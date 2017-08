Merkel droht Erdogan mit Doppelpass-Entzug

+++EIMELDUNG+++ Deutsch-Absurdistan: Die Spannungen zwischen der deutschen Regierung und dem Despoten Erdogan verschärfen sich zusehends. Gerade erst hat Erzenkel Gabriel (von der SPD) was aufs Maul gekriegt, da geht es gleich heiter weiter. Das liegt vornehmlich an Erdogans “dufte” Männlichkeitsbeweisen, die er als designierter Diktator der Türkei seinen Landsleuten in aller Welt unter die Nase reiben will. Das wiederum scheint ein Duft zu sein, auf den die amtierende Bundesmutti rein gar nicht abfährt und sich schon mal in Duft-Fingerspielchen übt. So kommt es wie es kommen muss, Merkel keilt ordentlich zurück.

Was kann so einen Testosteronbolzen wie den Erdogan besser zur Ruhe bringen als der Entzug des Doppel-Passes? In diesem Fall also Entzug des deutschen Passes. Den türkischen kann Mutti ihm wohl kaum aberkennen, das wäre vielmehr Angelegenheit der türkischen Regierung. Dem Vernehmen nach soll die aber total vor dem Mann kuschen, soweit nicht weite Teile davon wegen seines überaus “herben Männerdufts” bereits seit Monaten einer tiefen Ohnmacht erlegen sind.

Sind wir doch mal ehrlich. Wer aus dem Ausland die “deutschen Türken” dazu auffordert keinesfalls unsere über alles ge- und beliebte Bundes-Mutti zu wählen, der muss irgendwie nicht ganz “knusper” sein. Oder aber derjenige, sprich der Gehörnte, ist beim letzten Rendezvous mit der Dampframme einfach nicht auf seine Kosten gekommen. Dabei gilt gerade der Orientale Erdogan, seit dem Böhmermann, als ausgesprochener “Ziegenversteher” und sollte Muttis Zickigkeit längst vollumfassend eingepreist haben. Was ist in diesem Epos nur falsch gelaufen und was wird sich diplomatisch noch alles daraus entspinnen?

Angela Merkel, die aufgrund ihrer Bevölkerungswachstumswahnvorstellungen fälschlich annahm, dass alle Türken auch einen deutschen Pass haben müssten, wurde diesbezüglich inzwischen leidvoll aufgeklärt. Das wurde ihr an dieser Stelle besorgt: Wie viele Deutsche zwei Pässe haben, weiß niemand … [Welt]. Dieser Aufklärungsarbeit soll sich auch das Innenmysterium rund um die Maiziere mit kompetenter Rat- und Faktenlosigkeit angeschlossen haben. Da also niemand weiß wieviele Deutsche mit doppeltem Pass rumlaufen (Terror-Staatsgeheimnis), konnte sie nicht einfach davon ausgehen, dass auch ihr bisheriger Intimus Erdogan einen hat. Aber ganz auszuschließen ist das dem Bericht zufolge auch nicht. Das macht den Vorgang bedauerlicherweise noch viel komplexer.

Von nicht wählen bis verwählen

Da Mutti wegen der türkischen “Nicht-CDU-Wähl-Affäre” beachtlich in Zugzwang ist und Disziplinierungsmaßnahmen gegen den Erdowahn auflegen muss, werden die wohl eine ganz andere Färbung bekommen als bislang angenommen. Zunächst einmal könnte sie es damit probieren, dass alle Deutschen künftig in der Türkei wahlberechtigt sein sollen. Das ist nur folgerichtig, soweit Türken auch hier wahlberechtigt sind. Es steht wiederum zu befürchten, dass der Erdogan das nicht kapiert. Ergo muss Merkel über Weiterungen bei der Züchtigung dieses Typen nachdenken.

Sie könnte ihm beispielsweise damit drohen, dass er in den Folgejahren in Deutschland kein Asyl mehr bekommen kann. Nur für den Fall, dass ihm das eigene Volk irgendwann wegen seiner jetzigen Allüren nachstellt. Dann nämlich könnte ihm innerhalb der Türkei, die von ihm noch wiedereinzuführende Todesstrafe drohen, soweit ihn türkischen Patrioten nicht schon zuvor kurzentschlossen zum osmanischen “Nicolae Ceaușescu” machen. Und wenn auch die Androhung der Asylverweigerung seitens Merkel nicht fruchtet, dann bleibt nur das allerletzte Mittel.

Sie wird ihn endgültig mit Liebesentzug strafen müssen. Sie darf ihn also nie wieder an die Brust nehmen, nie wieder sein fliegender Teppich (gewobener Fußabtreter) sein. Stattdessen muss sie sich ihn ab da regelmäßig zur Brust nehmen. Ach was ist das für ein kompliziertes Diplomatendeutsch, die Engländer sind da präziser: “F*ck You“. Mal sehen wann Angie bemerkt, dass sie sich mit dem Recep Tayyip Erdoğan total verwählt hat, da gibt es künftig kein Nümmerchen mehr unter diesem Anschluss.