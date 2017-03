Kein Preisträger für „9/11 Blow up Award“ gefunden

Man hattan … oder auch nicht: Inzwischen ist es nicht einmal mehr ein Geheimnis, vielmehr nur eine schlecht kommunizierte Wahrheit, dass insbesondere das WTC 7 am 11. September 2001 erstklassig gesprengt wurde. Die zugehörige, überaus miese Kommunikation liegt vornehmlich daran, dass man diesen besonderen Tag noch Jahrzehnte benötigt, um damit den sogenannten und weltweiten “Krieg gegen den Terror” rechtfertigen zu können. Da passt die erwähnte Sprengung des Gebäudes überhaupt nicht gut ins offizielle Bild. Aus verständlichen Gründen erzählt man uns bis heute ein anderes Märchen, welches regelmäßig an seine physikalischen Grenzen stößt.

Mit Blick auf das beschriebene Ereignis, verbreiten wir stets gerne die wahrscheinlichste Variante zu dem Ereignis. Es ist exakt die Szene, die unserem Titelbild (oben rechts) entspricht. Für alle “Sprenggläubigen” bringen wir hier noch einmal ganz speziell den rasanten Einsturz des WTC 7 und ein wenig drumherum. Wer allein in Physik etwas aufgepasst hat, der wird wissen, dass das mit einem normalen Brand nicht zu bewerkstelligen ist. Da muss einiges mehr passieren, damit so ein Gebäude in der Geschwindigkeit in sich zusammenfällt.

Dabei gibt es längst wissenschaftliche Aufsätze dazu, die belegen, dass insbesondere das WTC 7 kontrolliert gesprengt wurde. Hier gibt es so eine wunderbare akademische Zusammenfassung des erwähnten Sachverhaltes an: 15 YEARS LATER: ON THE PHYSICS OF HIGH-RISE BUILDING COLLAPSES … [EeuroPhysicsNews]. Dann gibt es noch so Leute, wie den aktuellen amerikanischen Präsidenten, der offenbar auch eine andere Ansicht zu diesem Thema vertritt. O.k., wir wissen, dass der als ein wenig abgehoben eingeschätzt wird, aber hörenswert ist sein Statement dennoch. Donald Trump ging schon zwei Tage nach dem Happening von einer bombastischen Sache aus. … [Youtube]

NIST macht Mist

Auch die Nachweis von Sprengstoffresten und anderen verräterischen Dingen sind längst Schnee, ähm Staub von gestern. Jetzt kommt noch die Aussage eines ehemaligen NIST-Mitarbeiters hinzu, dem nach 15 Jahren doch plötzlich nochmal eingefallen ist, dass sein Arbeitgeber irgendetwas nicht richtig bewertet hat. Das Interview dazu, mit Peter Michael Ketcham (besagter Ex-Mitarbeiter des NIST) lohnt sich anzusehen.

Um noch einmal aufzuzeigen, um was für eine Meisterleistung es sich zumindest bei dem World Trade Center 7 und seinem grandiosen Abriss handelt, haben wir noch einen kleine Kompilation mehrerer missglückter Attentate dieser Art beigefügt. Der Streifen zeigt wie man so etwas gründlich versemmeln kann. Es ist einfach ein Trauerspiel, dass wir den Sprengmeister nicht namentlich kennen. Wie gerne hätten wir ihm die Meriten für diese Meisterleistung direkt angedeihen lassen. Wenigstens die in Rede stehende Sprengung verdient einen weiteren Ehrenpreis. Derlei Dinge im Live-Betrieb zu machen, insbesondere wo noch Helfer und Rettungskräfte durch den Sprengbereich sausen, ist in jedem Fall so einen Sonderpreis für Skrupellosigkeit wert.

Deshalb bedauern wir zutiefst, keinen Preisträger für den “Blow up Award” präsentieren zu können. Wenn irgendwann die Geheimarchive zur Öffnung anstehen, mag auch dieser Meister seines Faches namentlich hervortreten. Dann kann man ihm (und seinem Team) vermutlich nur noch posthum gratulieren. Schade um die hervorragende Leistung, die noch immer ohne entsprechende Würdigung ist und weltweit ihresgleichen sucht. Da muss dem Sprengmeister selbst das Herz bluten, dass er diese Auszeichnung nicht zu Lebzeiten in Empfang nehmen darf.