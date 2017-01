Sinn des Lebens final enträtselt: „Humusbildung“

Aberwitz: Seit gefühlten Ewigkeiten nahm man an, dass “42” der Sinn des Lebens sei. So jedenfalls soll das irgendwann einmal ein Großrechner bei irgendeiner Reise durch die Galaxis ermittelt haben … sagt die Legende. Diese These scheint inzwischen gänzlich überholt zu sein. Nicht zuletzt dank der Grünen, haben sich der Menschheit neben der lebensnotwendigen Beteiligung an Interventionskriegen, ganz andere Lebens- und Sinnperspektiven eröffnet. Dabei ist herausgekommen, dass das Sterben doch einen erheblich gravierenden Einfluss auf das Lebens und dessen Sinn hat, als man sich das bislang zugestehen mochte.

Gerade dieser postfaktische Sinn des Lebens könnte selbst strenggläubige Atheisten, Marxisten und sämtliche vegane Splatterjunkiegruppen, vollends befriedigen, geradezu den ultimativen Höhepunkt ihres Daseins markieren. Besonders die Atheisten sind immer wieder brutal damit aufgefallen, dass sie fälschlich vorgaben an rein gar nichts zu glauben. Irrwitzigerweise ist damit ihre Gläubigkeit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Völlig unabhängig davon, an was für einen Unfug sie nun glauben wollen, denn auch das “Nichts”, gilt noch längst nicht als bewiesen. Da sich trotz der Religionen und ihrer harten Vermarktungsmethoden selbst in deren Thesen kein glaubwürdiger Sinn des Lebens offenbaren wollte, konnte das Rennen um die Sinngebung niemals verbindlich beendet werden.

Eine Interims-Sinngebung fand die vorgeblich aufgeklärte Menschheit in der jüngeren Klimareligion, die eine Abkühlung des Klimas propagiert. Sogar Amnesie International setzt sich für diese revolutionäre These ein. Erste ernsthaftere Betrachtungen entlarven allerdings diese verheißungsvollen Pro-Thesen zunehmend als heiße Luft, die nurmehr die Gemüter zu erhitzen vermag, gar nicht so sehr den Planeten. Womöglich zerbricht diese Glaubensrichtung gerade an dem größten Schisma der Moderne, obgleich die Profitabilität dieser Anschauung noch gegeben ist. Wir wollen hier aber bereits vorwegnehmen, dass diese mammonistische Heilslehre vom Klima für die Humusbildung völlig kontraproduktiv ist. Humusbildung braucht Wärme. In einer zufrierenden Hölle kann nichts mehr gedeihen.

Daraus kann nur der Schluss abgeleitet werden, dass nahezu jeder Religion etwas Spalterisches und somit Trennendes innewohnt. Und wenn es nicht schon erkennbar enthalten ist, wird es wenigstens in der Lebenspraxis schnell dahingehend umgedeutet. Das ist wichtig, damit nur Mitglieder der betreffenden Glaubensgemeinschaft in den Genuss der jeweiligen Verheißungen kommen können. Hier sei exemplarisch an die 72-jährige Jungfrau erinnert, die es auch nicht in jeder Heilslehre gibt. Ungläubige sind immer und in jedem Fall auszuschließen und ggf. auch abzuschlachten. Damit bricht sich schon die erste “große Gemeinsamkeit” aller Glaubensrichtungen sichtbar die Bahn, denn auf diese Art und Weise kann man zur vorzeitigen Humusbildung selbst Ungläubige jederzeit und glaubenskonform heranziehen.

Aber Vorsicht: Spaltung ist noch längst nicht das Ziel und schon gar nicht der Sinn des Lebens. Sie kann lediglich die Vorstufe dazu abbilden, weil wir qua unserer Intelligenz sogleich erkennen müssen, dass die Spaltung lediglich Vorläufer einer beschleunigten, aber auch widernatürlichen, Humusbildung ist. Erst die Destruktion (Spaltung), also die Beseitigung des der Materie innewohnenden Lebens, kann den Lebenszweck, die Humusbildung somit vollends in die Wege leiten.

Stoppt die Intelligenz

Warum sich Mutter Natur den Luxus gönnt den Schlamm vor seiner Hinwendung zur Humusbildung erst noch intelligent werden zu lassen, ist und bleibt ein großes Mysterium unserer Zeit. Selbst Jiddu Krishnamurti vermochte diesen Zwiespalt nicht zu lösen, er gab sich schon vorher dem Humus hin. Auf den eigentlichen Zweck der Humusbildung hat diese Ausfallerscheinung der Natur nach bisherigen Erkenntnissen keinerlei positive Auswirkung. Eher noch ist das Gegenteil der Fall, wenn man die “sogenannte Intelligenz” in Relation zur Humusbildung betrachtet, muss man immer wieder feststellen, dass die sich dabei störend verhält.

Letzteres lässt sich knallhart dadurch belegen, dass der Mensch, dank seiner Intelligenz dabei ist, soviel unnatürliche Dinge zu (er)schaffen, die genau diesen edlen Prozess der Humusbildung nachteilig schädigen. Hier nur ein verkürzter Überblick über diese intelligenten Interventionen: Umweltverschmutzung, Vergiftung, Abholzung, Kriege, Atombomben und Atommüll. Das alles nebst vielen anderen destruktiven menschlichen Eingriffen, die sich mit “Intelligenz” in Verbindung bringen lassen und die Qualität des Humus deutlich negativ beeinflussen.

Den Gedanken an eine sadomasochistische Natur wollen wir hier aus verständlichen Gründen gar nicht erst vertiefen, weil es den Schluss nahelegte, das Mutter Natur von der zutiefst geisteskranken Menschheit bereits infiziert worden wäre. Erkennbar scheint es inzwischen eine natürliche Gegenbewegung zu geben, die die Menschheit immer weniger intelligent werden lässt. Der neue Präsident der USA ist dabei nur die Spitze des Eisberges. Ein echter Hoffnungsschimmer für die Welt. Die Natur darf also mit Fug und Recht das Experiment der Intelligenz als total gescheitert jetzt wieder verwerfen, sodass anzunehmen ist, dass sie diese elende Erscheinung auf dem Planeten Erde wieder ausradieren wird.

Sprenggläubige werden es richten

Für die Urbarmachung dieses Planeten ist Intelligenz (in der aktuell hier vorliegenden Form) nachweislich ungeeignet. Umso herzzerreißender, dass wir wenigstens im letzten Moment noch den Zusammenhang zum eigentlichen Sinn des Lebens erkennen dürfen, bevor wir uns kollektiv als auch zwangsweise als Menschheit wieder einmal vorübergehend von diesem Planeten verabschieden müssen. Der intelligent gewordene Schlamm (ugs. Mensch) hat die in ihn gesetzten Ziele vollends verfehlt. Unser tiefstes Mitgefühl gilt Mutter Natur, derweil wir uns in Bälde mit großem Getöse von diesem Planeten verabschieden werden. Vermutlich mit einer gigantischen Selbstvernichtungsaktion, initiiert von einigen total sprenggläubigen (UN)Menschen unter uns, die sich als Vollstrecker des Humus beweisen wollen.

Letzteres scheint deshalb so unabdingbar zu sein, weil der Mensch, so steht stark zu vermuten, gerade einen Quantensprung zur Vergeistigung eklatant verpasst hat. Nach so einer Fehlleistung kann man, mit Verlaub gesagt, nur noch den Geist aufgeben. Zumindest eben den vermurksten, den mit dem Sprung in der Schüssel. Das absolute Mackenzeichen der Menschheit … an den ohnehin niemand glaubt. Völlig verwegene Wahrsager sehen es lediglich als abgöttischen Hinweis auf eine Schwarz-Grüne Zukunft.

Alle Menschen die an etwas anderes als die “Humusbildung” bezüglich der Sinngebung des Lebens glauben … müssen damit rechnen in der Psychiatrie zu enden. Wissenschaftlich betrachtet ist es völlig surreal anzunehmen, dass das Leben selbst über eine intelligente Entstehungsgeschichte verfügt. So eine Vorstellung grenzt an Wahnsinn. Alle Glaubensgrundsätze unser modernen Wissenschaft negieren dies bitterlich, weil doch nicht sein kann was nicht ist. Und sein kann es erst, wenn die Wissenschaft es anerkannt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt kann es gar nicht als existent gelten.

Ungläubige in Relation zur Humusbildung

Humus unser im Erdreich,

gewässert werde Deine Substanz.

Dein Wachstum komme.

Deine Wandlung geschehe,

wie im Erdreich, so auch darüber.

zu täglich Humus mach uns heute.

Vergib uns unsere Gifte,

denn sie machen den Humus mies.

Und führe uns nicht in die Wüste,

sondern erlöse uns von der Eiszeit.

Denn Dein ist das Wachstum

und die Leichenberge

und die Unersättlichkeit in Ewigkeit.

Humus

Allein daran kann man schon erkennen, dass es auch die Erde nicht geben dürfte, weil, sie sich entgegen wissenschaftlicher Grundsätze bereits unbewiesen in unsere Welt gedrängt hat. Es ist unbedingt wichtig der Wissenschaft vollends zu vertrauen, denn sie weiß immer und zu jedem Zeitpunkt alles ganz genau. Das war besonders in den letzten Jahrhunderten so (Ablösung für die Kirche) und hat sich seither nicht geändert. Naja, sonst wäre ja auch sie nur eine reine Glaubens- oder Religionsgemeinschaft. Hätte die Natur sich doch nur an diese durch die menschliche Wissenschaft erkannte Gesetzmäßigkeit gehalten, dann wäre ihr das Dilemma mit dieser parasitären Menschheit definitiv erspart geblieben.

Dank dieser bahnbrechenden Erkenntnis können wir jetzt aber damit beginnen der Erde auf ihrem Weg zur Genesung behilflich zu sein. Gerade letzteres ist eine Herzensangelegenheit der Grünen. Sie wollen es mit der raschen Verabschiedung der Menschheit von diesem Planeten zu Ende bringen (nicht nur Deutschland verschwinden machen). Natürlich alles im vollsten Vertrauen darauf jetzt endgültig das Richtige zu tun. Da die (An)Stifter dieser neuen und verbindlichen Heilslehre natürlich dem Rest der Menschheit nicht vertrauen, wollen sie zuerst einmal sicher sein, dass die Ungläubigen auch der “Humusbildung” zugeführt werden, bevor sie sich selbst final diesem Dogma hingeben. Zur inneren Einkehr und Kontemplation dieser neuen Botschaft haben wir rechts außen noch das “Humus unser” für die Ewigkeit eingeblendet, die künftige Gebetsformel des Bundestages.