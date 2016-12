Trump-Doktrin: Mit Atom-Wahn zur Vernunft kommen

Waschen-Schminken: Beide der zuletzt im Rennen befindlichen Kandidaten für die Position des/der Präsidentendarsteller|in in den USA 2016 (Hillary Clinton und Donald Trump) konnten keineswegs als Garant dafür gelten, dass ab Januar 2017 die Vernunft im Weißen Haus Einzug halten sollte. Noch vor seinem Amtsantritt scheint Donald Trump dies markig untermauern zu müssen. Seine Hauptsorge gilt dem US-Atombombenbestand. Nach seiner Einschätzung muss es eine sinnvolle Investition sein, hier demnächst ordentlich Steuergeld zu versenken.

Schleierhaft bleibt dabei, welche Rendite-Betrachtungen er dabei zugrundelegte. Gerade einen so kaufmännisch denkenden Präsidenten sollte man derlei als ersten Gedanken unterstellen. Waren wir mit der Wende 1990 sehr zufrieden, dass das atomare Wettrüsten scheinbar ein Ende hatte, setzt es nach rund einem Vierteljahrhundert relativer Ruhe bedauerlicherweise wieder ein. Hier ein wenig mehr dazu: Trump fordert atomare Aufrüstung der USA … [SpeiGel auf Linie]. Aus dem Gezwitscher zitieren wir kurz im O-Ton:

„Die USA müssen ihre nuklearen Fähigkeiten massiv stärken und solange ausbauen, bis die Welt bei den Atomwaffen zur Vernunft kommt“

Dabei, so möchte man laut aussprechen, ist das Maß der Vernunft schon seit dem Wettrüsten im kalten Krieg überschritten. Was also hat der große Häuptling Donald Trump verpasst, dass er weiterhin zwanghaft ein totes Pferd reiten will? Oder anders gefragt, wie will man mit Unvernunft zur Vernunft kommen? Wen oder was will er mit einer weiteren atomaren Aufrüstung erschrecken oder abschrecken? In irgendeiner Weise fehlt ein tieferer Sinn in dieser neuen Strategie, es sei denn, sie besteht lediglich darin, massiv die gesamte Welt zu verunsichern.

Zwar wurde die ganze Angelegenheit später geringfügig relativiert, was bei seinem Stakkato-Polter-Attacken auf Twitter immer häufiger notwendig wird, aber ein übler Nachklang ist da keineswegs zu verleugnen. Meistens ist es der initiale und laut ausgesprochene Gedanke der die Leute bewegt (so auch bei diesem Trump’el) und nicht der kurz darauf rezensierte Fassung. Rechnen wir doch den Wahnsinn noch kurz zu Ende. Dabei kann es völlig dahingestellt bleiben, ob wir uns um einen gröberen Faktor vertun. Schließlich reicht das vorhandene Atombombenarsenal allein der Vereinigten Staaten aus, diesem Planeten mehrfach in Schutt und Asche zu legen.

Scherzhafterweise wird deshalb schon seit Ewigkeiten kolportiert, dass der Dritte Weltkrieg zwangsläufig von den USA gewonnen wird, weil sie im Gegensatz zu den Russen, diesem Planeten rund 52 mal einäschern können und die Russen nur 50 mal. Bleiben wir realistisch, einmal würde vermutlich schon reichen. Halt Stopp, da war doch noch was? Oh weh, haben die Russen tatsächlich die Amerikaner überholt: Anzahl der nuklearen Sprengköpfe weltweit 2016 … [Statista]. Von den etwas mehr als 15.000 Atomsprengköpfen weltweit gehen bis auf 1.000, alle ausnahmslos auf das russisch-amerikanische Gemeinschaftskonto. Offenbar funktioniert die gerechte Teilung nicht mehr und Russland liegt derzeit mit 290 Sprengköpfen vorn … wie peinlich!

Nun unter diesem Aspekt macht natürlich das Ansinnen von Donald Trump schon wieder Sinn. Wie konnte es uns entgehen, dass die Russen hier so unverschämt nachgelegt haben. Demzufolge dürfen wir uns diesem Wahnsinn tatsächlich nicht verschließen, allein schon aus treuer Ergebenheit gegenüber den USA. Schließlich ist ja der dort vorgehaltene Massentod zu unserem Besten da, sogar der der Russen. In jedem Fall sind wir hier in Zentraleuropa zwangsläufig die ersten und absoluten Nutznießer der Atombomben beider Seiten … garantiert. Danach können sich ja Russland und die USA immer noch überlegen, ob sie auch ihre heimischen Landschaften in gleicher Weise damit umpflügen wollen.

Kurz um, so wie es derzeit ausschaut wird der Wahnsinn noch mehr Programm und spätestens ab dem 20. Januar dann das gesamte weiße Haus erfassen. Vernunft war gestern. Wobei Donald Trump eingedenk seiner Aussagen zum Thema sicherlich der ehrlichste und aufrechteste Vertreter des totalen Wahnsinns werden wird, da darf man sicher sein. Allein dafür sprich schon sein etwas verkürzter Intellekt. Wie würde Naddel jetzt noch frisch und frei anfügen: “Hier werden Sie geholfen!“