Bürgerkriegspräsident: Ist Trump der zweite Lincoln

Waschen & Schminken: Donald Trump ist bereits seit seiner Wahl die Lieblingshassfigur nahezu aller Medien. Letzteres muss nicht zwangsläufig ein Indiz dafür sein, wie schlecht er als Präsident ist, vielmehr kann man es als Indiz dafür hernehmen, wie sehr ihn die bisherige Schattenregierung ablehnt. Der Mann ist einfach nicht regierbar! Man kann lange über seine Art und seinen Intellekt streiten, aber gewählt ist gewählt und er ist somit rechtmäßiger Präsident aller US Amerikaner. Das wäre normalerweise zu respektieren.

Die Praxis sieht um einiges anders aus. Da die Presse auch im Spalten der Amerikaner nicht nachlässt, kann es nicht ausbleiben, dass sich entsprechende Wirkungen in der Gesellschaft zeigen. In diesem Fall wäre es angebracht, die Presse mit Propaganda gleichzusetzen. Anders ausgedrückt, diesmal sitzen die Brandstifter nicht im Norden oder im Süden, wie zu der Zeit des Sezessionskrieges, sondern in der Redaktionsstuben. In diesem Fall sollte man besser die Frage stellen, wem die Medien gehören und wem sie letztlich Ende gehorchen müssen. Es ist keine Neuigkeit, dass das Großkapital die Pressefreiheit für sich entdeckt hat und auch weidlich Gebrauch davon macht.

So kann es nicht ausbleiben, dass die Spaltung der Gesellschaft ebenso riesige Fortschritte macht, wie sie propagandistisch begleitet und vorangetrieben wird. Die Tatsache, dass die Amtszeiten der vorherigen Präsidenten diesbezüglich um einiges ruhiger verliefen, spricht mehr dafür, dass sie den grauen Eminenzen stets auskömmlich zu Diensten waren und kein Bedarf bestand sie medial abzuschießen. In Sachen Donald Trump ist aber an der Front erheblich mehr Unruhe zu verzeichnen. Dies ist unstreitig ein Verdienst der Medien. Über die Regierungsleistung von Donald Trump kann man füglich streiten, aber früher war es einmal Konsens einen gewählten Präsidenten mit gewöhnlichem Respekt, Anstand und Abstand für die Gemeinschaft arbeiten zu lassen.

Offensichtlich sind wir jetzt schon einen großen Schritt weiter. Wenn sich Trump-Anhänger und -Gegner bereits Schlachten auf offenem Feld liefern, ist das ein untrügliches Indiz dafür, dass das Aufkochen der Gesellschaft seitens der Medien wunderbar gelingen kann. Krawalle auf Demo für Donald Trump … [SpeiGel auf Linie]. Die daraus resultierende Frage, wem dies in die Hände spielt, ist etwas komplizierter zu beantworten. Im ersten Moment möchte man meinen, dass die Medien, wen auch immer sie im Rahmen der Pressefreiheit angeblich vertreten, ihr Ziel erreichen könnten, Trump auf diese Art abzusägen.

Präsidentenjagd

Wenn dieses Vorhaben nicht relativ zeitnah und erfolgreich in die Tat umgesetzt wird, könnte es sehr ungemütlich werden. Im Falle eines Bürgerkrieges oder anderweitiger Notstände in den USA erweitert sich das Macht-Repertoire des Präsidenten beträchtlich um diverse große Kaliber. Derlei Einschränkungen von Recht und Freiheit sind bereits über Jahrzehnte sorgsam in den Notstandsgesetzen vorbereitet worden. Nur hat offensichtlich niemand daran gedacht, dass diese Werkzeuge irgendwann auch in die Hand eines “unbequemen” Präsidenten geraten könnten. Donald Trump selbst kommt dies ausgesprochen zupass, denn er möchte am liebsten nur per Dekret regieren.

Von Lincoln wissen wir (der war auch Republikaner), dass er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Theater von einem beherzten Schauspieler erschossen wurde. Sicher, Geschichte muss ich nicht immer wiederholen, vielleicht erreicht Donald Trump gar nicht mehr die zweite Amtszeit. Worauf wir aber demnächst vermehrt achten sollten, sind die proaktiven Spaltungsversuche der Gesellschaft in den USA. Es scheint genügend Geld und Interesse vorhanden zu sein, gegen Donald Trump auf die Straße zu gehen. Wie bereits erwähnt, dies ist nicht die feine amerikanische Art von früher. Hier ziehen ganz andere Kräfte die Strippen. Freiheit, Respekt und Toleranz finden diesbezüglich gerade ihr Ende in den USA. US-freundlich wie wir sind, werden wir diese Bewegung bzw. Entwicklung sicherlich auch noch nach Europa importieren. Was Donald Trump anbelangt, so hat er tatsächlich im Moment größte große Chancen der zweite Abraham Lincoln der USA zu werden.