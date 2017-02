Heterosexualität vor Anerkennung als Krankheitsbild

BRDigung: Im Zuge des sich neu formierenden Wertekanons müssen einige grundlegende Dinge in unserer Gesellschaft auf den Prüfstand. Dazu gehört unter anderem auch die nicht mehr zeitgemäße Heterosexualität. Nach neuestem Verständnis muss ein solches Verhalten als “mangelnde Flexibilität” bewerten werden. Das wiederum führt eindeutig zu einer signifikanten Wertminderung desjenigen, der darunter leidet. Man kann stattdessen auch von “Erkrankung” reden. Es handelt sich nachweislich um eine Fehlentwicklung der Natur.

Jeder Mensch in unserer aufgeklärten Gesellschaft sollte stets auf seine optimale Verwertbarkeit achten, allein schon als Ausdruck eines gesunden Selbstwertgefühls. Das trifft sowohl für den kommerziellen als auch für den privaten Bereich zu. Spätesten bei der Bewerbung um die letzten Jobs im Niedriglohnsektor, ist diese grundlegende Flexibilität obligatorisch. Wer da nicht in gekonnter Manier den Allerwertesten hinhalten kann, wird zukünftig völlig chancenlos bleiben.

Dank neuster Pädagogik werden unsere Kleinsten schon seit der Kita auf die Abnormität dieses total überkommenen “Hetero-Dasein” hingewiesen und für Besseres vorbereitet. Durch gezielte als auch fachkundige Frühsexualisierung, flankiert durch ein umfangreiches Angebot an exotischsten Onanierkursen, gelingt es heutzutage spielerisch die Kinder auf die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen vorzubereiten. Es müssen lediglich noch ein paar überkommene Theorien in der Psychologie neu geschrieben werden, dann sollte alles wie geschmiert laufen.

Prof. Wolfgang Leisenberg hat sich einmal etwas genauer mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir vermuten, dass der jetzt noch verfügbare Vortrag alsbald gelöscht werden muss, weil der zu wenig fachlich und gar nicht ausgewogen ist. Auch könnte er gegen aktuelle Meinungsideale verstoßen. Prof. Leisenberg hat sich da offensichtlich ziemlich weit auf die emotionale Schiene begeben. Dabei hat doch die Frühsexualisierung gar nichts mit Emotionen zu tun und ist rein fachlich begründet. Da geht es um rationale Überlegungen, wie man das “Menschenmaterial” korrekt formen kann, sodass späterhin das Aufkommen von Renitenzen im Produktivbetrieb weitestgehend unterbunden werden kann.

Grundlegend geht es darum, dass man der Natur nicht (ver)trauen kann. Sie ist hinterhältig und hat den Menschen über Jahrtausende, bis jetzt, schon immer arglistig betrogen. Endlich ist der Mensch soweit erwacht, dies zu erkennen und dank der GRÜNEN auch in der Lage die Natur endgültig zu überwinden. Nunmehr kann er (der Mensch) es der Natur heimzahlen und ihr ein echtes Schnippchen schlagen. Dazu gehört insbesondere, sich nicht mehr an dieses überkommene Regelwerk (ugs. Naturgesetz) halten zu müssen, sondern mehr der eignen Ideologie, genauer der der Grünen, folgen zu können. Die haben mit ihren Einsichten längst die bösartige Natur in den Schatten gestellt. Wenn man erst einmal bemerkt hat, dass man auch ohne Natur ganz gut zurechtkommt, dann erst macht “Sodom und Gomorrha” richtig Spaß.

Warum muss sich das alles so radikal ändern

Der Ausflug in die “neue Pädagogik” lässt sehr tief blicken. Genau damit setzt sich der Referent in dem Video auseinander. Offiziell kommt das alles viel harmloser daher: siehe Bundesministerium für Gleichmacherei. Die Quintessenz ist erschreckend, besonders für Leute die noch nicht gänzlich der eigenen Denkfähigkeit beraubt sind. Das Aufbrechen der Schamgrenzen bei Kindern ist ein zentrales Anliegen. Seit Sigmund Freud wissen wir, dass genau mit dem Brechen dieser Grenzen, eine totale Enthemmung einhergeht und man die Kinder hernach als komplett gebrochen betrachten und benutzen kann.

Nur so lassen sich die Menschen später viel besser dirigieren. Gut abgerichtet, sind sie optimiert für die spätere “kommerzielle Nutzmenschhaltung” zu gebrauchen. Erkennbar geht es jetzt um die finale Lufthoheit bei der Erziehung der Kinder, die zunehmend als Staatseigentum begriffen werden.