fall ist. Es ist mehr oder minder ein offenes Geheimnis, dass die NATO-Staaten sowohl den IS als auch al-Qaida in Syrien bewaffnen. Das ist deshalb so wichtig, weil unsere Ziele dort noch lange nicht realisiert sind. Zu unseren Zielen (das sind die der USA) gehört zuvorderst der Sturz von Baschar al-Assad. Darüber hinaus ist noch eine Menge Sachschaden zu veranlassen. Letzteres, damit auch der spätere Wiederaufbau ein lukratives Geschäft für die entsprechenden Konzerne werden kann.

Gleiches gilt für die absurden Vorstellungen der syrischen Staatsführung. Die glaubt, dass man Pipelines vom Iran durch Syrien bis nach Europa bauen könnte. Wenn man schon Pipelines baut, die sich witzigerweise in der Ecke um Aleppo kreuzen würden, dann bitte ausschließlich von Qatar über Saudi-Arabien in diese Richtung. Alles andere würde schließlich den Russen und unseren übrigen Feinden dienen, was wir gar nicht tolerieren können. Aus dieser Vorrede kann man unschwer erkennen, was für eine bedeutsame Interessenlage wir in Syrien haben und weshalb es so wichtig ist die “Kämpfer für das Gute” (unsere Ziele) dort nicht ohne Waffen stehen zu lassen.

Hätte Syrien seine Zentralbank zeitnah unserem Einfluss überlassen, hätte es vielleicht soweit nicht kommen müssen. Aber auch da hat sich Assad hartnäckig verweigert, was ihn besonders unmenschlich und bösartig macht. Die unerwartete Gegenwehr Syriens und die spätere Verstärkung durch den noch böseren Putin (Russland), hat diesen Plan zumindest mächtig ins Wanken gebracht. Wie es aussieht, ist der Plan aber noch nicht gänzlich vereitelt oder gar vom Tisch. Das Gefasel vom “Frieden in Syrien” ist lediglich für den Mainstream, um die USA als “die Guten” in diesem miesen Streifen erscheinen zu lassen. Das kann man daran erkennen, dass der IS und auch al-Qaida immer wieder über recht frische und relativ moderne Waffen aus NATO-Beständen verfügen.

Das hat jetzt einer dieser üblen Feindsender an dieser Stelle lauthals vom Dach gepfiffen: Hochnotpeinlicher Fund: Wie kommen Nato-Waffen zum IS? … [Sputnik]. Natürlich ist das in der Form gar nicht wahr, sonst würden ja auch unsere Leid-Medien darüber weinen. Aber die dazu abgegebene Erklärung seitens der “Guten” ist ausgesprochen interessant. Kurz zusammengefasst läuft das wie folgt ab: die USA bewaffnen immer nur moderate Terroristen. Also die friedliebenden Mörder, die lediglich auf Beseitigung des Bashar al-Assad aus sind. Dass die nach ihrer gründlichen US-Terror-Ausbildung dann mit den frisch zugeteilten exquisiten NATO-Waffen zu den Profi-Terroristen überlaufen … dafür können doch die USA schließlich nichts.

Das Problem sind also die Hobby-Terroristen

Dieser Prozess stellt aber in jedem Fall sicher, dass der IS und auch al-Qaida immer über eine passende und moderne Bewaffnung verfügen. Soweit die USA selbst diese beiden Gruppen bekämpfen soll, fällt die Trefferquote selten miserabel aus. Sofern die USA rein versehentlich Assads Truppen bombardieren, wird das alles viel präziser. Die bösen Russen behaupten ganz fies, dass das alles Absicht sei. Nicht selten beklagen sich die USA auch über das russische Bombardement ihrer frisch ausgebildeten Mannen. Darüber hinaus behaupten sie dann, dass das ihre “Guten Terroristen” seien, die Russland da gerade wieder gemeuchelt hat. Anhand der Vermischung nebst der guten Bewaffnung, fällt es den Russen zunehmend schwerer die guten von den bösen Terroristen zu unterscheiden.

Aus diesem Grunde dürfte es strategisch, didaktisch und finanziell sinnvoll erscheinen, den IS als auch al-Qaida, seitens der NATO-Mitglieder direkt zu bewaffnen. Damit hat die NATO nicht mehr so viel Schwund bei den Waffen, durch den Umweg über die Hobby-Mörder. Die Waffen kommen dann direkt bei den “Profis” an und können infolgedessen viel mehr Schaden in Syrien anrichten. Das wiederum dient unseren gebündelten (nicht offiziell verlautbarten) Interessen in Syrien sehr viel mehr. Die syrischen Menschen sind dabei völlig egal, die können wir ausblenden. Schließlich können die alle in Deutschland unterkommen, um einerseits unseren Fachkräftemangel zu beheben, aber auch um andererseits die angesagte Bestandserhaltungsmigration aufrecht zu halten.