Wahl des Bundespräsidenten kurzfristig abgesagt

+++EIMELDUNG+++ BRDigung: Letzten Gerüchten zufolge soll Finanzminister Wolfgang Schäuble dafür gesorgt haben, dass die für Sonntag anberaumte Wahl des Bundespräsidenten doch noch kurzfristig abgesagt werden wird. Ursächlich führt er Kostengründe ins Feld. Er spricht von eklatanter Verschwendung öffentlicher Steuergelder und deshalb vermeidbarem Ärger mit dem Bund der Steuerzahler. Letztlich ist es ein offenes Geheimnis, dass dank Fraktionsdisziplin und knüppelharter Absprachen, der Frank-Walter Steinmeier mit dieser Wahl-Farce für sein SPD-Lebensverratswerk geehrt werden soll. Eine förmliche Ernennung in kleinem Kreis, gemäß dem durch die Parteien erkannten Volkswillen, sollte da vollends ausreichend sein. Immerhin stellt ja die Wahl, naja … Ernennung, des ersten Mannes im Staate die herausragende Kür einer lebendigen Demokratie dar.

Alle bisherigen, durchaus bekannten Kungeleien, weisen eindeutig darauf hin, dass in der für Sonntag geplanten, freien und geheimen Wahl des Bundespräsidenten, unter Ausschluss des Volkes, also der Wähler (Bürger) … Frank Walter Steinmeier für sein bisheriges UN-Wesen den Altersruhesitz “Schloss Schönblick” von Opa Gauck übernehmen soll. Letzter möchte sich auf seine alten Tage doch noch etwas intensiver um seine Frauen kümmern. Deshalb beräumt er nun das Anwesen, bevor er womöglich in einer Verlängerungsrunde versterben müsste. Hätte Gauck ebenfalls das schwäbische Sparsamkeitsgen eines Schäuble, hätte er die nächsten fünf Jahre auch noch gemacht. Denn so muss der Steuerzahler auch dessen Lustwandeleien noch weit vor seinem Staatsbegräbnis bezahlen.

Steinmeier hat dem Vernehmen nach im ersten Moment ein ziemlich langes Gesicht gemacht, als er von der Absage der Wahl-Party erfuhr. Wahrscheinlich hatte er Schlimmeres befürchtet. Muss er natürlich nicht, denn er bekommt ja seine Dankeschön-Position und den Altersruhesitz sowieso. Auf den Parteienklüngel ist Verlass. Aber da hat der Schäuble einfach Recht. Für so einen Unfug muss man nicht auch noch unnötig Geld zum Fenster rauswerfen.

Diese Wahl kann man sich sparen

Schäuble soll im kleinen Kreis vorgerechnet haben, dass der einzusparende siebenstellige Aufwand für diese Schein-Wahl am Sonntag anderweitig besser verwendet werden kann. Hier mehr zu den Kosten: Die außerplanmäßige Million … [Tagesspiegel]. In Verbindung mit zusätzlichen, scharfen Kürzungen bei den Hartz IV Beziehern, so rechnete er vor, könnten diverse Millionen Euro für die Bundeswehr generiert werden. Die Truppe benötigt dringend allerhand Geld für frische Sprengstoffe, um weltweit bei den internationalen Friedensstiftungen angemessen mitwirken zu können.

Darüber hinaus, so wird bestätigungslos gemunkelt, würde er den Oppositionsparteien weder das Schwarze unter den Fingernägeln, noch die Party danach gönnen. Mit der Bundesversammlung ist stets ein großes Fressen und Saufen auf Steuerzahlers Deckel verbunden. Das kann man natürlich auch nur machen, wenn selbiger von der Veranstaltung ausgeschlossen ist. Der würde er sich doch sonst fast zu Tode grämen.

Wir gehen deshalb zuversichtlich davon aus, dass irgendwann im Laufe des Samstags eine offizielle Verlautbarung für die Absage dieser völlig überflüssigen Veranstaltung über die Medien verbreitet werden wird. Endlich mal wieder ein Punkt, in dem man dem Finanzminister Schäuble vorbehaltlos zustimmen kann. Sollte der aufgezeigte Blödsinn wider erwarten dennoch nicht abgesagt werden, kann es bei der Bundeswehr eng werden. Dann sollten wir ersatzweise über die Medien mit einem erweiterten Spendenaufruf an die Bevölkerung für die notleidende Truppe rechnen.