Jamaika als Koalition der „Nationalen Errettung“

Deutsch Absurdistan: Den Fluch der Karibik lernen gerade immer mehr Wähler zutiefst zu hassen. Das gilt nicht für die selbsternannte politische wie lernresistente Elite unter der Reichstagskuppel, denen ist offenbar nichts zu peinlich. Dort denkt man mehr über Selbstschutz und Selbsterhalt nach als über den Wählerwillen. Spätestens seit der letzten Bundestagswahl wissen wir, dass man dem bösartigen Wähler natürlich nicht trauen kann. Daher scheint es nunmehr darum zu gehen, in so einer Art Koalition der “Nationalen Errettung“, das Volk, also den Souverän, bestmöglich vor sich selbst zu schützen.

Dieser Schluss drängt sich förmlich auf, besieht man sich dazu die begleitende Propaganda des Mainstream: Mögliches Jamaika-Bündnis ♦️ Die West-Koalition … [SpeiGel auf Linie]. Vordringlich muss eine deutliche Strafexpedition gen Ostdeutschland gefahren werden. So unartig wie sich der Souverän dort gegenüber den wohlwollenden Parteien verhalten hat, kann das keine Regierung mehr durchgehen lassen. Ja, man muss das Wahlverhalten des Ostens geradezu als demokratiegefährdend bezeichnen. Zumal die aktuelle Regierung derzeit nur bedingt in der Lage ist sich ein neues Volk zu erwählen, wie Brecht es für ähnliche Fälle einmal angeregt hatte.

Den größten Leidensdruck scheinen dabei die Grünen zu verspüren. Symbolisch haben wir oben noch den Vorkämpfer Trittin aus der Mottenkiste holen können, der heute lieber aus der zweiten Reihe schießt. Im deutschsprachigen Raum geht es den Grünen insgesamt nicht so gut. Hier sei auch mal ein Blick über die Grenze, nach Österreich gestattet. Da hat der amtierende Präsident jetzt mächtig zu “bellen”. Dort sind die Grünen aus dem Parlament gefegt worden und der Bundespräsident ist somit die letzte grüne Bremsstation im Staate. Wir wissen nicht, ob er solange neu wählen lässt, bis sich die Österreicher wieder Grün geärgert haben. Wie sonst will er den Rechtsruck dort noch aufhalten?

Zurück nach Deutschland. Rein rechnerisch haben die Deutschen eine rechtsliberale Mehrheit in den Bundestag gewählt. Der größte Irrtum des Wählers dürfte darin bestanden haben, die CDU fälschlicherweise noch immer konservativ rechts zu verorten. Die Zeiten sind mit der Kaperung der CDU durch die FDJ-Kapazität Angela Merkel endgültig “perdu“. Seitdem hat die CDU sogar die SPD noch weit links überholt. Getreu dem alten SED-Motto “Überholen ohne einzuholen”. Und deshalb hat es wohl auch niemand von der SPD so recht(s) bemerkt.

Da es ausschließlich um Macht und Machterhalt geht, keinesfalls um die Bürger oder die Gemeinschaft, dürfen wir davon ausgehen, dass die sogenannte “Jamaika Koalition” nicht davor zurückschreckt, auch tatsächlich die Macht zu ergreifen. Am Ende, so der Plan, will sie ganz Deutschland kapern. Mithin wird uns weder eine SPD, auch eine Linke nicht und noch weniger eine AfD vor der weiteren Geisterfahrt mit “Bundesmutti” Merkel retten. Es wäre besser gewesen, zur allgemeinen Läuterung der CDU, man hätte sie vor der großen Fahrt (Bundestagswahl) bereits mehrfach kielgeholt.