Führer-Swap: Seehofer und Petry tauschen Posten

Bad Ballerburg: Der große Bundes-Kindergarten “Deut’Schland” kennt keinerlei Grenzen, weder bei der räumlichen Ausdehnung und noch viel weniger bei der Moral. Nach der letzten Bundestagswahl macht sich neben einer allgemeinen Ratlosigkeit ein nicht minder großer Aktionismus breit. Eigentlich müssten überall (bei den Parteien) längst Köpfe rollen. Wie es ausschaut, nimmt von den Politikern kaum noch wer diese Wahlspielchen und die sich daraus ergebende Konsequenzen ernst. Böswillig könnte man es durchaus als Missachtung des Wählerwillens interpretieren.

Bereits der größte Loser der Bundestagswahl 2017, Martin Schulz, verharrt einfach in seiner Position und tut so als wäre nichts passiert. Vermutlich hat er gerade nichts besseres zu tun oder noch kein höher dotiertes Jobangebot bekommen. Immerhin braucht es ein gewisses Maß an Verantwortungslosigkeit, sich so zu verhalten wie er es gerade macht. Dasselbe gilt allerdings auch für die Bundesschranze, Angela Merkel. Statt abzutreten, hören wir nur das bekannte “weiter so“. Obgleich die vorgenannten Gestalten beide begriffen haben, dass exakt die Große Koalition stumpf durch Wählerraster fiel.

Gerade am ganz rechten Rand raschelt es nach der Wahl noch mächtig im Karton … Siegesduft. Horst Seehofer wird aus der eigenen Partei aufgefordert den Vorsitz abzugeben, er war nicht rechts genug. Die Königsmörder drücken schon hinterm Vorhang. Frau Petry kommt der eigenen Partei zuvor und entsorgt sich und ihren Mann lieber selbst. Betrachtet man die Verantwortlichkeiten von Petry und Seehofer etwas genauer, scheint es angezeigt zu sein, hier einfach nur einen Führer-Swap zu vollziehen. Frauke Petry könnte den Vorsitz der CSU übernehmen. Zeit genug hat sie derweil und sie ist auch weit genug rechts aber noch nicht so weit rechts, dass sie beim morgendlichen Parteiappell strammsteht und dabei die Hacken zusammenschlägt. Der große Vorteil für die CSU, sie könnte die Wähler wieder mitbringen, die sie der Partei zuvor gemeinsam mit der AfD abgejagt hat.

Und der arme Horst muss genau dafür bluten, dass die Wähler überhaupt weg sind. Da wäre es äußerst sinnvoll, würde er nunmehr (noch vor der Heimholung) nun in den Vorstand der AfD wechseln und dort die Betreuung der frisch gekaperten CSU/CDU Wähler übernehmen. Immerhin kennt er die Leute, und die Leute kennen ihn, das schafft Vertrauen. Dann wird sich auch zeigen, ob die Wanderwähler lediglich auf Petry fliegen oder auch auf Seehofers politische Inhalte. Für die CSU wäre dieser Transfer eine absolute Verjüngung des Vorstands. Seehofer bei der AfD ist dagegen eher eine Stärkung der betreffenden Altersstruktur auf derselben Ebene. Bei diesem Tausch kann man vermutlich (noch) auf Ablösesummen verzichten. Da muss zunächst der Unterhaltungswert noch steigen.

Polit-Märchenstunde hat Gold im Munde

Und wenn das alles gar nicht so ist wie hier fabuliert, dann können die erwähnten Protagonisten das ja mal als Anregung aufnehmen. So eine Aktion böte Unterhaltung und zumindest einen Hauch von Verantwortungsbewusstsein für wandernde Wähler. Das Publikum ist ohnehin bereits daran gewöhnt von allen Seiten aus der Politik nach Strich und Faden verschaukelt zu werden. Soweit keiner mehr was von Konsequenzen, Moral, Verantwortung und dergleichen in dieser Liga hören will, kann man es doch zumindest in dieser Form ganz schamlos und unterhaltsam zu Ende bringen, oder? Für die rechte Betreuung der Wähler wäre es ein Novum. Besonders augenfällig an der Bundestagswahl 2017 ist tatsächlich das standhafte Ausbleiben personeller Konsequenzen.

