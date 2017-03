Merkel-Junta bedankt sich inoffiziell bei Ungarn

Buden-Pest: Offiziell schießt man natürlich äußerst scharf gegen Ungarn . Dabei wird der ungarische Premier Viktor Orbán alle naselang als Muster-Faschist der EU am Schwanze durchs gesamte EU-Dorf gezerrt. Diese doppelmoralige Tradition kann man sich hierzulande auch nur deshalb gönnen, weil Ungarn seinen Teil der Schengen Außengrenze richtig dicht macht. So dicht, dass es auch seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der EU einhalten kann. Dennoch, das Gezeter um die Orbán’sche Flüchtlingspolitik will nicht verstummen.

Inzwischen bleiben sogar die Flüchtlinge von der ungarischen Grenze nahezu gänzlich weg. Womöglich hat es sich herumgesprochen, dass dort keinerlei Durchkommen mehr ist und Ungarn keinen Spaß an diesem blöden EU-Spielchen hat. Das ist innerhalb der EU und zuvorderst in Deutschland alles sehr viel besser, nur muss man als Flüchtling erst einmal dorthin gelangen. Genau das vermasselt Ungarn sehr vielen Menschen, die wir hier als Flüchtlinge bezeichnen. Die Bezeichnung hinkt aber, weil nach UN-Definitionen die Flucht für gewöhnlich bereits in dem ersten sicheren Land zu Ende ist. Nach gutmenschlicher Definition ist die aber erst in sozial fetteren Gebieten zu Ende, sprich in den nordeuropäischen Ländern.

Bislang hat sich keines der gegen Ungarn pöbelnden EU-Länder erboten die Flüchtlinge, die im Ungarn ohne Grenzzaun eintreffen würden, in regelmäßigen Kontingenten abzunehmen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Dann beruft man sich wieder auf die Verträge und sagt, der erste EU-Staat in dem die Flüchtlinge eintrudeln, ist für deren Unterbringung, Betreuung und Asylverfahren verantwortlich. Naja, es ist eine feine Sache die Länder dann einfach auf dem Problem sitzen zu lassen. Und sobald die dann anfangen die unangenehmen Dinge nach eigener Fasson zu regeln, dafür ordentlich zu rüffeln. Deutschland zahlt Geld dafür das Flüchtlinge sich wieder aus dem Staub machen. Ungarn steckt das Geld in eine Grenzanlage.

Jetzt hat der “Braune Viktor” noch ordentlich einen oben draufgesetzt. Ein neueres Gesetz in Ungarn sorgt dafür, dass die Flüchtlinge fein sauber in in eigens dafür errichteten Komptenz-Zentren (altdeutsch KZ) zu stapeln sind, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Das ist eine legale Option, bei der die Flüchtlinge keinen Schaden leiden, sie in Sicherheit sind und durchgängig betreut und versorgt werden. Aus Sicht der EU, um wieder eine Schippe Dreck in die Hand zu nehmen, spricht man lieber von Internierungslagern. Exakt so wie es im Kontext mit der Verwendung der Vokabel “braun” der Norm entspricht.

Präventiv schreibt man hier schon von den nächsten geplanten “grenzwertigen” Attentaten des Orbán auf die Flüchtlinge: Flüchtlingspolitik in Ungarn Abschottung total … [SpeiGel auf Linie]. Da ist High-Tech am Grenzzaun jetzt ernsthaftes Thema. Es eignet sich hervorragend für die nächste Schippe Dreck. Ähnlich schlimme Zäune der Türkei oder der Ukraine oder unserer saudischen Freunde werden besser nicht thematisiert, denn damit kann man ja den Orbán schlecht treffen. Und warum sollte sich die EU auch offiziell zu ihrer Doppelmoral bekennen, das wäre ein Novum

Grenzenloser Dank ist nicht Sache der Deutschen

In Deutschland gibt es genügend Menschen die dem Orbán gerne direkt einen Dank abstatten würden. Die werden aber, obgleich sie zahlenmäßig gar nicht so gering sind, von keiner deutschen Regierung vertreten, nicht einmal als Minderheit. Das ist zwar Diskriminierung pur, aber wer nicht auf Linie ist, der darf ja heutzutage auch diskriminiert werden. Das war auch zu Adolfs Zeiten schon so. Erinnern wir uns, Faschismus ist böse, außer er kommt von links und hat ein Anti davor, dann ist alles in Butter. Die offizielle EU-Linie sieht lediglich vor die Repressalien gegenüber Ungarn nun weiter zu verschärfen. Die Ungarn pauschal schon mal als Nazis zu brandmarken. So einfach kann das Leben sein.

Gerade Merkel ist derzeit heilfroh, dass im Moment nicht auch noch hunderttausende Flüchtlinge über Ungarn, Österreich nach Deutschland strömen. Das erst ruinierte ihre Wiederernennungs-Chancen (gewählt wird sie nicht) im September 2017 total. So bleibt es dann bei dem heimlichen, unausgesprochen Dank an den Orbán unter der Hand. Ab September kann sie wieder für umfängliche Grenzöffnungen und Aufhebung aller Schranken an allen Fronten plädieren, damit der Nachschub an Fachkräften (ugs. Humankapital) für Zentraleuropa nicht erlahmt.