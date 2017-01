Die Hälfte der Menschheit besitzt pro Kopf 118,39 $

Schöner Sterben: Es ist amtsbekannt, dass der Mensch von Haus aus gierig ist. Die Masse der Menschheit trachtet danach im Reichtum zu ersaufen. Das ist ja auch viel angenehmer als mit nichts zu verhungern. Aus völlig unerfindlichen Gründen will es einfach nicht bei jedem klappen. Dabei schlagen sich die Erdlinge schon nach Kräften die Schädel ein, um sich so die Konkurrenz vom Hals zu halten. Natürlich auch, um das Vermögen der Erschlagenen in den eigenen Bestand zu überführen. Zwar wächst die Zahl der Milliardäre auf diesem Planeten stetig, völlig unverständlich wächst parallel dazu allerdings auch die Zahl der armen Schlucker.

Bill Gates 75,0 Mrd. $ Amancio Ortega 67,0 Mrd. $ Warren Buffett 60,8 Mrd. $ Carlos Slim Helu 50,0 Mrd. $ Jeff Bezos 45,2 Mrd. $ Mark Zuckerberg 44,6 Mrd. $ Larry Ellison 43,6 Mrd. $ Michael Bloomberg 40,0 Mrd. $ Summe 426,2 Mrd $

Um die Dimension des schrecklichen Gleichgewichts (oder auch Schrecken des Gleichgewichts) einmal zu illustrieren, rechts in der kleinen Tabelle die acht reichsten Einzelpersonen dieses Planeten, die in Summe 426,2 Milliarden Dollar ihr Eigentum nennen. Diese Zahlen sind deshalb so bedeutsam, als dass es dazu eine Entsprechung gibt. Denkt man dabei an die ärmsten Schlucker dieses Planeten, muss man schon bis zur Hälfte der Menschheit aufaddieren, also 3,6 Milliarden Menschen an der Zahl, um auf der anderen Seite das Pendant zu diesem Vermögen zu finden. Pro Kopf sind das statistisch also 118,39 Dollar.

Im letzten Jahr sollen es auf der anderen Seite noch 16 Superreiche gewesen sein, die man benötigte, um die Hälfte der Menschheit mit ihrem sagenhaften Unvermögen aufzuwiegen. Wenn das in diesem Tempo so weitergeht, könnte in wenigen Jahren eine Einzelperson soviel Vermögen gehortet haben, wie die Hälfte der Menschheit auf der anderen Seite. Das ist sehr beruhigend und zeigt dass der amerikanische (Alb)Traum immer noch ungebrochen funktioniert.

Auch hier gilt weltweit noch immer das unerschütterliche Motto, dass Armut keine Schande ist, sondern ein unabdingbares Zeichen für das Funktionieren des Kapitalismus, siehe oben. Wenn man sich nur einmal den Wahnsinn vorstellt, dass es keine armen Menschen gäbe, könnten sich die Reichen gar nicht reich fühlen. Was für eine Katastrophe. So lohnt sich wenigstens die Schinderei und die richtig reichen können sich auch richtig gut fühlen. Können Sie sich vorstellen, dass die zuvor erwähnten Superreichen Minderwertigkeitskomplexen ausgesetzt sind? Im Gegensatz zu den armen Schluckern, die wegen des täglichen Überlebenskampfes gar keine Zeit mehr haben sich über ihre Not zu grämen, haben die Superreichen genügend Zeit, sich besagten Minderwertigkeitskomplexen hinzugeben. Das Gefühl, trotz der vielen Milliarden einfach nicht reich genug zu sein.

Und tatsächlich, sie haben allen Grund dazu sich total mies zu fühlen, denn gegenüber dieser einen schrecklich netten und reichen Familie, sind sie alle Totalversager, echte Nieten und nagen trotz ihrer Milliarden fast am Hungertuch. Hier ein wenig mehr dazu: Rothschild Wealth Is Now Greater Than 75% Of World Population Combined … [YourNewsWwire]. Diese Familie hat gezielt darauf geachtet, dass alles in der Familie gut verteilt bleibt und dass Einzelpersonen nicht unbedingt in der Liste der Superreichen auffallen. Nun, man könnte es statt mit List oder Vorsicht natürlich auch mit Unterstatement titulieren. Und nur diese Familie soll angeblich so viel besitzen wie dreiviertel der gesamten Weltbevölkerung. Da reden wir dann von einem Betrag der so rund bei 2 Billionen Dollar liegt.

Das Ende vom Leid und der Armut ist noch lange nicht erreicht

Ohne die ganze Geschichte weiter zerlegen zu wollen, bleibt da eigentlich nur eine einzige Frage übrig. Welchen Planeten wollen sich die Superreichen kaufen (ohne sich gegenseitig zuvor dabei zu erschlagen), um dort zu überdauern, wenn hier wegen dieses tollen Systems irgendwann die Post abgeht. Oder haben die noch gar keinen neuen Planeten in Aussicht? Gut dann werden sie sich auf diesem Planeten wohl eingraben müssen. Das tun sie, um ihren Frieden und ihren Reichtum irgendwann, irgendwo und irgendwie in der Einsamkeit genießen zu können. Hier ein Hinweis drauf: Warum bauen so viele aus der Elite Luxusbunker? … [Nachtwächer]. Spötter behaupten, dass diese Angstattacken lediglich das Ergebnis eines zu geringen Glaubens sind. Wenn man beispielsweise nur dem Gott Mammon verpflichtet ist, dann ist dessen Heilslehre wahrlich ein wenig dünn und auch nicht von besonderer Perspektive getragen.

Der oben beschriebene Trend nimmt im Moment gerade richtig an Fahrt auf. Immer weniger Menschen besitzen immer mehr und immer mehr Menschen besitzen immer weniger. Das geht solange gut, bis es eines Tages gar nicht mehr geht. Und bis dahin beobachten wir das schärfste Wettrennen aller Zeiten. Wir dürfen rätseln was uns zuerst ereilt. “Die große Revolution” oder aber “Die große Diktatur“, die genau ersteres Ereignis zu verhindern sucht. Dazwischen kann es nichts mehr geben, wenn wir uns kein anderes System einfallen lassen.