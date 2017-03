Bundeswehr strebt ISO-9001 Zertifizierung für Kriegsteilnahme an

Bad Ballerburg: Das könnte arg knapp werden. Die NATO Vorbereitungen für einen Krieg in Ost-Europa laufen auf Hochtouren und der Bundeswehr fehlen möglicherweise noch die wesentlichsten Qualitätsnormen für eine Teilnahme. Krieg ist ja grundsätzlich nichts schlechtes, wobei dieser gemäß der erwähnten Norm besser als Friedensmission zu kennzeichnen ist. Im Vergleich zu ähnlich operierenden Friedensengeln ist die Bundeswehr hinsichtlich der Kundenfreundlichkeit bereits sehr weit vorne. Bedauerlicherweise noch immer ohne das bestätigende Zertifikat.

Um also abseits der Theorie auch im Live-Modus korrekt sterben lassen zu können, sollten zumindest die formalen Voraussetzungen für den Qualitätstod aus Deutschland gegeben sein. Das darf die internationale Kundschaft von unserer Sterbeindustrie richtigerweise erwarten. Deshalb konzentrieren sich alle Anstrengungen darauf, das begehrte Qualitätssiegel TOD INT (siehe Bild oben), noch zeitnah zu ergattern. Eigens dafür wird zunächst einmal richtig Kohle an die Beraterfront geworfen. Hier mehr dazu: Verteidigungsministerium Hundert Millionen für die Berater-Armee … [SpeiGel auf Linie]. Spätestens nach diesen lukrativen Rosskuren sollte die Bundeswehr endlich wieder wer sein.

Ein unschönes Thema hingegen ist und bleibt die TOD-NAT-Plakette. Die ist inzwischen zwingend erforderlich für die Betreuung der nationalen Kundschaft (NAT). Auch die ist seit geraumer Zeit in den Fokus der Regierung geraten. Stichwort “Bundeswehr im Innern”. Kritiker dieses bereits angelaufenen Zertifizierungsverfahrens sprechen von einer Art Rekursiv-Schleife. Was einer subtilen Form der Selbstvernichtung gleichkommen soll, weil eine Eigenbefassung der Bundeswehr mit sich selbst und den nächsten Angehörigen dabei nicht auszuschließen ist.

Aber selbst dafür zeichnen sich Lösungen ab. Diesen Inzest könnte man durch die Internationalisierung der Bundeswehr geschickt entschärfen. So wie hier berichtet: Bundeswehr wirbt um Schulabbrecher und Ausländer … [DIE•FÄLLT]. Aus Sicht gewisser Strategen eine signifikante Qualitätsverbesserung. Unstreitig ist, Türken, Araber, Asiaten und Afrikanern kann und darf man keine Bindungen hierzulande unterstellen. Das unterstreicht deren Neutralität (Unempfindlichkeit) im Dienst gegenüber denen die schon länger hier leben. So sollte späterhin auch eine vorbehaltlose Betreuung der Deutschen Kundschaft durch die Bundeswehr im Innern gewährleistet sein.

Hier noch einmal die notwendigen Eckpunkte der angestrebten Zertifizierung, um die jetzt die zuvor erwähnte Berater-Armee schonungslos an der Papierfront kämpft:

die Transparenz betrieblicher Abläufe erhöhen

eine höhere Kundenzufriedenheit erzielen

die Fehlerquote und somit Kosten senken

Zertifizierung ist die halbe Sieg

Bezüglich der Transparenz muss man ein wenig einschränken, denn der Feind sollte die betrieblichen Abläufe weniger gut kennen als man selbst. Hier können wir von der CIA-Pleite lernen, die hat gerade so ein Ding gründlich vermasselt und nahezu via Wikileaks alle wesentlichen inneren Abläufe nach außen getragen. Das wäre andererseits natürlich ein Extra-Zertifikat wert.

Über Fehlerquote und Kosten muss man nicht wirklich diskutieren, das versteht sich von selbst. Die Kundenzufriedenheit hingegen ist ein ganz heikles Thema. Vielfach geht die Kundschaft in diesem “Business” dabei drauf und kann kaum mehr zur Ermittlung irgendeines Zufriedenheitsgrades herangezogen werden. Deshalb erscheint es angebracht hier auf theoretische Modelle und abstrakte Berechnungsverfahren zur Kundenzufriedenheit zurückgreifen.

Alles in allem dürfte die Bundeswehr mit dem millionenschweren Beraterstab eine weniger leyenhafte Figur auf dem internationalen Schlachtfeld abgeben. Sofern jetzt das Friedensgerät erst einmal grob entgendert ist, wird dies weiteres Personal locken. Immerhin ist es ratsam für die Branche, auch das Sterben an sich wieder attraktiver zu gestalten, denn Kundenzufriedenheit allein reicht da nicht aus. Schließlich gilt es, parallel dazu das Personal fürs CI nebst aller Unternehmensziele zu begeistern. Es ist erforderlich das Personal im wahrsten Sinne des Worte wirklich mitnehmen. So erst kann richtig die Post abgehen. Jetzt fehlt lediglich noch die Umwandlung des schwerfälligen “Staatsbetriebes Bundeswehr” in eine flauschig prosperierende Aktiengesellschaft. Damit werden wir final für die zukünftigen Herausforderungen an allen Fronten optimal gerüstet sein.