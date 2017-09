Bunt- und Bleistifte gg. manipulierte Wahlsoftware

Wahl-O-Drama: Inzwischen hat es die Runde gemacht, dass die Software zur Zusammenfassung und Auswertung der Bundestagswahlen mächtige Defizite aufweist und ziemlich angreifbar ist. Darüber wurde an dieser Stelle unlängst berichtet: Software zur Auswertung der Bundestagswahl unsicher und angreifbar … [CCC]. Damit dürfte klar sein, dass die schwerwiegenden Mängel nicht binnen weniger Tage und schon gar nicht bis zum 24. September 2017 abgestellt sein werden. Im Grunde ist es völlig egal, weil wir sowieso nur Demokratie spielen. Aber ein wenig Anstand darf auch bei diesem angeblich sensiblen Thema schon sein.

All das ist kein Grund zu übertriebener Sorge, denn Wahlbetrug ist in der Bananenrepublik Deutschland schon seit ewigen Zeiten an der Tagesordnung. Nur möchte sich niemand ernsthaft damit befassen: Wahlfälschung und Wahlmanipulation in Deutschland nachgewiesen! … [Telepolis]. Das eigentlich peinliche an der eingetretenen Situation ist lediglich, dass erneut ein Weg der Manipulation aufgeflogen ist. Hierfür gebührt dem renitenten Chaos Computer Club große Schelte. Deren finstere Machenschaften bei der Durchleuchtung der besagten Software, haben nach Ansicht professioneller Wahlfälscher garantiert schon staatsgefährdende Züge.

Zur Vermeidung von Panik und um im Vorfeld der anstehenden Wahlen volksberuhigend auf die Wahlschafe einzuwirken, ergänzen wir diesen Artikel um eine überlieferte Weisheit. Sie wird einem begnandeten und notorischen Wahlfälscher zugeschrieben, der das lediglich aus Hobby macht, nicht um ernstlich etwas zu verändern:

„Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten“

Anders als im Jahr 2013 wählen wir diesmal keinen “SuperGrumpy“, sondern eine(n) Margela Schurkel. Damit ist schon mal klar, dass wir uns um die faktische Manipulation der Bundestagswahlen sowieso nicht kümmern müssen, alles geht seinen geregelten Gang. Das Ergebnis steht bombenfest. Ein weiteres Indiz hierfür ist die Tatsache, dass gut die Hälfte der Bundestagsabgeordneten sowieso grundgesetzwidrig in den Bundestag gelangt, was aber seit der Gründung der Bananenrepublik Deutschland auch niemanden ernstlich störte. Wir berichteten an dieser Stelle über besagtes Phänomen. Deshalb dürfte die bereits jetzt angestrebte Beschwerde zur Wahl 2017 ebenso im Sande verlaufen. Nochmal zum Mitschreiben: bei den Wahlen handelt es sich um eine reine Beschäftigungstherapie für Demokratie-hypnotisierte Universalgläubige.

Auf den letzten Metern kann es nur darum gehen, geeignete Mittel und Wege zu finden, die absehbaren Manipulationen über die erkannten Softwarelücken in angemessener Weise zu kompensieren. Dazu muss man der maladen Software nur ein Schnippchen schlagen. Das machen wir vorzugsweise auf lokaler Ebene, bei der Wahl-Hardware. Das hat man in Bayern schon vor Jahren erkannt. Bei der letzten Bundestagswahl wurde vielerorts Vorsorge getroffen. Das ging so weit, dass die Buntstifte in den Wahlkabinen angebunden wurden, um zuverlässig den Diebstahl der Wahl-Hardware zu unterbinden. Siehe beigefügte Bilder.

Die entstanden bei der Bundestagswahl 2013. So ist es ratsam, für effektive Korrekturen zugunsten der Demokratie Bunt- und Bleistifte für die Wahl auslegen. Das Vorher und Nachher lässt keinerlei Zweifel zu, es funktioniert. Damit wird glaubhaft, dass in jedem Wahllokal kleinere Inkorrektheiten aus dem Stand zu beseitigen sind. Diese Methode ist übrigens vergleichbar mit Techniken aus der Waldbrandbekämpfung. Da erweist sich ein anständiges Gegenfeuer oftmals als sehr hilfreich.

Kollateraler Nutzen von Fälschungsversuchen

Diese überaus geschickte Maßnahme erleichtert geringfügige Korrekturen nach Schluss der Wahllokale ungemein. Auch können so offensichtliche Wahlfehler noch relativ schnell, sicher und zeitnah berichtigt werden, damit möglichst wenig ungültige Stimmen die Stimmung am Wahltag trüben. Noch bevor sich die Manipulationen bei der Software offenbaren, kann man unmittelbar bei der Auszählung mit den erwähnten Bordmitteln noch ein wenig nachjustieren. Wollen wir hoffen, dass neben Bayern auch die anderen Bundesländer recht schnell schalten und diese Methode zur Absicherung des Wahlergebnisses übernehmen.

Mit etwas Glück sollte vom Bundeswahlleiter noch eine scharfe Order an alle Wahlkreise ergehen, entsprechende Wahl-Hardware auch gesichert vorzuhalten. Es müssen auch nicht immer CSU-farbene, blaue Buntstifte sein. In AfD Hochburgen dürfen die durchaus mal braun ausfallen. Nur sollten Sie gut auf Radiergummi ansprechen. Schließlich geht es darum, die erwartbaren Manipulationen der Bundestagswahl auf der Softwareseite hart einzudämmen und im Vorwege zu korrigieren. Das muss logischerweise direkt an der Basis erfolgen, um keinen weiteren Verdacht zu provozieren und belastbare Ergebnisse zu erzeugen.

Auch Sie sollten darauf achten, bei der Wahl entsprechende Wahl-Hardware vorzufinden. Verderben Sie bitte in ihrem Wahlkreis nicht die Stimmung, indem sie mit eigenem, dokumentenechten Wahlgerät Korrekturmöglichkeiten oder die allgemeine Stimmung versauen. Und immer schön daran denken, nicht die Gesichter entscheiden, sondern die Programme.

In diesem Zusammenhang erwägen wir noch einen kleinen Wettbewerb zur Bundestagswahl 2017 ins Leben zu rufen. Dabei geht es darum, Fotos von ausliegenden Bunt- und Bleistiften zu machen, die in den Wahlkabinen ausliegen. Diese Fotos wären als Andenken für den Bundeswahlleiter zu sammeln. Selbstverständlich dürfen sie auch als Beleg dafür gelten, dass unsere Placebo-Demokratie noch immer tadellos funktioniert.