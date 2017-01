Gerät der Beraubungs-Staatsvertrag jetzt ins Wanken

Stutz-Garten: Der Widerstand bezüglich der sogenannten Demokratie-Abgabe, die umgangssprachlich auch gerne als “Rundfunkgebühr” bezeichnet wird, nimmt stetig zu. Immerhin erreicht diese Zwangsabgabe ein Jahresvolumen von gut acht 8 Milliarden Euro pro Jahr, ohne sich korrekt als Propaganda-Steuer auszuweisen. Diesen Jackpot lohnt es durchaus mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Genau das machten im Dezember auch die Fraktionssprecher des Landtages Baden-Württemberg. Immerhin geht es auch um ihr Kungel-Sprachrohr, dass amtliche Organ der Parteien, die dazu in allen Rundfunkbeiräten auskömmlich vertreten sind.

Nur eine angeblich irregeleitete Fraktion in Baden-Württemberg stellt sich quer, die AfD. Sie ist auch diejenige Partei gewesen, die den Antrag zur Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages dort einbrachte, lange nach der Petition die es dazu schon mal gab, siehe Bildnis rechts. Generell gilt es seit dem Dritten Reich als ein enormer Fortschritt, dass die zu indoktrinierende Bevölkerung heutzutage diese Hirnwäsche Beeinflussung selbst zu bezahlen hat. Womöglich ist genau hieran, trotz des Volksempfängers, das damalige Dritte Reich elendiglich gescheitert. Solche dummen Anfängerfehler muss man ja nicht in einer so modern(d)en Replik wie der jetzigen wiederholen.

Um den Bogen etwas weiter zu spannen sollte vielleicht ergänzend auf ein interessantes Landgerichtsurteil verwiesen werden: LG Tübingen, Beschluss vom 16.09.2016, 5 T 232 / 16 … [Urteilsbesprechungen]. Dort tauchte eine zentrale Fragestellung auf, die der Richter für sich noch nicht abschließend bewerten konnte. Dazu steht infolgedessen ein höchstrichterliches Urteil aus. Im Kern ging es darum, dass sich die Rundfunksender selbst der “Staatsferne” rühmen, um so eine maximale Unabhängigkeit und angebliche Neutralität zur Schau zu stellen. Im vollständigen Gegensatz dazu steht, dass die Sender als Behörden gelten möchten, sofern es nun um die Beitreibung der Propaganda-Abgabe bei den säumigen Wohnungsinhabern geht. Behörden haben hier den Vorzug, dass sie nicht aufwendig prozessieren müssen, sondern sich selbst einen Titel ausstellen und sodann zur Vollstreckung bringen können.

Dementsprechend lebhaft war die Debatte im Stuttgarter Landtag. Mit dieser Aussprache hat die Diskussion um die Rundfunkgebühren erstmals einen Landtag erreicht. Trotz des inzwischen millionenfachen Widerstandes aus der Bevölkerung, hat es bislang keine andere Partei für nötig befunden dieses Thema auf die politische Bühne zu bringen. Auch entsprechende Neuregelungen zu diesem Acht-Milliarden Euro Projekt in die Wege zu leiten, war bislang nicht Thema der etablierten Parteien. Man möchte meinen, ein klares Indiz dafür, wie sehr den Parteien die Bürger und Zahlmeister am Allerwertesten vorbeigehen.

Auf der juristischen Schiene ist kaum damit zu rechnen, dass sich an der bisherigen Praxis zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender etwas ändern wird. Auch dort gilt: eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. So soll der Entwurf des aktuell gültigen Rundfunkstaatsvertrages von einem sehr prominenten Richter stammen. Rundfunkabgabe: Verfassungsrichter winkt Gesetz seines Bruders durch … [oh nein Kopp]. Oh Gott, dass sollten wir besser streichen, dass wäre ja dann Nestbeschmutzung.

Wie dem auch sei, der Unterhaltungsfaktor der im Landtag zu Stuttgart geführten Debatte war nicht zu übersehen. Noch weniger waren die Verteidigungsreden zum Erhalt des Acht Milliarden Euro Topfes zur Beeinflussung der Volksmeinung zu überhören. Wie immer wurde anschließend, parteiübergreifend, ein Sieg der Demokratie gefeiert, womit man dann auch zum krönenden Abschluss kam.

Abgelehnt | Punkt 8. der Tagesordnung ist damit erledigt

So sprach das Volk (schon gut, halt seine mehrheitlichen Vertreter) und machte sogleich sein Portmonee wieder einen Spalt weiter auf. Parallel wurde dem Souverän damit einhellig das fortbestehende Denkverbot im gesamten GEZ Gebiet von seinen Vertretern bestätigt. Ebenso gut kann man aus der vorherigen Debatte lernen, wie wichtig solche Propagandainstrumente sind. Und das wichtigste an dieser von der Propaganda ist, wir brauchen Rundweg 22 öffentlich-rechtliche Sender um ein und dieselbe Meinung in entsprechender Vielfalt unters Volk zu bekommen.

Insoweit stimmt der Schlusssatz der Antragsteller-Fraktion sehr bedenklich, in dem noch einmal vorgetragen wird, dass für den angestrebten Zweck ein bundesweiter Radiosender und ein bundesweiter Fernsehsender reichen würden. Natürlich wissen wir alle, dass das eben nicht reicht, weil dann die Meinungsvielfalt in der Meinungseinheit nicht gewährleistet wäre. Es bleibt also spannend beim Kampf um Gebührenzahlers Portmonee als auch bei der Meinungsbeeinflussungshoheit zur Aufrechterhaltung einer gesunden Volksmeinung. Immerhin hat die AfD hiermit ein ziemlich interessantes Wahlkampfthema jetzt für sich allein gepachtet. Und mal ehrlich, 210,00 Euro pro Jahr mehr in der Kasse für gnadenloses AfD wählen? Da könnte so mache sozial schwache Wählerseele wieder stark werden. Also keine Sorge, der Beraubungs-Staatsvertrag ist derzeit noch nicht in Gefahr.