Bundesregierung stuft Gipfel auf G18 runter

+++EIMELDUNG+++ BÄR IN/HAMBURG: Offensichtlich nahm und nimmt es die Bundesregierung mit den Fakten nicht ganz so genau. Da helfen wir jetzt aus aktuellem Anlass ein wenig nach, um politischen Übertreibungen generell einen Riegel vorzuschieben. Bereits seit längerem ist amtsbekannt, dass zumindest Saudi-Arabien (König Salman) und Brasilien (Volkstribun Temer) auf diesem Gipfel der Schamlosigkeiten nicht oder nur total marginalisiert vertreten sein werden. Ob die ausstehende Gipfel-Korrektur aus falscher Scham heraus nicht erfolgte, vermögen wir nicht zu beurteilen.

Beide Ver Absager haben intern gerade mit ernsthaften Machtproblemen zu kämpfen. Da kann Merkel von Glück reden, dass sie gerade Gastgeberin dieses Unfugs ist und das Land dazu nicht verlassen muss. Wer weiß, ob man sie überhaupt wieder reingelassen hätte. Ein klein wenig darf man sich bei den Absagen an die 10 kleinen Negerlein erinnert fühlen … da waren es nur noch 18 … Punkt. Die Frage nach dem Sinn oder UN-Sinn dieser Veranstaltung stellen noch ganz andere Leute, so wie hier: G20-Gipfel: Lohnt der Aufwand? … [Zeit]. Wie es sich aber für gute Konzernmedien gehört, wird so eine G-Punkt Veranstaltung dann weisungsgemäß “gutgeschrieben“.

Derweil zeigt sich Hamburg, besonders mit seinen ungebetenen Gästen, von seiner besten Seite. Man erwartet reichlich Randale, kostenlose Feuerwerke und eine betörende Lautstärke. Hier mehr zu dem Alternativpogr0m: Massive Randale drohen ♦️ Hamburg unter Gipfel-Spannung … [FNP]. Letzteres ist eher geeignet eine gepflegte Bürgerkriegsatmosphäre zu vermitteln. Genau das Gegenteil des beschaulichen Schaulaufens, wie es die 18 Gipfeligen im Schilde führten.

Gipfeln und Spaßfaktor

Es ist völlig unverständlich warum man den Gipfel nicht auf eine Bohrinsel oder in ein Hochsicherheitsgefängnis verlagert hat. Für den G7 Gipfel 2015 … [qpress] war schon einmal Schloss Stammheim im Gespräch. Kosten und Sicherheit hätten dabei in einer erheblich günstigeren Relation zueinander gestanden. Inzwischen wissen wir aber, warum solche Gipfel nicht soweit abseits veranstaltet werden können. Der abgelegene G7 auf Schloss Elmau hat es an den Tag gebracht. Die mit schmarotzenden Angetrauten der Staatsgäste möchten derweil fürstlich schoppen gehen. Das geht weder auf einer Bohrinsel, noch in einem Hochsicherheitsgefängnis. So wird eben kurzerhand eine ganze Stadt terrorisiert. Da zeigt die Herrschaft knüppelhart was ihnen das Fußvolk bedeutet.

Der einzige Spaßfaktor bei dieser Veranstaltung in Hamburg dürfte sein, dass Waldimir Putin in Hamburg dabei sein darf. In der ganz doll erlauchten Runde, (Geh sieben) G7 (ehemals G8) sind ja nur noch kapitale Weltverbrecher zum Sieben gehen erlaubt. Da darf Putin nicht mehr mitspielen. Seither macht er das Spitzenformat, den G1, ganz allein in Russland. Da kommen wenigstens immer klare und nützliche Beschlüsse bei raus. Naja, warten wir ab. Wie es aussieht gibt es in Hamburg allerhand aufs Maul, leider nicht für die, die der körperlichen Züchtigung ab dringendsten bedürften.

Sollte man das Ergebnis im Vorhinein versuchen zu bestimmen, ist man versucht den ohnehin schon dezimierten G18 auf einen glatten G0 zu berichtigen. Übrigens für ein NO GO würde niemand mehr auf die Straße gehen. Das G0-Fomat dürfte dem tatsächlichen Ergebnis am nächsten kommen. Zieht man darüber hinaus Kosten und Schäden ab, müsste vermutlich ein noch fetteres Minus vor dem fetten G stehen.