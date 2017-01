Fake-News Kennzeichnungspflicht nur Frage der Zeit

Bad Ballerburg: Wir haben sie noch ziemlich genau im Ohr, die elende Debatte der letzten Monate, um die sogenannten Fake-News. Und die ist garantiert noch längst nicht ausgestanden, vermutlich war das nur der Auftakt. Bleiben wir bei einem deutschen Begriff für diesen Sachverhalt, dann kann man so etwas auch ganz simpel als “Falschmeldung“, klassifizieren. Sobald sich die Politik auf eine entsprechende Vorgehensweise festgelegt hat, die genau das zu bekämpfen vorgibt, hören wir demnächst vermehrt vom “Abwehrzentrum gegen Falschmeldungen“. Nur eines wird es aus heutiger Sicht nicht mehr geben, einen Weg an der medialen Regulierung vorbei.

George Orwell hatte uns ähnlich tolle Zustände in seinem Roman “1984” als “Wahrheitsmisterium” verheißen. Zusammen mit den technischen Möglichkeiten des dritten Jahrtausends wird selbiges natürlich maßlos übertroffen werden. Mithin stellt der orwell’sche Begriff aus heutiger Sicht bereits eine totale Verniedlichung dar. Betroffene reden gar von einer groben Verharmlosung und zetern hinsichtlich der zu erwartenden, harten Meinungsregulierungen. Demnach scheint die Sorge um eine einheitliche und gesunde Volksmeinung nach wie vor ein brandheißes Eisen bei der amtierenden Merkel-Junta zu sein.

Wie wir nun wiederum aus der völlig überhitzten Gerüchteküche in Erfahrung bringen konnten, soll insbesondere den kleineren “Stinke®-Medien” alsbald die Gelegenheit eingeräumt werden, sich selbst in vorauseilendem Gehorsam zu denunzieren klassifizieren. Alle Medien, die sich noch vor der Bundestagswahl 2017, wie oben rechts bebildert, unglaubwürdig machen amtlich kennzeichnen, sollen dann den sogenannten “Judas-Selfie-Bonus” in Anspruch nehmen dürfen. Der besteht darin, dass innerhalb der Kennzeichnung (unterer Zipfel des Etikettes) keine laufende Nummer erscheinen muss. Alle später von Gesetzes wegen zur Fake-News-Kennzeichnung verpflichteten Medien bekommen unterhalb des Stickers dann noch eine amtliche Register-Nummer eingeblendet, die anzeigt, wie unkooperativ sich das jeweilige Medium gegenüber der Regierung verhalten hat.

In dieser Schilderung gehen die Sanktionsüberlegungen noch in eine etwas andere Richtung: Politiker fordern harte Strafen für Fake News … [Zeit]. Im weiteren Verlauf der Sanktionsdebatte dürften irgendwann auch wieder Gefängnis, Arbeitslager oder Psychiatrie mit ins Sanktions-Portfolio kommen. So etwas sind, bei einem ehrlichen Blick in die Geschichtsbücher, scheinbar regelmäßig wiederkehrende Entwicklungen in einem als “normal” zu bezeichnenden Staat. Meist, weil bestimmte Leute von der Macht nicht lassen können. Innerlich sollten wir uns diesbezüglich in diesen Breiten bereits auf 40 Jahre Merkel-Junta einrichten.

Falschmeldung ist eine falsche Meldung

Aus Sicht der besorgten Regierung ist “Falschmeldung” oder auch “Fake-News” nicht ganz korrekt wiedergegeben. Wenigstens meint man in der Regierung etwas anderes damit. Genau genommen sind seitens der Regierung auch weniger etwaige Fakten gemeint, als vielmehr von den Staats- und Konzernmedien abweichende Meinungen. Fakten haben auch die vorgenannten “Truth-News” eher wenig bis gar keine zu bieten. Schwamm drüber. Letztlich konzentriert sich doch die ganze Wahrheit der ganze Wettbewerb auf die Meinungen. Stichwort Meinungshoheit. Dort gibt es nun gute und schlechte Meinungen, also wahre und unwahre Meinungen. Die schlechten Meinungen müssen aus Sicht der “Guten”, die legitimerweise ausschließlich von Staats- und Konzernmedien vertreten werden können, radikal vom Volkshirn ferngehalten werden. Es sollten also nur qualifizierte Meinungen in die Hirnkeimzellen zur Denkfortpflanzung eindringen können.

Kurzum, amtliche Falschmeldungen von den Staats- und Konzernmedien sind per Definition schon Wahrheit, dafür steht die Regierung allerorten mit ihrem guten Namen und den Brutkastenerkenntnissen ihrer Dienste ein. Der Umkehrschluss dieser Logik besagt, dass nichtamtliche Meinungen und Richtigmeldungen von unzertifizierten Quellen von vornherein “Fake-News” oder Falschmeldungen sind! Es sei denn, sie werden ausnahmsweise einmal vom “Abwehrzentrum gegen Falschmeldungen” als zutreffend zugelassen. Denken Sie immer daran: „Eine einheitliche und gesunde Volksmeinung kommt nicht von ungefähr“, dass hat unsere geliebte Führerin bereits im Rahmen von “Agitation und Propaganda” bei der FDJ gelernt.