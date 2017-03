NATO kann billig Raketensysteme von Putin kaufen

Schöner-Sterben: In dieser heiklen Angelegenheit kann nicht nur die EU profitieren, nein, sogar die gesamte NATO. Wobei man bei der NATO lediglich die USA ausnehmen muss, denn der Donald Trump soll ja auch weiterhin anständig “gedisst” werden. Die zu vermittelnde Lektion in dieser Hinsicht nennt sich “America last“. Den Vorreiter auf dieser Fremdraketen-Welle macht in diesem Fall der verbitterte Imperator Erdogan mit seiner frisch revolutionierten Türkei. Wer wollte sich in dieser Mission der Kosten-Logik widersetzen wollen? Wenn man beste Mords-Qualität für einen erheblich geringeren Preis erhaschen kann, dann muss man zuschlagen. Wir wissen es doch alle nur zu gut: Bei Geld hört die Freundschaft auf!

Was noch viel wichtiger ist, wir müssen diese Vorgänge, soweit es um überlebenswichtige Sterbemittel geht, einfach mal von überholten Ideologien befreien. Beim Töten von Menschen ist beispielsweise ein russischer Sprengstoff nicht schlechter als ein amerikanischer. Das betriebswirtschaftliche Zauberwort hierzu lautet “Costs per Kill” … [qpress]. Das ist ein Indikator dafür, wie viel man aufwenden muss, um einen Menschen erfolgreich ins Grab zu befördern. So etwas kann man dann millionenfach multiplizieren und danach muss man es s sich noch leisten können. Das sind die einzig objektiven Kriterien, die man fairerweise heranziehen sollte. Alles andere wäre Klüngel und Günstlingswirtschaft.

Hier berichtet ein Feindsender, was da gerade zwischen der Türkei und Russland abgeht: “Zeichen gegen NATO und Westen” – Türkei will modernstes Raketensystem S-400 von Russland kaufen … [RT-Deutsch]. Natürlich ist der RT-Bericht ein wenig reißerisch. Faktisch ist es gar kein Zeichen gegen die NATO. Ganz im Gegenteil, es ist eine harte werbliche Maßnahme, doch endlich das Gelumpe in Russland einzukaufen. Ob sich die Türkei Provisionen ausgebeten hat, für den Fall, dass die übrigen NATO-Verbrecher auch in Russland ihren Bedarf decken, war für uns nicht in Erfahrung zu bringen. Das Bild oben stellt aus Sicherheitsgründe nur den Vorkäufer dar, das S-300 System.

Raketensysteme von Russland – lassen wir der Logik freien Lauf

Unter den nunmehr offengelegten Kriterien ist es völlig unverständlich warum die NATO hier noch Vorbehalte pflegt. Von dem S-400 Raketensystem weiß man, dass es recht gut ist. Hier eine kurze, prägnante Werbebotschaft dazu:

Ulrich Kühn: Ich würde es als wahres Höllensystem bezeichnen. Es ist eines der am weitesten fortgeschrittenen Luftabwehrsysteme weltweit. Es hat eine Reichweite von 400 Kilometern, kann in bis zu 27 Kilometer Höhe alles treffen und 300 Ziele gleichzeitig anpeilen. Egal ob Kampfflugzeuge, Jagdbomber, Tarnkappenbomber, unbemannte Flugobjekte, hochfliegende Maschinen wie Awacs-Aufklärungsflugzeuge – es holt alles runter.

Offenbar hat letzteres selbst bei Knallkopp Erdogan geklappt, sodass die Nummer jetzt sauber laufen kann. Anders als bei den überteuerten amerikanischen Surrogaten, stimmt hier wenigstens der Preis. Das Kompatibilitätsargument muss man nicht zwangsläufig bringen, denn Das S-400 Luftabwehrsystem ist in sich geschlossene. Abgesehen davon wird auch Zubehör und anderes Knallzeugs in Russland um einiges preiswerter sein. Die Amis haben immer soviel Werbekosten und Profit in ihren Waffen versteckt, dass einem schon vor der Benutzung schwindelig wird. Da sind die Russen einfach viel ehrlicher.

Nun gut, wir wissen, dass die NATO natürlich auch allerhand Eitelkeiten zu pflegen hat. Solange der Steuerzahler hierzulande noch immer nichts zu sagen hat, dafür aber jede Zeche zahlt, wird der NATO-Einkauf in Russland wohl frommer Sparwunsch bleiben. Aber mal ehrlich, würden wir denn für den Fall der Fälle überhaupt einen Unterschied bemerken? Könnten wir qualifizieren ob wir jetzt gerade kollaterales Opfer eines freundlichen oder feindlichen Systems geworden sind? Genau deshalb sollten wir ausschließlich und streng auf die entstehenden Kosten achten. Und das Militär sollte, statt sich wieder über Putin/Russland zu erregen, lieber dort bestellen. Umsatz wirkt immer deeskalierend.