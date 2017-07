Sanktionopoly „dirty game“ und die USA gewinnen

Arme Erika: Jetzt überlegten sich die USA einen weiteren Streich, um die Konkurrenz massiv zu schädigen. So etwas ist normales US-Business, bei dem die EU-Vasallen im Regelfall einfach mit dem Kopf nicken und hörig mitmachen. Wenn sanktioniert wird, macht es Sinn, dass die USA dabei besonders profitieren. Andernfalls gelten so ausgeprägte Sanktionen ohnehin als wertlos. Aktuell muss man dafür so abgetragene Hüte wie die “Krim-Sezession” und die von den USA inszenierte “Ukraine-Krise” ins Feld führen, für die Russland wiederholt bestraft werden muss, weil es eigne und den USA zuwiderlaufenden Interessen in der Region verfolgt.

Wären die USA ehrlich, müssten sie sich wegen schlimmerer Verfehlungen nicht nur in Syrien eigentlich selbst sanktionieren. Das ist natürlich Quatsch und macht gar geschäftlich gesehen keinen Sinn, weil es den Profit der USA schmälern würde. Seit der Donald Trump in den USA am Atomknopf sitzt, hat selbst die EU nicht mehr so richtig viel Freude an dem US-Sanktionopoly. Neue Russlandsanktionen ♦️ Amerikas dummer Alleingang … [SpeiGel auf Linie], entsprechend tönen die hiesigen Lautsprecher. Immerhin hat doch Russland-Putin den Typen an die Macht gehackt, sodass der sich aus lauter Dankbarkeit mit erweiterten Russland-Sanktion zu revanchieren hat. Das ist zwar offiziell nicht logisch, aber der normale Mensch soll die Logik hinter seiner Versklavung auch gar nicht verstehen. Da reicht es, wenn er im Bedarfsfall dafür verreckt.

Unter Obama war die Welt der Kriege und des Neoimperialismus natürlich noch vollends in Ordnung. Da meldete allenthalben mal ein “Feindsender” zu Worte, um den Blödsinn als das zu bezeichnen was er ist: Finanzexperte Wolff: USA profitieren von EU-Sanktionen, Deutschland ist der Verlierer … [Sputnik]. Nachdem aber kaum jemand mehr den Trump lieb hat, werden sogar die hiesigen Politiker sehr viel nörgeliger. Sie wollen nicht mehr nur ein guter Deal für das obskure Business des Donald Trump werden.

Betrachtet man sich die Wirkweise der Sanktionen und die neuerliche Stoßrichtung, die die USA beabsichtigen, dann scheint ein “Kollateralnutzen” unübersehbar. US-Energiekonzerne erlangen bei strenger Auslegung so vermehrten Zugriff auf die Energielieferungen für Europa. Das ist auch ganz wichtig so, weil ansonsten eine zu große Unabhängigkeit der EU von den USA eintreten könnte, was niemand wollen kann, außer vielleicht Russland. Solche Zustände könnten auch mit einer Befreiung durch die USA enden.

Sanktionen sind Handelskrieg

Jetzt wird den hiesigen Konzernen seitens der USA mit Strafmaßnahmen gedroht, sofern sie ihre angefangenen Geschäfte und Investitionen mit Russland angesichts der US-Sanktionen fortführen wollen. Das wäre natürlich ausgesprochen bösartig, weil so die USA in weiten Teilen außen vor bliebe und das Energiegeschäft eben nicht übernehmen könnte. Kurzum, man erwartet von der EU, dass auch sie den neuen Schutzheiligen der USA, den Sankt Ion, als Nationalheiligen für sich übernehmen. Dass die Energie hernach für Europa um einiges teuer wird, ist ein patriotischer Effekt, den die EU-KonsumEnten immer gerne auf sich nehmen, damit die einseitig von den USA diktierten Sanktionen gegen Russland auch erfolgreich (für die USA) verlaufen können.

Alles in allem ist die Situation ziemlich grotesk, wenn man strikt der Logik folgt. In den USA regiert ein Präsident der angeblich (aber nicht beweisbar) von Russland an die macht gehackt wurde. Um jetzt seine Russlandferne unter Beweis zu stellen, muss der Trump’el Russland besonders hart sanktionieren. Das kann man hier vertiefen: Senat stimmt für schärfere Russland-Sanktionen … [Zeit]. Letzteres muss sich aber für die USA auszahlen, selbst wenn die EU dabei Schaden leidet. Letzteres ist weniger wichtig und von den EU-Mitgliedern im Rahmen der US-Solidarität natürlich hinzunehmen. Würde man die an sich fälligen und aufsummierten Sanktionen der Welt gegen die USA wegen ihrer völkerrechtswidrigen Aktivitäten einmal aufaddieren, wären die USA längst wieder ein Drittweltland, welches sich ausschließlich mit Ackerbau und Viehzucht befasste.

Entweder sind die EU Staaten verblödet oder erpressbar

Bedeppert wie die hiesigen Regierungen der EU nun mal sind, versuchen sie doch tatsächlich, wenn auch unter größtem Wehklagen, diese US-Sanktionen noch zu ignorieren. Dabei ist es der offensichtliche Beginn eines offenen Handelskrieges, der selbstverständlich zu Lasten der EU geht. Das Russland-Geschäft der USA war und ist traditionell unbedeutend. Wenn man allerdings den profitablen Zweig der EU-Russland Beziehungen in Richtung USA umlenken kann, dann ist das ein fetter Happen! Den dürfte selbst Trump gerne für sich reklamieren wollen. Sicher, wenn die USA noch eine Extraportion “Vasalline” spendieren (was als gesichert gilt), passen die EU-Nuchen (sogar im Bündel) in den Allerwertesten von Onkel Sam.