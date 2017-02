Angela Merkel nennt Donald Trump einen Amateur

B-Leidigung: Politik ist, wie wir alle wissen, ein sehr hartes Geschäft. Man muss die Blutgrätsche nahezu perfekt beherrschen, um nicht andauernd mit Unpässlichkeit aufzufallen. Was nichts geringeres bedeutet, als den Wählern fortgesetzt etwas vorzulügen, damit die einen auch weiterhin wählen und treusorgend für die fetten Diäten sorgen, während man zur Wahrung des Systems den Wünschen der Lobbys nachkommen muss. Letzteres, um auch für die Zeit nach der Volksvertretung sein persönliches Wohlergehen abgesichert zu bekommen, nachdem man in dem Job gelernt hat, dass für die Masse ohnehin nichts übrig bleibt.

Donald Trump agiert da nachweislich sehr trumpelig, dass ist auch unserer allseits beleibten (Vor)Führerin, Angela Merkel, nicht verborgen geblieben. Einer unserer Agenten, IM Lauschige Horchwand, will sie bei einem Selbstgespräch auf der Kanzlertoilette erwischt haben. Just als sie sich selbst noch einmal, vor dem Spülen, NLP-mäßig vertiefte und den betreffenden Sachverhalt zum Trump auswendig lernte: „Amateur”.

So etwas macht Angela Merkel selbstverständlich nicht grundlos. Sie bereitet sich innerlich derzeit auf ein gutes Verhältnis zum Donald vor, der bedauerlicherweise einer ganz anderen Realität entsprungen zu sein scheint. Er ist daran gewöhnt etwas zu entscheiden und selbiges sogleich exekutieren zu lassen. In seinem bisherigen Dunstkreis (seinem eigenen Imperium) fehlt aber nachweislich die Ethikabteilung als auch die Judikative. Beide Instanzen lernt der Präsidialnovize gerade erst in seinem neuen Job richtig kennen. Dabei kann es zuweilen ein wenig holperig zugehen. Zum Ausgleich dafür verzichtet er aber auch auf sein Präsidentengehalt und macht die Präsidenten-Darsteller-Nummer nunmehr für eine obligate “One Dollar” Jahresgage … quasi ehrenamtlich. Hier mehr dazu: Günstige Führungskraft ♦︎ Donald Trump verzichtet auf Präsidenten-Gehalt … [BZ]

Deshalb ist die Annahme, dass Trump ein Amateur ist, wenigstens für seinen jetzigen Wirkungsbereich vollends zutreffend, wenngleich man das sicher auch noch an anderen Dingen festmachen könnte, sofern man es vertiefen möchte. Dazu zeigen wir auf, wie und wo Trump von Merkel lernen kann, wenn es darum geht still und leise Verfassungen auszuhebeln, ohne dafür schräg angemacht zu werden oder Wirbel entstehen zu lassen. Nun gut, in Deutschland ist das auch nicht ganz so tragisch, denn das was hier gerne als Verfassung verkauft wird, ist exakt nur das was draufsteht: „Grundgesetz”. Aber es gibt auch hier inzwischen genügend Menschen, die lehnen es schlicht ab, da einen Unterschied zu machen … genauso wie man aus Anstand, zwischen Mann und Frau heute auch nicht mehr unterscheidet, weil das nachweislich diskriminierend ist.

Trump kann von Merkel noch eine Menge lernen

Ja, das ist tatsächlich so, wenngleich Merkel scheinbar gerade ein anderes Ende der kapitalistischen Nahrungskette bedient. Aber zu Lernen gibt es da allerhand. Dazu haben wir ein wenig Lehrmaterial zusammengetragen, welches der Trump besser vor dem Ausschluss einiger Muslime durchgesehen hätte. Dabei kann es auch dahingestellt bleiben, ob man gerade Grenzen dicht- oder aufmachen möchte. Man muss es nur gründlich machen. Insoweit bietet der nebenstehenden Film reichlich gute Hinweise, wie man so etwas optimaler gestalten kann, als es der Trump gerade in seiner plumpen Art versucht.

Weitere Lobeshymnen auf unsere Hells Angela, wie man mit der “Verfassung” umspringen kann, finden sich an dieser Stelle: Ist Merkel eine Verfassungsbrecherin? … [The European]. Zugegeben die Fragestellung hört sich nicht besonders charmant an, aber den Durchschnittsdeutschen interessiert das auch gar nicht. Ähnlich gelagerte Hinweise finden sich noch an dieser Stelle: UNCUT … [YouTube]. Daraus schließen wir, dass wir all diese Dinge immer noch viel zu verbissen sehen. Wir sind längst noch nicht entspannt genug, um den Dreck einfach so hinzunehmen, wir er derzeit auf uns herniedergeht. Erst wenn wir “Ignoranz als Stärke” begreifen können, haben wir annähernd den Zustand erreicht, den George Orwell recht weitsichtig in seinem Roman 1984 beschrieb.

Der richtige Umgang mit Merkel bringt es

Lieber Trump’el … das alles … und noch viel mehr, kann man von unserer Bundesmutti lernen. Vorausgesetzt, man kritisiert sie nicht! Obgleich das an der Polytetrafluorethylen-Dame (ugs. Teflon) normalerweise rückstandslos abtropft. Und wenn man sich darüber hinaus noch etwas anständiger und gelehriger benimmt, darf man ihr sogar live zusehen, wie sie ein ganzes Volk für den Kommerz versägt. Sicher, es ist auch nicht ihr Volk, weil es nicht ihr Deutschland ist. Hat sie selber so gesagt, mit Blick auf ein bösartiges Volk welches ihren klugen Einsichten nicht folgen will.

Es ist also gar kein Problem an Recht und Gesetz vorbei zu arbeiten. Man muss das nur intelligenter anstellen. So wie es in Merkels Politbüro üblich ist. Noch viel wichtiger: dabei keinesfalls so elend laut rumpoltern. Immer schön leise und alles chic aussehen lassen. Nur so ist garantiert, dass sich in keinem deformierten Rechtsstaat dieser Welt ein Kläger und schon gar ein Richter dafür findet … auch kein Bundesrichter.