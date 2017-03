Leichen-Koproduktion der Bundeswehr in Syrien läuft nur schleppend an

Damn-Asskiss: Recht zaghaft aber bestimmt sickern erste Erfolgsmeldungen der Bundeswehr durch. Demnach findet ihre glorreiche Vorbereitungsarbeit endlich mal wieder den ersehnten tödlichen Ausgang. Natürlich nur um entsprechende Exempel zu statuieren, damit alles besser wird. Mal ehrlich, es macht doch auch gar keine rechte Freude, wenn man ewig mit Hightech für den “guten Zweck” herumspielen darf und am Ende des Tages keine greifbaren Ergebnisse vorzuweisen hat. Jetzt hat es mal wieder so richtig gekracht und fast eine halbe Hundertschaft dahingerafft … ein großes BRAVO.

Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfahren mussten, hat es im ersten Sitz eine von der Bundeswehr aufgeklärte Schule in Syrien getroffen. Die “Getroffenen” daselbst gelten inzwischen nicht mehr als gut unterrichtet, sondern schlicht als tot. Aber was soll, Erfolg ist Erfolg und wer will sich heute noch über ein negatives Vorzeichen aufregen. Das macht auch kein Bilanzbuchhalter. Viel wichtiger ist, dass wir als Deutschland auch in Syrien Flagge zeigen. Das sind wir der Verelendung der Region schuldig, aber auch um Facharbeiternachschubwege aus er Region zu sichern.

Hier gibt es die sachlichere Einlassung zu der Tat, die aber am Ergebnis selbst nichts ändert: Luftangriff auf syrische Schule Bundeswehr soll Aufklärungsbilder geliefert haben … [SpeiGel auf Linie]. Nun sind gerade mal wieder einige dutzend Kinder und Frauen erfolgreich unter die Erde gebrach worden und schon geht der Streit darüber los, wer sich die Meriten für diesen grandiosen Erfolg ans Revers heften darf. Ja sicher, die Amis haben die Bomben geschmissen, deshalb sollte man ihnen diesen kollateralen Erfolg durchaus gönnen. Aber ohne die gründliche deutsche Vorbereitung, so scheint es zumindest, wäre es gründlich daneben gegangen.

Zielfotos sind begehrter denn je

Zielfotos sind nicht nur in sportlichen Bereichen sehr begehrt. Nein, auch beim Militär. Davon berichten die Frankfurter Würstchen an dieser Stelle: Bundeswehr lieferte vor tödlichem Luftschlag Fotos von Ziel … [FAZ]. Ergo kann man den Zusammenhang nicht wirklich leugnen und in diesem Fall wäre es wohl angebrachter die Bundeswehr beanspruchte diesen Erfolg für sich. Man darf Annehmen, dass selbst die bombenwerfenden Amis den Deutschen diesen Erfolg gönnen klaglos gönnen möchten.

Deutschland war aber schon mal sehr viel zielführender und effektiver. Denken wir nur an diesen grandiosen Erfolg bei Kundus in Afghanistan. Dort konnten zwei feindliche Tanklaster und mit ihnen gleich noch Kombattanten im dreistelligen Bereich, teils in sehr jugendlichem Alter, gleich mit ausradiert werden. Nach allen Verwerfungen durch die Bomben hielt sogar die Heimatfront hier in Deutschland stand, wie man hier nachlesen kann: Gericht weist Klagen von Kundus-Opfern ab … [Welt]. Das nennt man patriotische Rückendeckung für die Bundeswehr, sodass das gezielte Sterben jetzt auch etwas enthemmter in die Wege geleitet werden kann.

Wir können somit unschwer erkennen, dass sich die Bundeswehr tatsächlich langsam aber sicher richtig einschießt. Nun gut, halt nur anvisiert und schießen lässt, aber wir sind auf gutem Weg. Bestimmt werden im Verlauf unserer “humanitären Mission” in Syrien noch mehr Erfolgsmeldungen dieser Art kommen, gerade was die proaktive Unterstützung der syrischen Bevölkerung anbelangt. Von irgendetwas müssen wir sie jetzt befreien. Entweder von Assad (was unser Herzenswunsch ist) oder aber von der Pest, die wir ihnen zuvor über die USA und Saudi-Arabien wissentlich ins Land geschickt haben. Will sagen, wenn man offiziell keinen Grund findet dort Bomben zu schmeißen, dann muss man sich den eben selber basteln … und “wir schaffen das“! Details zu dieser keineswegs neuartigen Strategie erfragen sie bitte bei der CIA. Sie ist führend in dem Marktsegment Regime-Change.

Zusammenfassung für Laien

Assad ist böse und deshalb bezahlt der Westen (wir sind die Guten) nebst interessierter Kreise aus dem Nahen Ol-Osten eine Menge Geld dafür, dass Bürgerkriegsteilnehmer aus über 40 Ländern in Syrien den Eindruck von Assads Schlechtigkeit mit Gräueltaten untermauern können. Die Tatsache, dass sich Assad dieser Form der mildtätig aus dem Ausland angeschobenen Demokratisierung seines Landes mit Waffengewalt widersetzt, macht ihn endgültig zum Kriegsverbrecher. Wir helfen jetzt militärisch humanitär dabei, diese von uns mit verursachte, zumindest aber geduldete Situation mit Waffengewalt zu beseitigen. Immer noch weil Assad böse ist und sein Volk schlachtet! Wenn es dann zwischendurch immer wieder die syrischen Zivilisten trifft, sollte Assad das sehr stark zu Denken geben. Er sollte die Leichen als weiteren Beleg dafür hernehmen, was für ein schlechter Mensch und böser Despot er doch ist.

Das alles könnte er schlagartig ändern, würde er doch nur nach Maßgabe ausländischer Wünsche abtreten und den überaus strategisch interessanten “Sandkasten Syrien” anderen Playern überlassen, die man unsererseits besser im Griff hat. Das könnte auch ein Gottesstaat sein, solange die Kohle stimmt. Dann wäre alles gut. Er allein ist für das dort entstehende Leid verantwortlich. Die Bundeswehr macht lediglich ihren Job. Nur gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Das hätten die anderen Medien aber auch gleich richtig schreiben können, dass Assad auch diese zerbombte Schule zu verantworten hat.