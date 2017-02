Wird Europa bald türkisch oder arabisch werden

EUR-OPA: Dass Europa sich verändern wird steht ja bereits fest, daran lässt die EU selbst nicht den geringsten Zweifel. Nicht weil sie ihren Bürgern Böses wollte, nein, lediglich um die Verfügungsmasse Mensch in einer industrialisierten Nutzmenschhaltung relativ widerstandslos aufrecht halten zu können. Deshalb haben die (Nutz)Menschen hier auch kein Anrecht darauf, so etwas wie Heimat oder solitäre Kultur für sich zu beanspruchen oder gar Schutz vor Dingen zu verlangen, die sie einfach nicht wollen. Das Kapital kann aus dem Begriff Heimat keinen Mehrwert generieren, damit ist der Begriff schon obsolet. Lediglich die Zahl der KonsumEnten ist für den späteren Profit maßgeblich.

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer begraben. KonsumEnten als auch NutzMenschen, sind ein universeller, nachwachsender Rohstoff, der nichts mit Religion, Rasse oder Kultur zu tun haben sollte. Wir müssen uns da endlich mal von allen Ideologien befreien, außer von der des Kapitals. Die gewünschten Kerneigenschaften sind Arbeiten, Konsumieren aber um “Mammons Willen” – doch bitte nicht Denken. Letzteres ist für den wirtschaftlichen Nutzen völlig abträglich. Lediglich die Renditeansprüche müssen erfüllt werden.

Besonders genau weiß das beispielsweise schon seit Jahren unsere Kanzlerin, die “Hells Angela” alias “Angela Merkel“. Wenn sie von einer “Marktkonformen Demokratie” spricht, hat die kühle Strategin dabei diese fundamentalen als auch globalen Werte im Auge. Selbst hat sie sich aus dem “Reproduktionsprozess” ausgeklammert und aus gutem Grund wohl auch gar nicht erst daran teilgenommen. Dabei hat doch gerade Merkel den Deutschen erst bescheinigt, dass wir diese grenzenlose Zuwanderung nur wegen der hiesigen Reproduktionsunwilligkeit der Europäer/Deutschen benötigen. Unter den zuvor dargelegten Gesichtspunkten ist das auch überhaupt nicht wegzudiskutieren. Es muss Ersatz auf die Weiden, man kann so einen Landstrich wie Deutschland nicht einfach brachliegen lassen.

Bedauerlicherweise geht Erkenntnis, Bildung und Wohlstand immer mit einer sich reduzierenden Reproduktionsrate einher. Man könnte es fast schon als Naturgesetz bezeichnen. Die neue Erziehung in Europa, hin zu den verklärt-radikal-humanistischen Werten, beginnt derweil die gewollten Früchte zu tragen. Um den Prozess zu beschleunigen ist es beispielsweise Hipp, ab und an auch mal “Deutschland verrecke” auf der Demo zu skandieren. Das finden besonders die Grünen immer wieder chic. Es wird in der Regel auch sehr schnell und positiv konnotiert.

Wer hingegen noch in altbackener oder gar patriotischer Absicht eine Deutschlandfahne schwenkt, muss sich schon den Vorwurf gefallen lassen, eine rechte Nazi-Sau zu sein. “Wir sind das Volk” gilt seit Merkel auch nicht mehr für Leute, die schon länger hier leben, der Anspruch ist wegen der Reproduktionsunwilligkeit endgültig verwirkt. Volk ist jetzt alles was neu hinzu kommt und von dem man auch erwarten kann, dass sie Merkel wählen. Sonst kann es nicht Volk sein. Der größte Erkenntniszugewinn aus dieser Nummer wird wohl darin bestehen, dass auch die Deutschen ein ultimatives Anrecht auf “Selbstgenozid” haben. Da beißt keine Maus den Faden ab.

Was passiert mit den Rest-Deutschen

Nachdem wir nun klargestellt haben, dass man aus den beschriebenen Gründen mit den Rest-Deutschen ohnehin keinen Staat mehr machen kann, kommen wir nun zur Beantwortung der initialen Frage, was gar nicht so einfach ist. Erdogan ist gerade dabei sein Sultanat zu errichten. Das bekommt er hier türkeiintern bescheinigt: Chef der türkischen Anwaltskammer | Erdogans Präsidialsystem wäre “Sultanat” … [SpeiGel auf Linie]. Da gelten ohnehin ganz andere Regeln. Auch waren die fortpflanzungsfreudigeren Türken zuerst hier in dieser Region. Sie leben also auch schon länger hier. Das spricht dafür, das Deutschland eher einer türkischen Zukunft entgegensieht. Was soll Erdogan da noch über einen Beitritt zur EU verhandeln, wo anders herum ein Schuh daraus wird.

Beiden Gemeinschaften, Türken als auch Arabern ist gemein, dass bei ihnen Verhütungsmittel recht verpönt sind. Etwas wofür sich der Papst seit Generationen erfolglos den Mund fusselig redete. Das wird sich vermutlich auch erst dann ändern, wenn man sämtliche anderen Völker niederkopuliert hat und sich selber die Gedanken über die endlichen Ressourcen machen muss. Die aufgeklärten Araber/Türken lasse wir hier besser mal außen vor, die werden vermutlich ein ähnliches Schicksal zeitigen wie die Rest-Deutschen.

Die richtigen Klischees entscheiden

Wir klammern uns fest an das salafistische Klischee. “Allah sei Dank”, haben die Frauen da auch nicht soviel mitzureden. Sie sind deshalb auch erheblich besser in eine Nutzmenschhaltung zu integrieren. Das gelingt mit den hiesigen weiblichen Wiederborsten sehr viel weniger, die seltsamerweise noch eigene Vorstellungen vom Leben haben. So etwas wird zunehmend unzeitgemäß, die “Rolle Rückschritt” sollten die Frauen besser jetzt schon intensiv üben, bevor sie körperlich dahin gezüchtigt werden. Sich freiwillig der Rückbesinnung auf die Rolle als Gebärmaschine hingeben zu dürfen ist da schon ein echtes Zugeständnis an die Frauen.

Kurzum, wenn sich die Deutschen aus dieser Region unter der heldenhaften Führung unserer Führerin Merkel endgültig verabschiedet haben, wird sich die Zukunft Deutschlands recht bald entscheiden. Vermutlich im Wege eines ausgedehnteren Bürgerkrieges zwischen Türken, Arabern und Schwarzafrikanern. Oh sorry, das war jetzt politisch völlig unkorrekt und hätte man besser so nicht verlautbart. Schließlich ist die Grundvoraussetzung für die Teilnahme an einem “anständigen Bürgerkrieg” in Deutschland der deutsche Pass, der sagt ja nichts über Ethnien aus. Sonst wäre es ja kein Bürgerkrieg, sondern lediglich so ein elendes Gemurkse. Exakt so ,wie wir es bereits mit unseren besten Freunden, aus viel höheren Motiven, gerade in Syrien sponsern.

Bürgerkrieg ist nicht gleich Bürgerkrieg

In Syrien sind Teilnehmer aus gut 80 Nationen mit “Bürgerkrieg” vollbeschäftigt und schaffen schon die Grundvoraussetzungen für ein wirtschaftsförderndes Wiederaufbauprogramm. Genau an dem werden unsere Konzerne später gut verdienen können. Daher sollte mit ein wenig Abstraktion schnell erkennbar werden was Europa frommt, damit hier die Basis ja nicht auf den Trichter kommt etwas gegen das System unternehmen zu wollen. Genau dafür muss man das Volk in Bewegung halten, es darf einfach nicht zur Ruhe kommen, sonst fängt es an über seine Führung nachzudenken. Unsere Mutter Terroresia weiß sehr genau, warum derlei Gedankengänge kontraproduktiv.

Deshalb müssen wir jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, das der “Human Livestock” hier entsprechend massiv aufgebaut wird. Der dürfte recht illuster aussehen, aber in der Not müssen wir eben nehmen was wir kriegen können. Frei nach Peter Scholl-Latour: Wer halb Arabien, Türkei, Asien und Afrika aufnimmt, der hilft nicht Arabien, Türkei, Asien und Afrika, nein … der wird Arabien, Türkei, Asien und Afrika. Soll mal einer sagen, dass da nicht schlau vorausgedacht wurde. Das ist also ein ganz normaler Vorgang über den man sich nicht erregen sollte. Wer es dennoch tut ist ein Rassist, Revanchist, Nazi und eben alles was man heute besser nicht mehr sein sollte, um auch künftig als en vogue, konform und gut angepasst durchgehen zu können.