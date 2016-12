Bewiesen: Weihnachten tödlicher als normale Tage

Fire-Tag: Gerade um Weihnachten herum häufen sich traditionell die Sterbefälle. Wir bemerken es zumeist nur bei den ProminEnten, wenn die nach ihrem letzten Atemzug noch einmal von den großen Gazetten für einen kurzen Moment medial reanimiert werden. Weniger bemerken wir es bei den unzähligen Menschen, die still und leise zu diesem absonderlichen Termin vor sich hin verrecken. Aber insgesamt ist es inzwischen wissenschaftlich belegt, dass es das Weihnachtsfest selbst ist, welches den Ablebensdrang vieler Leute merklich beflügelt.

Bisherige Vermutungen zu der erhöhten Mortalität um Weihnachten herum suchten dies mit der kalten und unwirtliche Jahreszeit in Verbindung zu bringen. Das ist inzwischen eindeutig widerlegt. Es sind auch nicht die Selbstmörder, die zu dieser Zeit die Sterbefälle besonders in die Höhe schnellen lassen. Galt alles dazu bislang eher als eine gefühlte Wahrheit, so gibt es inzwischen dafür harte wissenschaftliche Belege. Hier mehr dazu: Mehr Herztote in den Weihnachtsferien – auch auf der Südhalbkugel … [Wissenschaft aktuell].

Au weh, jetzt auch noch die Herztoten. Naja ist doch klar, auf die Nieren gehen halt ganz andere Sachen. Aber die Weihnachtstage gehen den Leuten nachweislich mehr zu Herzen, Und genau da scheint es dann zu den eklatanten Überlastungen zu kommen die das vorzeitige Ende herbeiführen. Das hätte natürlich auch vorher schon klar sein können, aber wir lieben es, solche Dinge auch hieb und Stichfest belegt zu bekommen. Demnach sollten wir uns ein völlig neues Bild vom Weihnachtsmann machen … oder doch das uralte nehmen?

Weihnachtsmann vs. Sensenmann

Vielleicht ist der tatsächlich der bessere Sensenmann oder steht gar mit dem im Wettstreit bei Seelen sammeln. Jedenfalls scheint er in dieser Hinsicht erfolgreicher zu sein als alle anderen okkulten Gestalten die wir aus diesem Feiertagszirkus so kennen. Der Osterhase beispielsweise ist (noch) nicht dafür bekannt, dass er die Sterblichkeitsrate ansteigen ließe. Abgesehen davon wurden da auch noch keine Zusammenhänge erforscht, außer eben die bereits bekannten Massensterblichkeit unter den Osterlämmern zu diesem Termin. Für Menschen hingegen scheint der Osterhase wirklich unbedenklich zu sein.

Kurzum, durch die Parallelstudien zur Sterblichkeit rund um Weihnachten herum auf der Südhalbkugel, genauer genommen in Neuseeland, ist inzwischen belegt, dass die erhöhte Sterblichkeit definitiv mit den Weihnachtsfeiertagen zu tun hat. Der vermehrte Stress oder auch die totale Fehleinschätzung dieses irren Typen in Coca-Cola Uniform, mit Rute und Rucksack könnten schon für den ein oder anderen Schicksalsschlag sorgen.

Das lässt auch den vorzeitigen Weihnachtstod erheblich plausibler erscheinen. Wind, Wetter und Jahreszeit allgemein scheiden also als Todesursache nach der obigen Studie nachvollziehbar aus. Vielleicht ist es auch der erhöhte “Angstfaktor“, insbesondere bei der alten Generation. Die haben ja, bedingt durch ihre Erziehung und Erlebnisse in der Kindheit, immer noch einen eher gewalttätigen Weihnachtsmann in Erinnerung. Nicht selten wurde ja förmlich mit dem Weihnachtsmann gedroht. Infolgedessen sind sie von viel mehr Angst erfüllt. Das ist bei der jungen Generation heute anders. Die glaubt nahezu an gar nichts, vielfach nicht einmal mehr an sich selbst.