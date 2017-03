Wahnsinn mit 1000 Promille: Chulz wird Chef bei SPD

Bad Ballerburg: Das hat einfach niemand erwartet. Bei dem Ergebnis hätte man sich glatt den gesamten Sonderparteitag der SPD total ersparen können. Dann wären es vielleicht sogar noch ein paar Promille mehr für den Dorf-Schulzen aus Würselen geworden. Der Sonderparteitag der SPD hatte eine bemerkenswerte Besonderheit. Es gab, wie für den Sozialismus in Reinkultur üblich, tatsächlich nur einen einzigen Kandidaten für den frisch verwaisten Vorsitz. Der hieß völlig überraschend, Martin Schulz. Ist das nicht fürchterlich?

Dass es dennoch einen Sonderparteitag dazu brauchte, ist lediglich ein Beleg dafür, dass die SPD ihren eigenen Genossen nicht einen Millimeter über den Weg traut. Eine reguläre Akklamation per inzwischen belauschbarer TV-Geräte hätte hier doch sicher ausgereicht. Wir alle kennen diese 1000-prozentigen Ergebnisse aus der Vergangenheit nur zu gut, sodass sie schon langweilig werden. Sicher, jeder wird die Notwendigkeit einsehen, dass die Spitze der SPD neu zu besetzen war. Das Problem begann eigentlich damit, dass man Sigmar Gabriel fast jede noch so virtuos vorgetragene Lüge meistens schon an der Nasenspitze ansehen konnte. Lügen und Betrügen ohne rot zu werden ist aber nun mal ein “Key-Feature” an der Spitze einer etablierten Arbeiter-Verräterpartei mit 150-jähriger Tradition.

Etwas nüchterner wird an dieser Stelle berichtet: Sonderparteitag ♦︎ Schulz mit 100 Prozent zum SPD-Parteichef gewählt … [SpeiGel auf Linie]. Somit steht fest, die Große Koalition im Herbst 2017 ist gerettet. Hätte, hätte hätte … Fahrradkette, ist nach wie vor das zentrale Leidmotiv bei der SPD, auch unter dem neuen Großmaul-Vorsitzenden. Es wird auch in dieser Wahl-Saison nicht zu einem Sieg in der Art reichen, dass es zu einer SPD-geführten Regierung kommen kann. Ohne Mutti geht da rein gar nichts. Deshalb gilt Martin Schulz auch als das große Sinnbild für die scheinbar runderneuerte Große Koalition, siehe Bild oben … “nomen est omen“. Die Verkörperung derselben übernimmt dann wie üblich Angela Merkel.

Populismus at its best?

Wenn man sich die nebenstehende Parteitagsrede des Martin Schulz reinpfeifen mag (unter Schmerzen geht das), möchte man im ersten Moment an Populismus denken (um die Minute 14 herum besonders pathetisch). Das ist es aber nicht. Nach einer etwas älteren Definition des William Shakespeare ist ein Populist, wer eine Katze Katze und einen Spaten Spaten nennt. Wer nur ansatzweise die Rede von Martin Schulz verfolgt hat, wird sofort feststellen, dass bei ihm die Katze ein Löwe ist, der Spaten ein riesiger Schaufelbagger und ergänzend redet er von Mücken die keiner hat, verkauft diese aber den Zuhörern als veritable rosa Elefanten namens Angela. Insoweit kann man, was die SPD in ihrem jetzigen Zustand anbelangt, definitiv davon ausgehen, dass die mit Populismus rein gar nichts am Hut hat. Kriminelle Vereinigung wäre da schon treffender.

Wer schon lange genug einen Gesinnungsmanipulator Fernseher zuhause herumzustehen hat, mag die schamlosen Lügen und haltlosen Versprechungen des Martin Schulz aus diesen Reden nicht mehr von der Illusion einer Realität unterscheiden können. Aber erinnern wir uns kurz. Sigmar Gabriel konnte das nicht mehr leisten ohne rot zu werden. Martin Schulz hingegen, durch jahrzehntelanges Dauertraining im EU-Parlament gestählt, bringt das noch ohne mit der Wimper zu zucken und nur der Schlips wird unauffällig rot.

Chulz, als Retter der GroKo und des deutschen Albtraums

In jedem Fall ist der SPD unter dem Vorsitz von Martin Schulz auch der Dank von CDU und CSU gewiss. Letztlich hat er die Aufgabe für die Große Koalition, so viel Stimmen zu retten, dass Angela Merkel nach Abschluss der Schein-Wahlen weiterregieren kann. Wie es um die Volksparteien tatsächlich bestellt ist, konnten wir gerade in Holland erleben, wo sie fulminant abgesoffen sind. Dort wurde die große Marginalisierung der Volksparteien allerdings noch als riesiger Erfolg verkauft, weil der Wilders noch hinter dem Rutte zurückgeblieben war. Und damit wissen wir was die wirkliche Elite, die Crème de la Abschaum unserer Parteienlandschaft auszeichnet. Sie muss sich auch selbst noch nachhaltig belügen können, ohne dabei ein Verantwortungsgefühl oder schlechtes Gewissen gegenüber den Betrogenen zu entwickeln. Letzteres würde sie sofort für den Dienst untauglich machen.

Deshalb auch seitens qpress große Gratulation und allerherzlichsten Glückwunsch an Chulz, zu seinem minutiös vorausgeplanten Achtungserfolg vor und mit den Statisten der SPD ohne Basis. Möge ihm die schamlose Lüge nebst der hohlen Versprechung noch so lange auf den Lippen liegen, bis er daran eines Tages erstickt. Also Martin, sollten sich irgendwann bei den vielfältigen Lügen rote Flecken auf deinem Gesicht zeigen (Siehe SPIEGEL), ist das nicht weiter schlimm. Du kannst sie solange weiß pudern, bis auch Dir ein Lichtlein aufgeht! Es ist ein erstes, zaghaftes Anzeichen von “Weisheit“, bei solchem Schmarn rot zu werden. Befrage dazu mal den kleinen dicken, weggetretenen Siggi.