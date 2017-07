Der total überteuerte Sinnlos-Gipfel der Demokratie

Da werden dieser Tage rund 130 Millionen Euro für ein völlig sinnentleertes C-Promi-Treffen in Hamburg verbraten. Da muss die Frage erlaubt sein, ob das Ergebnis diesen Aufwand wirklich rechtfertigt. Wenn man zur Beurteilung der Situation die letzten Veranstaltungen derselben Art heranzieht, darf man getrost konstatieren, dass das Kosten-, Nutzen-Verhältnis schon seit Jahren total aus dem Ruder gelaufen ist, was die Protagonisten nicht hindert. Die Schäden durch Protest und Randale sind dabei nicht einmal ansatzweise eingepreist.

Bei der massiven Abschirmung ist nicht klar, ob man die Gipfelteilnehmer vor dem Volk schützen will … oder vielleicht doch eher das Volk vor den gipfelnden Psychopathen. Der Sicherheitsaufwand dafür, ist in der aktuellen (sogenannten) Demokratie, größer als bei jedem Diktator. Da fragt man sich unweigerlich, ob man im falschen Film gelandet ist, oder ob wir tatsächlich eine so schlimme Realitätsverschiebeung zu beklagen haben. Wem wollen wir hier eine Geisteskrankheit attestieren? Den Leuten die gegen diesen Wahnsinn auf die Straße gehen oder denjenigen, die diese Veranstaltung auf Steuerzahlerkosten voll abfeiern?

So wird auch an anderer Stelle etwas süffisant bemerkt: G20-Beginn in Hamburg ♦️ Eine Farce. Dann wird die Veranstaltung in Relation gesetzt zu den originären Zielen: Kampf gegen Hunger, Armut und Klimawandel? Das alles steht diametral dem Auftreten der “Herrschaften” in Hamburg entgegen. Da reden Völler und Prasser über Hunger, Milliardäre über Armut und zuletzt die ungeheuren Energieverschleuderer mit ihren Staatsjets über menschengemachten Klimawandel? Was möchten uns diese Menschen eigentlich vermitteln? Das sie die Probleme der Menschheit verstanden haben … oder das sie das Problem dieser Menschheit sind?

In dem zuvor verlinkten Artikel wird Angela Merkel zitiert. Sie selbst hält sich nicht für ein “Pokerface“. Wenn man aber die Gleichförmigkeit ihrer Gesichtszüge bei allen noch so brisanten Situationen im Blick behält, muss man ihr das absolute Gegenteil bescheinigen. Außer wenn sie Grimassen schneidet. Das ist ihr Wesen und hat nichts mit Politik zu tun. Ihr Betongesicht kommt ihr jedenfalls in der aktuellen Runde sehr zugute. Wahrscheinlich ist es für den Leser und Betrachter gesünder, diese Veranstaltung mehr als Pokerrunde zu begreifen. Die geistige Verfassung der Akteure spricht sehr dafür.

Demenz als Voraussetzung für den Poker

Dass Donald Trump das beste Pokerface in dieser Runde ist, könnte daran liegen, dass seine Grimassen stets echt, voll natürlich und ungespielt sind. Wie es aussieht, ist sein kleines Geheimnis jetzt aufgeflogen: Is Trump Suffering From Dementia? … [HUffington]. Mit einer satten Demenz kann man locker in jede Verhandlungsrunde hineingehen und sich ebenso kindisch an demselben kleinen Verhandlungserfolg immer wieder von neuem erfreuen.

Als Fazit dieser 130 Millionen-Veranstaltung kann man bereits heute eindeutig die Verlierer bestimmen. Zuvorderst der Steuerzahler! Dann die Armen, die durch die Verschleuderung dieser Mittel noch ärmer werden. Die Hungernden, die einen Tag extra-hungern müssen, damit in Hamburg Lachs, Hummer und alle erlesenen Spezialitäten für die “Irren” aufgefahren werden können. Das Klima, welches mit den Abermillionen Extra-Gallonen Kerosin weiter fleißig gewandelt wurde. Und dann regen sich die Politiker darüber auf, das sich der kleine Mann von der Straße über solche Zustände erregt, wo es doch gar nicht die Zuständigkeit des Bürgers ist. Er ist lediglich für die Zeche zuständig und die Wahrung des Lifestyles der Gipfelteilnehmer. Also dann Prost, Mahlzeit.