Regierungs- und Parteimitteilungen per Gesetz von Fake-News ausgenommen

Bad Ballerburg: Die Fake-News-Debatte wird inzwischen nicht nur auf nationaler Ebene geführt, auch die EU zeigt inzwischen spürbares Interesse an diesem Thema. Die Regierung erhebt hierzulande richtigerweise den Anspruch, im Rahmen einer wohlwollenden Meinungshygiene, den arglosen Bürger vor Falschmeldungen jeder Art schützen zu wollen. Letztlich dient dies auch der Stabilisierung der Regierung selbst, wenigstens aber ihrer Sicherheit (vor dem Mob). Schließlich gilt es auszuschließen, dass ein fehlinformiertes Volk womöglich grundlos oder aufgrund “falscher Fakten” auf den Regierungsapparat eindrischt.

Wie bereits im Dritten Reich, dürfte eine gesunde und ungetrübte Volksmeinung das Ziel aller Regierungsbemühungen sein. Dabei ist es gar nicht so einfach, richtige von falschen Meldungen zu unterscheiden. Noch komplexer wird es zuweilen bei “richtigen Falschmeldungen” derer sich offensichtlich auch die Regierung und die ihr nahestehenden Parteien immer wieder “selbstbedienen“. Letztlich natürlich alles nur zum Wohle des Volkes und nur sekundär um ihr eigenes Treiben für eine kommende Wahl gut aussehen zu lassen oder in unstatthafter Manier einseitig aufzuwerten.

Dazu bringen wir hier einen typischen Fall von “Regierungs-Fake-News“, was in der Folge auch noch von der CDU für eigene Wahlkampfzwecke ordentlich instrumentalisiert wird: Bundesregierung fälscht Armutsbericht … [Kritisches Netzwerk]. Uns allen ist völlig klar, dass durch geschickte Auslassungen oftmals ein ganz anderer Eindruck entstehen kann, als der der sich ergibt wenn man diese Details nicht weglassen würde. In dem zuvor verlinkten Artikel wird das alles relativ klar dargelegt, so dass man davon ausgehen kann, dass der Armutsbericht 2013 den Qualitätsmerkmalen dieser neuen “Fake-News” durchaus entsprechen würde, sollte jetzt nicht alsbald Vorsorge getroffen werden. Werbung: Echte Halbwahrheiten gibt es natürlich nur bei https://qpress.de/ …

In dem zuvor verlinkten Artikel geht es generell um die sogenannte “Schere zwischen Arm und Reich” … ungelogen natürlich nur zwischen arm und reich. Wie wir ausweislich der eigenen Bebilderung klar darlegen können, gibt es da völlig unterschiedliche Interpretationsansätze. Da wird es schwierig werden, klar zu unterscheiden, was davon wahr, weniger wahr oder gar nicht wahr ist. Genau hier setzt wieder die Kompetenz unserer Regierung ein, die das später Kraft Gesetz beurteilen kann. Zwar nicht unbedingt zu Gunsten der “Fake-News-Rezipienten“, garantiert aber zur eigenen Vorteilsnahme.

Aber wir alle wissen, sofern erst einmal ein Gesetz dahintersteht, ist alles rechtens und auch richtig (eben Kraft Gesetzes). Gesetze werden eigentlich auch nur gebraucht, um vorheriges illegales Treiben zu legalisieren oder aber illegales Treiben der Konkurrenz auszuschließen. Die einzige Frage die dabei offenbleibt ist, wer nun über dieses Recht wacht? Aus unserer Sicht sollte es das Wahrheitsministerium sein und in Streitfällen das der Regierung nahestehende Justizministerium mit seinen gleich nachgeschalteten Apparaturen. Um also keine Interessenkonflikte entstehen zu lassen, wird es erheblich besser sein, wenn man jetzt den Gärtner … ähh … den Bock … ähm … außen vor lässt … nur wird sich der Bock nicht darauf einlassen.

Das bedeutet nichts weniger, als dass grundsätzlich alle Informationen der Regierung, bestens auch der regierenden Parteien, immun gegen das neu zu schaffende “Fake-News-Gesetz” zu sein haben. Sie werden grundsätzlich nicht diesem Fake-News-Filter unterworfen, was auch nicht nötig ist, weil die Regierung per se zur Wahrheit verpflichtet ist. Die Regierung muss sich zwingend auf den Schutz durch das Volk verlassen können! Umgekehrt ist das aus verständlichen Gründen nicht einmal diskutabel. Die vorherige Darstellung zur Schere zwischen “Arm & Reich” dürfte somit der neuen, noch zu schaffenden gesetzlichen Regelung unterfallen und wäre allein deshalb schon nicht mehr zulässig. Die Publikation müsste als “Fake-News” seiner gerechten Sanktion entgegensehen.

Egal welche Regelung die Regierung diesbezüglich nun (er)finden wird, auf nationaler oder EU-Ebene, es wird immer eine Miniaturanleihe bei seinem großartigen Vorgänger, dem Ermächtigungsgesetz von 1933, bleiben. Das regelte auch schon mal was wahr und was nicht so wahr war. Wobei sein prominentester Vertreter zu der Zeit der Josef Goebbels war (ugs. die Schnauze), der mit seinem Ministerium genau die Festlegungen traf und täglich mit lautem Organ nur noch die volksunschädlichen Wahrheiten über den Volksempfänger verkündete.

Es wiederholt sich also nicht nur Geschichte, auch die Methoden bleiben scheinbar stets dieselben. Einzig die Menschen wechseln und soweit sie nicht von der Regierung schon für deren Zwecke verheizt wurden, geht das alles auch über seinen natürlichen Gang. Den Planern zum Wohlgefallen, fängt jede Genration genauso dumm an wie die vorherige dafür verreckt ist. So kann man jetzt auch die Fake-News-Gesetze in einem neuen Kleidchen, ganz zum Wohlgefallen des Volkes, tatsächlich im Generationentakt wiederholen.