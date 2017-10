Flüchtlings-Deal: „Atmender Deckel“ verwandelt Deutschland in Schnellkochtopf

BRDigung: Mutti kann es einfach nicht lassen und so seift sie einen nach dem anderen weiter fleißig ein. Auf die letzte Rutschbahn geriet nunmehr Horst Seehofer, dessen Rutschpartie vermutlich auf dem CSU-Parteitag, im November, mit einer fulminanten Enthauptung endet. Einmal mehr vermochte er es nicht, sich gegen die Überwurfmutter der Nation durchzusetzen. Solche Schwachheiten wird er sich nach seiner Abdankung nur noch in den eigenen vier Wänden leisten dürfen. Derweil scheint es der Merkel gelungen zu sein, einen formal passenden Deckel für das immer noch köchelnde Flüchtlingsdebakel gefunden zu haben.

“Atmender Deckel” wird wohl nur eine Richtung kennen und Deutschland sehr effizient in einen Schnellkochtopf verwandeln. Rein geht immer, raus nimmer … außer der Druck steigt ins Unermessliche. Aber Mutti weiß schließlich wie man kocht. Ja sicher, das sind alles lediglich Hirngespinste von den Braunen, denn alle aufrechten Deutschen sind da ja aus humanitären Gründen voll bei Mutti. Nur leider haben sich bei der letzten Bundestagswahl nicht alle zu ihr bekennen mögen. Das spielt aber auch gar keine Rolle, denn Mutti weiß ganz genau, sobald sie sich umdreht, steht das gesamte deutsche Volk hinter ihr.

Ähnlich wie bei der Bibel, liegt der Segen nun mal im Glauben und die Deutschen wollen zum Verzweifeln gerne glauben. In diesem Fall soll Muttis wachsweichen Worten Glauben geschenkt werden. Darum ist der “atmende Deckel” die neue Obergrenze … [Morgenpost]. Das hat zwar bislang noch nie funktioniert, aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Es ist einfach wunderschön mit anzusehen, welch gelungene Wortkreationen die Vertuschungspolitik um gravierende Probleme herumzaubern kann.

Druck erhöhen mit “Wir schaffen das”-Methode

Den Grünen ist selbst ein atmender Deckel noch viel zu beschwerlich. Grüne kritisieren Kompromiss zur Obergrenze … [ZEIT]. Besser sollte auch weiterhin alles offen sein, damit letztlich mehr reingeht. Schließlich ist der Fachkräftemangel längst nicht behoben. Den größten Fachkräftemangel leidet Deutschland derzeit im Bundestag. Gleich danach folgt der Mangel an Fachkräften bei der Betreuung von Flüchtlingen. Wir können unschwer erkennen, das es sich hier um eine “Selbstbefruchtungsrunde” handelt. Wie dem auch sei, atmende Deckel sind einfach sehr inspirierend.





Hier sei noch ein ergänzender Hinweis auf die “Schnellkochtöpfe” erlaubt. Seit dem Boston Marathon Attentat in den USA gelten auch Schnellkochtöpfe als Massenvernichtungswaffen. Wir müssen niemandem erklären was das bedeutet. Das ist deshalb so brisant, als dass fast jeder Haushalt damit terrorverdächtig wird. Wir wissen alle, Massenvernichtungswaffen gehören nicht in private Hände. Die darf nur der Staat gegen besonders böse Menschen einsetzen. Und nur die USA können zuverlässig darüber befinden wer nun böse ist und wer nicht. Erinnern wir uns noch an diesen Vorfall und die Diskussion darum: USA stellt Deutschland Ultimatum zur Deklaration seiner Massenvernichtungswaffen … [qpress].